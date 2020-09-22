 برلين- حملة أمنية ضد الجريمة المنظمة تستهدف ″عائلة عربية″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.09.2020

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أخبار

برلين- حملة أمنية ضد الجريمة المنظمة تستهدف "عائلة عربية"

أجريت في ولايتين ألمانيتين حملة اعتقالات واسعة بمشاركة أكثر من 300 عنصر أمني. و"عائلة عربية" إجرامية متواجدة منذ مدة تحت مجهر المحققين ضمن من طالتهم الحملة لشبهات منها غسيل الأموال والتهرب الضريبي.

الشرطة الألمانية

تم تنفيذ أوامر تفتيش في 18 مكاناً، من بينها منطقة كلاينماخنوف

شنّت السلطات الألمانية  حملة مداهمات وتفتيش  واسعة النطاق صباح اليوم الثلاثاء (22 سبتمبر/ أيلول 2020) في ولايتي برلين وبراندنبورغ.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الحملة تستهدف الجريمة المنظمة وجرائم ضد الممتلكات وغسيل الأموال والتهرب الضريبي. ولم تكشف المتحدثة عن بيانات عن الأفراد الموجهة ضدهم الحملة، التي لم تسفر عن أي اعتقالات وفق السلطات المختصة.

غير أن صحيفة "برلينر تسايتونغ" أوردت أن الحملة استهدفت محيط  عائلة عرفات أ.  ذات الأصول العربية المشتبه بقيامها بأعمال إجرامية. وتمت مداهمة العديد من العقارات التي تمتلكها.

وبحسب البيانات، شارك في الحملة 300 فرد من قوات الأمن، وتم تنفيذ أوامر تفتيش في 18 مكاناً، من بينها منطقة كلاينماخنوف. وذكرت المتحدثة أن سلطات مكافحة التهرب الضريبي شاركت أيضا في الحملة.

و.ب/ ع.غ (د ب أ، ا ب د)

  • مدينة برلين تجمع بين الثقافة والفن والتاريخ.

    بالصور. أكبر عشر مدن في ألمانيا

    برلين

    في المركز الأول تأتي العاصمة الاتحادية كأكبر مدينة بعدد سكانها الذي يبلغ 3.8 مليون نسمة. تتميز برلين بتنوعها الثقافي الذي يختلف من حي لأخر، فهناك الأحياء الفاخرة والأخرى الشبابية، وأخرى ملتقى لجميع الجنسيات. ولا تخلو المدينة من المعالم السياحية وعلى رأسها "بوابة براندنبورغ "و مبنى "الرايخستاغ" التاريخي بالإضافة إلى المبنى الأعلى في برلين وهو برج التليفزيون بطوله البالغ 368 متراً.

  • تتميز بحيرة بينن الستر بمباني عريقة على ضفتها.

    بالصور. أكبر عشر مدن في ألمانيا

    هامبورغ

    تحتل مدينة هامبورغ المركز الثاني بعدد سكان يبلغ 1.9 مليون نسمة. وتقع على ضفاف نهر "الإلبه" مباني المدينة ذات الطابع البحري الجذاب، خاصة حول بحيرة "بيننن ألستر" المبينة في الصورة. من المناطق المفضلة للسياح "مدينة التخزين"، وهي منطقة جمركية بها العديد من المستودعات التي تربط بينها الجسور فوق قنوات مائية جميلة.

  • التجول في المدينة البافارية من الأنشطة المحبوبة لدى السياح.

    بالصور. أكبر عشر مدن في ألمانيا

    ميونيخ

    تعد ميونيخ ثالث أكبر مدينة في ألمانيا بعدد سكان يتجاوز المليون ونصف المليون نسمة. وتتميز بطابعها البافاري الهادئ والتقليدي. فليس من الغريب أن ترى البعض يرتدى الزي البافاري التقليدي، خاصة أثناء مهرجان "أكتوبرفيست"، وهو المهرجان الشعبي الأكبر فى العالم الذي يستمتع فيه السائحون بالمطبخ البافاري الشهير والجعة المحلية.

  • كاتدرائية كولنر دوم من أهم المعالم المعمارية و التاريخية في ألمانيا.

    بالصور. أكبر عشر مدن في ألمانيا

    كولونيا

    يعيش نحو 1.1 مليون نسمة في مدينة كولونيا على ضفاف نهر الراين. وتشتهر المدينة بتنوع ثقافي وفني يستقطب العديد من السياح. من أشهر إحتفالاتها "الكارنفال"، وهى فترة إحتفالات تُنظم فيها العديد من الأنشطة الترفيهية حيث يجوب الناس الشوارع في أزياء تنكرية على وقع الموسيقى و الغناء. يفتخر سكان كولونيا بشكل خاص بالكاتدرائية التاريخية أو "كولنر دوم"، وهي أحد أشهر الصروح المعمارية في ألمانيا (في الصورة).

  • يستمتع السائحون على ضفاف نهر الماين بمنظر المبانى العالية التى تميز المدينة.

    بالصور. أكبر عشر مدن في ألمانيا

    فرانكفورت

    يعيش في العاصمة المالية لألمانيا الواقعة على ضفاف نهر "الماين" أكثر من 752000 نسمة. يُمكن للسائحين الاستجمام على ضفاف النهر للاستمتاع بمنظر المباني العالية التي تتميز بها المدينة مع احتساء نبيذ التفاح المُنتج محلياً المُسمى بـ "Äppelwoi". من العلامات السياحية المميزة في المدينة أيضاً مبنى "رومر" ذو الطراز المعماري الفريد بالمدينة القديمة التي أُعيد ترميمها.

  • القصر الجديد في شتوتجارت من أجمل معالم المدينة.

    بالصور. أكبر عشر مدن في ألمانيا

    شتوتغارت

    تعد مدينة شتوتغارت الواقعة جنوب غرب ألمانيا سادس أكبر المدن الألمانية بعدد سكان يبلغ 635000 نسمة يشتهرون بحبهم للعمل والتوفير. من أهم معالم شتوتغارت "القصر الجديد" ذو الطراز المعماري الجذاب الواقع في قلب المدينة (في الصورة). كما تتميز المدينة بالنبيذ الطيب والأكلات الشهية. وبالنسبة لعشاق السيارات بشكل خاص تعد شتوتغارت مدينة الأحلام، حيث يمكنهم هناك زيارة متحفي "بورش" و"مرسيدس بينز" للسيارات.

  • تعكس الأبنية نور الشمس في منطقة الميناء الإعلامي بمدينة دوسلدورف.

    بالصور. أكبر عشر مدن في ألمانيا

    دوسلدورف

    يعيش في مدينة دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين-ويستفاليا حوالي 620000 شخص. تُعتبر المدينة الواجهة الأهم لمحبي الأناقة والأزياء، ومن أهم معالمها "شارع الملوك" الذي يضم العديد من متاجر أزياء العلامات التجارية الفاخرة. أما محبي الطبيعة فيمكنهم التنزه على ضفاف نهر الراين و زيارة "الميناء الإعلامي" الذي يتميز بمباني غير تقليدية لمجموعة من أشهر المعماريين (في الصورة).

  • تتميز مدينة لايبزيغ بالعديد من الأنشطة الإبداعية والفنية التى جعلتها جاذبة للفانين على وجه الخصوص.

    بالصور. أكبر عشر مدن في ألمانيا

    لايبزيغ

    تجذب مدينة لايبزيغ بشكل خاص الشباب والمبدعين، حيث أن أسعار السكن فيها مازالت معتدلة، مما يتيح للعديد من سكانها البالغ عددهم 602000 نسمة استثمار النقود في أنشطة وتجارب جديدة. بسبب هذا الإبداع الفني والثقافي تُسمى لايبزيغ أيضاً ب "برلين الجديدة". في وسط المدينة تقع جامعة لايبزيغ التي درست فيها المستشارة أنغيلا ميركل. وتوجد حول الجامعة العديد من المطاعم والمنتزهات بالإضافة إلى المتاجر لمحبي التسوق.

  • في إطار الإستعدادات لمسابقة إختيار عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2010 تم تحويل مصنع الجعة السابق الى مركز للفن و الإبداع في 2008.

    بالصور. أكبر عشر مدن في ألمانيا

    دورتموند

    تُعد مدينة دورتموند أكبر مدينة في منطقة الرور بولاية شمال الراين-ويستفاليا حيث يسكنها حوالي 601700 نسمة. كانت دورتموند الواقعة في غرب ألمانيا تشتهر بصناعة التعدين، ومازالت بعض المباني في المدينة شاهدة على هذه الحقبة الاقتصادية مثل مصنع الحديد والصلب السابق "فينيكس فيست". من معالم المدينة المميزة برج "U" الذي تم تحويله من مصنع جعة ومبنى لتخزين المنتجات إلى مركز للفن والإبداع.

  • منجم الفحم السابق تسيشه تزول فيراين الذي بدأ إنتاج الفحم في 1851 أصبح معلماً ثقافياً و تاريخياً مهماً لمدينة إيسن.

    بالصور. أكبر عشر مدن في ألمانيا

    إيسن

    تقع مدينة إيسن أيضاً في منطقة الرور بغرب ألمانيا، ويسكنها 591000 نسمة. خلال الحرب العالمية الثانية دُمر مركز المدينة بنسبة 90 بالمئة. وهي إن كانت غير جذابة معمارياً، فهي في المقابل تتميز بالمساحات الخضراء الشاسعة. من أهم معالم إيسن منجم الفحم السابق "تسيشه تزول فيراين" المُدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث يستطيع السياح القيام بجولة بداخله مع الاستمتاع بفاعليات مختلفة.


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