برلين- حملة أمنية ضد الجريمة المنظمة تستهدف "عائلة عربية"

شنّت السلطات الألمانية حملة مداهمات وتفتيش واسعة النطاق صباح اليوم الثلاثاء (22 سبتمبر/ أيلول 2020) في ولايتي برلين وبراندنبورغ.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الحملة تستهدف الجريمة المنظمة وجرائم ضد الممتلكات وغسيل الأموال والتهرب الضريبي. ولم تكشف المتحدثة عن بيانات عن الأفراد الموجهة ضدهم الحملة، التي لم تسفر عن أي اعتقالات وفق السلطات المختصة.

غير أن صحيفة "برلينر تسايتونغ" أوردت أن الحملة استهدفت محيط عائلة عرفات أ. ذات الأصول العربية المشتبه بقيامها بأعمال إجرامية. وتمت مداهمة العديد من العقارات التي تمتلكها.

وبحسب البيانات، شارك في الحملة 300 فرد من قوات الأمن، وتم تنفيذ أوامر تفتيش في 18 مكاناً، من بينها منطقة كلاينماخنوف. وذكرت المتحدثة أن سلطات مكافحة التهرب الضريبي شاركت أيضا في الحملة.

و.ب/ ع.غ (د ب أ، ا ب د)