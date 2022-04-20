برلين: حظر مظاهرة "يوم القدس" بسبب دعوات محتملة معادية للسامية

حظرت شرطة برلين مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين كانت مقررة اليوم الجمعة (29 أبريل/ نيسان 2022). وقالت الشرطة مساء الخميس، إن المظاهرة التي كانت ستنظم بمناسبة "يوم القدس" قد تم منعها بعد تقييم كل الظروف والنتائج.

وينطبق هذا الحظر أيضًا حسب الشرطة على كل حدث بديل حتى يوم الأحد الأول من مايو/ أيار. وبررت السلطات المختصة هذا المنع خشية رفع شعارات تحريضية وأخرى معادية للسامية أو وقوع أعمال عنف.

وقالت الشرطة الألمانية إنه "بناء على الخبرات، ومنها خبرات الماضي القريب أيضا فإن هناك "خطرا مباشرا لإطلاق دعوات معادية للسامية وتمجيد للعنف ووقوع أعمال عنف خلال هذه المظاهرة".

وشارك المئات في مظاهرات مماثلة يومي الجمعة والسبت الماضيين، والتي شهدت رشق قوات الشرطة بالحجارة والألعاب النارية. وذكرت الشرطة أنه تم ترديد شعارات معادية للسامية وشعارات تحريضية، ولفتت الشرطة إلى أن مجموعة من المتظاهرين ضمت 40 شابا كانت عدوانية بشكل خاص. وأظهر مقطع فيديو بعض الشباب وهم يرددون عبارة مسيئة. وتم إلقاء القبض على العديد من الأشخاص.

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من جانبها، قالت وزيرة داخلية ولاية برلين إيريس شبرانغر :" شهدنا خلال العطلة الأسبوعية الماضية في المظاهرات جرائم وترديد دعوات وشعارات معادية للسامية من أسوأ نوع، وهذا غير مقبول تماما". وأضافت: "إذا تأكدت السلطة المختصة بالتجمعات بعد نظرة شاملة من توافر شروط الحظر وفقا لقانون حرية التجمعات في برلين، فإنني أرحب بذلك وأدعمه".

في غضون ذلك، انطلقت مسيرات "يوم القدس العالمي" في مختلف المدن الإيرانية في الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية. وانتشرت العديد من المجموعات الشعبية منذ الليلة الماضية، إلى جانب المؤسسات الثورية والمنظمات غير الحكومية، على طول طرق المسيرة لتنفيذ برامج ثقافية مختلفة.

وتزامنا مع المسيرات، شهدت العاصمة الايرانية طهران، استعراضا لصاروخين باليستيين هما "زلزال" و"كاسر خيبر". وبحسب الوكالة، أطلق مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الخميني، على يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان، "يوم القدس".

ع.ش/ ز.أ.ب (أ ف ب، د ب أ)