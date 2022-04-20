 برلين: حظر مظاهرة ″يوم القدس″ بسبب دعوات محتملة معادية للسامية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

برلين: حظر مظاهرة "يوم القدس" بسبب دعوات محتملة معادية للسامية

أعلنت شرطة العاصمة الألمانية برلين أنها منعت مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بمناسبة "يوم القدس" كانت مقررة الجمعة لوجود "خطر لإطلاق دعوات معادية للسامية وتمجيد للعنف". فيما انطلقت مسيرات ما يعرف بـ"يوم القدس العالمي" في إيران.

من مظاهرة سابقة مؤيدة للفلسطينيين في برلين

أعلنت شرطة برلين أنها منعت مظاهرة كانت مقررة الجمعة (الصورة لمظاهرة سابقة مؤيدة للفلسطينيين في برلين)

حظرت شرطة برلين مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين كانت مقررة اليوم الجمعة (29 أبريل/ نيسان 2022). وقالت الشرطة مساء الخميس، إن المظاهرة التي كانت ستنظم بمناسبة "يوم القدس" قد تم منعها بعد تقييم كل الظروف والنتائج.

مختارات

وينطبق هذا الحظر أيضًا حسب الشرطة على كل حدث بديل حتى يوم الأحد الأول من مايو/ أيار. وبررت السلطات المختصة هذا المنع خشية رفع شعارات تحريضية وأخرى معادية للسامية أو وقوع أعمال عنف.

وقالت الشرطة الألمانية إنه "بناء على الخبرات، ومنها خبرات الماضي القريب أيضا فإن هناك "خطرا مباشرا لإطلاق دعوات معادية للسامية وتمجيد للعنف ووقوع أعمال عنف خلال هذه المظاهرة".

وشارك المئات في مظاهرات مماثلة يومي الجمعة والسبت الماضيين، والتي شهدت رشق قوات الشرطة بالحجارة والألعاب النارية. وذكرت الشرطة أنه تم ترديد شعارات معادية للسامية وشعارات تحريضية، ولفتت الشرطة إلى أن مجموعة من المتظاهرين ضمت 40 شابا كانت عدوانية بشكل خاص. وأظهر مقطع فيديو بعض الشباب وهم يرددون عبارة مسيئة. وتم إلقاء القبض على العديد من الأشخاص.

مشاهدة الفيديو 27:49

التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.. إلى أين؟

من جانبها، قالت وزيرة داخلية ولاية برلين إيريس شبرانغر :" شهدنا خلال العطلة الأسبوعية الماضية في المظاهرات جرائم وترديد دعوات وشعارات معادية للسامية من أسوأ نوع، وهذا غير مقبول تماما". وأضافت: "إذا تأكدت السلطة المختصة بالتجمعات بعد نظرة شاملة من توافر شروط الحظر وفقا لقانون حرية التجمعات في برلين، فإنني أرحب بذلك وأدعمه".

في غضون ذلك، انطلقت مسيرات "يوم القدس العالمي" في مختلف المدن الإيرانية في الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية. وانتشرت العديد من المجموعات الشعبية منذ الليلة الماضية، إلى جانب المؤسسات الثورية والمنظمات غير الحكومية، على طول طرق المسيرة لتنفيذ برامج ثقافية مختلفة.

وتزامنا مع المسيرات، شهدت العاصمة الايرانية طهران، استعراضا لصاروخين باليستيين هما "زلزال" و"كاسر خيبر". وبحسب الوكالة، أطلق مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الخميني، على يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان، "يوم القدس".

ع.ش/ ز.أ.ب (أ ف ب، د ب أ)

  • Hundertausende feiern 50 Jahre Israel Rabin Platz Tel Aviv (picture-alliance / dpa)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Nakba - Die Katastrophe

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد نكسة 1967.

  • Palästinenser im Libanon (Mona Naggar)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Israel PK Netanjahu (REUTERS)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    حق العودة "إدامة للصراع"

    وقفت إسرائيل، منذ وقت قريب، إلى جانب أمريكا فيما يخص إغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، وتمثل ذلك في تصريحات نتانياهو، الذي قال: "أتفق تماماً مع انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب القوية للأونروا". كما اعتبر أونروا "منظمة تديم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وتديم أيضاً رواية ما يسمى بحق العودة الذي يهدف إلى تدمير دولة إسرائيل".

  • Proteste im Gazastreifen (Reuters/I. A. Mustafa)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    "مسيرة العودة" أم "مسيرة الفوضى"؟

    الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يعرف نهاية. "مسيرة العودة"، كانت آخر التحركات التي قام بها الفلسطينيون، إذ احتشد الآلاف منهم قرب الحدود مع إسرائيل استعداداً لإحياء "يوم الأرض"، ما أسفر على مقتل وجرح العشرات. هذه المسيرة نعتتها إسرائيل بـ"مسيرة الفوضى"، واتهمت حماس بتنظيمها. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


 

مواضيع ذات صلة

Israeli right wing activists with Israeli flags gather for a march in Jerusalem, Wednesday, April 20, 2022. A group of Israeli ultra-nationalists said it is determined to go ahead with a flag-waving march around predominantly Palestinian areas of Jerusalem's Old City, brushing aside a police ban of an event that served as one of the triggers of last year's Israel-Gaza war. (AP Photo/Ariel Schalit)

جهود دولية لاحتواء التوتر في القدس ومنع مسيرة مثيرة للجدل 20.04.2022

فيما تتسارع الجهود الدولية لنزع فتيل التوتر في القدس وسط مخاوف من تطور الأمر إلى تصعيد دام، أمر رئيس وزراء إسرائيل بمنع وصول نائب يميني متطرّف مثير للجدل إلى باب العمود، في محاولة لمنع مزيد من أعمال العنف.

Streaks of light are seen as Israel's Iron Dome anti-missile system intercepts rockets launched from the Gaza Strip towards Israel, as seen from Ashkelon, Israel April 21, 2022. REUTERS/Amir Cohen

طائرات حربية إسرائيلية تقصف غزة بعد هجوم صاروخي على إسرائيل 21.04.2022

أطلق مسلحون فلسطينيون فجر الخميس صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل، فيما رد الجيش الإسرائيلي بغارات جوية استهدفت القطاع الذي يخضع لسلطة حماس، ما يثير مخاوف من تصعيد عسكري جديد في أجواء التوتر المرتبط بالأماكن المقدسة بالقدس.

Eine Rauchwolke steigt von einem brennenden Öllager auf. +++ dpa-Bildfunk +++

بعد هجمات على السعودية.. الحوثيون يعلنون هدنة لثلاثة أيام 26.03.2022

بعدما صعد الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والمسيرات على منشآت ومواقع سعودية حيوية، ورد التحالف بقصف صنعاء والحديدة، أعلن المتمردون أنهم سيوقفون "ضرباتهم" على السعودية و"المواجهات" في اليمن "لثلاثة أيام". فماذا كان الرد؟