برلين... حريق في غابة بعد انفجار مستودع ذخيرة

أعلنت قوات الإطفاء في برلين اليوم الخميس أنه تمت الاستعانة بالجيش الألماني في مكافحة حريق نشب بغابة غرونيفالد ببرلين.

يذكر أن الحريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس (الرابع من أغسطس/آب 2022) بعد انفجار غير مقصود بموقع تفجير تابع للشرطة بجوار الغابة. وقال متحدث باسم الإطفاء إنه لا يزال هناك انفجارات ضخمة بالموقع.

يشار إلى أنه يتم تخزين مواد متفجرة بهذا الموقع ويتم إبطال مفعولها من جانب مركز إبطال مفعول القنابل التابع لشرطة برلين. وقال المتحدث إن الجفاف بالغابة ومواد الذخيرة التي لا تزال مخزنة بالموقع تمثل تحديا كبيرا.

وإلى جانب الشرطة والإطفاء، تمت الاستعانة بقوات خاصة من الجيش.

وتسبب الحريق في وقف حركة النقل الإقليمية وكذلك حركة القطارات المحلية بحسب ما ذكرته هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" على موقعها. كما تم إغلاق أحد الطرق السريعة الرئيسية ببرلين، بحسب مركز النقل هناك. وذكر متحدث باسم الشرطة أنه لم يتضح حتى الآن الطريقة التي حدث بها الانفجار.

وأظهرت صور لرويترز تصاعد الدخان في الأفق فوق قوارب تبحر في بحيرة فانزي بالعاصمة الألمانية.

ويعاني جزء كبير من البلاد من جفاف "شديد" أو "استثنائي" بما في ذلك برلين، حسب معهد للأبحاث البيئية. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس ستكون بين 34 و38 مئوية.

ويقول العلماء إن موجات الحر المتكررة تشكل دليلا واضحا على ظاهرة الاحترار المناخي معتبرين أنه من المتوقع أن تتزايد هذه الموجات وتطول وتشتد.

ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة وتكاثر موجات الحر والجفاف إلى قيام ظروف مواتية لاندلاع حرائق الغابات أو الأحراج.

هـ.د/خ.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)