برلين توكد موافقتها على توريد دبابات "ليوبارد1" إلى أوكرانيا

سمحت ألمانيا الجمعة للمصنّعين لديها بإرسال دبابات "ليوبارد 1" قتالية لأوكرانيا في الوقت الذي تسعى فيه كييف إلى الحصول على أسلحة أكثر تقدمًا للتصدّي للقوات الروسية، حسبما قال الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيشترايت. ولدى سؤاله في مؤتمر صحافي عن دبابات "ليوبارد 1"، قال المتحدث "يمكنني أن أؤكد (...) أنه تمّ إصدار رخصة تصدير"، لكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل.

وكانت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ قد أفادت أن الحكومة الألمانية وافقت علىتسليم دبابات ليوبارد 1 لأوكرانيامن المخزونات الصناعية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية أن تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا يمكن أن يتم في أي وقت بمجرد إصلاح الدبابات.

كما أشارت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى أنها علمت من مصادر حكومية أن الموافقة على هذه الخطوة لم تصدر بشكل رسمي بعد. وحسب معلومات الصحيفة، تعتزم شركة "راينميتال" وشركة "إف إف جي" لبناء المركبات والتي تقع في مدينة فلنسبورغ تجهيز عشرات من دبابات ليوبارد1 وقالت الصحيفة إن من الممكن أن تورد الشركتان هذه الدبابات إلى أوكرانيا لاستخدامها في القتال ضد روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن الدبابة ليوبارد 1 هي أول دبابة قتالية يتم تصنيعها للجيش الألماني بعد الحرب العالمية الثانية، وجرى إنتاج هذا الطراز في

الفترة بين منتصف الستينيات حتى منتصف الثمانينيات من القرن الماضي. في المقابل، تعد دبابات ليوبارد 2 أكثر حداثة من دبابات ليوبارد1 بشكل ملحوظ.



اعادة شراء دبابات "غيبارد" من قطر

كما اشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الألمانية تجري محادثات مع قطر لإعادة شراء 15 دبابة من طراز غيبارد لإرسالها إلى كييف. وقالت أن عددا من المسؤولين الألمان ناقشوا مع وزارة الخارجية القطرية إمكانية شراء 15 دبابة غيبارد اشترتها الدوحة لتأمين الملاعب خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم، مضيفة أن برلين تحاول الحصول على مزيد من الذخيرة من قطر.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قوله "لقدأثبتت دبابات غيبارد فعاليتها بشكل جيد جدا خلال الحرب في أوكرانيا. إذا تمكنا من الحصول على المزيد من الشركاء هنا، فسيساعد هذا الأوكرانيين بالتأكيد".

وأفاد تقرير الصحيفة بأنه لا تزال توجد مشاكل حتى الآن في شراء الذخيرة اللازمة لدبابات غيبارد. وينطوي توريد هذه الذخيرة على إشكالية لأن سويسرا التي تمتلك مخزونا من الذخيرة ترفض توريدها وتؤكد على وضعها المحايد.

وقررت الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي توريد 14 دبابة قتالية من طراز ليوبارد 2 من مخزونات الجيش الألماني إلى أوكرانيا، كما سمحت لدول أخرى بتوريد مثل هذه الدبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا.

ع.ج/ ع.ج.م (رويترز، د ب أ)