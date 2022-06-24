 برلين تودع كورونا | DW الأخبار | DW | 07.07.2022

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DW الأخبار

برلين تودع كورونا

تشهد العاصمة الألمانية برلين أجواء صيفية لم تشهدها منذ أكثر من سنتين، فالناس انطلقت للتمتع بالأجازات والرقص وسط الطبيعة وعلى شواطئ البحر دون الالتزام بإجراءات احترازية، وسكان برلين يودعون كورونا في وقت يزداد فيه عدد الإصابات من جديد.

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