برلين تودع كورونا

بعد تخفيف قيود كورونا.. السعودية تستقبل نحو مليون حاج

عادت شوارع مكة تعج بمئات آلاف الحجاج بملابس الإحرام البيضاء مع الاستعداد لأداء مناسك الحج هذا الأسبوع. يأتي ذلك بعد عامين شهدا تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب المخاوف من فيروس كورونا، ما حرم المملكة من مصدر دخل بالمليارات.