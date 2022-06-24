برلين تودع كورونا

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تشهد العاصمة الألمانية برلين أجواء صيفية لم تشهدها منذ أكثر من سنتين، فالناس انطلقت للتمتع بالأجازات والرقص وسط الطبيعة وعلى شواطئ البحر دون الالتزام بإجراءات احترازية، وسكان برلين يودعون كورونا في وقت يزداد فيه عدد الإصابات من جديد.
في التسعينيات أحضر روبرت شوكو "إيقاع البلقان" إلى النوادي الليلية في برلين. أصبح شوكو معروفا من خلال اللحن الجديد الذي هو عبارة عن مزيج من الفولكلور وإيقاعات النوادي الحديثة. غير أن أوروبا تغيرت وتحتاج إلى إيقاع جديد.
عادت شوارع مكة تعج بمئات آلاف الحجاج بملابس الإحرام البيضاء مع الاستعداد لأداء مناسك الحج هذا الأسبوع. يأتي ذلك بعد عامين شهدا تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب المخاوف من فيروس كورونا، ما حرم المملكة من مصدر دخل بالمليارات.
بعد انقطاع لمدة عامين، تعود معظم مهرجانات موسيقى الروك والبوب في أوروبا مرة أخرى. الأجواء يسودها التفاؤل لكن جائحة كورونا تركت بصماتها على كل شيء.
في خبر نزل كالصاعقة على محبيه في مختلف أرجاء العالم، أعلن المغني الكندي الشهير جاستن بيبر إصابته بمرض نادر أدى ألى شلل في أحد جانبي وجهه. بيبر ألغى حفلاته المتبقية ضمن جولته.
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