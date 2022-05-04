 برلين توافق على تمديد مهمتي الجيش الألماني في غرب إفريقيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.05.2022

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أخبار

برلين توافق على تمديد مهمتي الجيش الألماني في غرب إفريقيا

قرر مجلس الوزراء الألماني إعطاء تفويض جديد لمشاركة الجنود الألمان في المهمة الأممية للاستقرار بمالي مع رفع سقف الجنود المسموح بإرسالهم، فيما يٌنتظر إعادة تقييم مهمة "أوتم" التابعة للاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المالية.

جنود ألمان في مالي

الحكومة الألمانية توافق على تمديد مهمتي جنود الجيش الألماني في غرب إفريقيا لكن بشكل مختلف.

تعتزم الحكومة الألمانية تمديد مهمتي جنود الجيش الألماني في غرب إفريقيا لكن بشكل مختلف. وقرر مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء (11 مايو/ أيار 2022) إعطاء تفويض جديد لمشاركة الجنود الألمان في مهمة الأمم المتحدة للاستقرار في مالي (مينوسما) مع رفع سقف الجنود المسموح بإرسالهم في هذه المهمة من 1100 إلى 1400 جندي.

مختارات

بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، يجري العمل في ألمانيا على إعادة هيكلة السياسة الأمنية، حيث سيحصل الجيش الألماني على دعم وتجهيزات وأسلحة بقيمة 100 مليار يورو. ولكن ما هي الأسلحة التي تحتاجها القوات الألمانية بالفعل؟

يدرس الجيش الألماني إنهاء مهمته العسكرية في مالي بعد قرابة تسع سنوات من الانتشار. القرار أثار انتقادات حيال الهدف من إنهاء المهمة في وقت تبحث فيه الحكومة في مالي عن حلفاء جدد وربما روسيا واحدة منهم.

ومن المنتظر أن تتم إعادة تقييم لمهمة "أوتم" التابعة للاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المالية والتي جرى تجميدها على إثر الانقلاب العسكري في مالي، إذ يجري التخطيط لتركيز هذه المهمة التدريبية في النيجر المجاورة، حيث سيقوم جنود قوات خاصة ألمانية بتدريب القوات المحلية على مكافحة الإرهاب والعصابات المسلحة.

 ويعتزم البرلمان الألماني النظر في مستقبل المهمتين اليوم. من جانبها، وصفت وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه مهمة مينوسما بأنها شرط أساسي للتعاون التنموي مع مالي وشددت على ضرورة معالجة أسباب الصراع متعدد الأوجه في مالي.

وأكدت الوزيرة الألمانية أن "الأمن الإنساني لا يمكنه خلقه بالسبل العسكرية فقط بل يجب أن يُضاف إلى ذلك الأمن الغذائي وأمن الدخل وأمن الطاقة، باختصار فإن كلا من أسس الحياة المستقرة الآمنة والتنمية هما وجهان لعملة واحدة".

ع.ش/ ا.ف (د ب أ)

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    مهام الجيش الألماني في الخارج

    صادق مجلس الوزراء الألماني على مشاركة الجيش الألماني في الحملة العسكرية الدولية ضد تنظيم داعش في سوريا. وتجنبت المستشارة الألمانية وصف هذه المهمة بأنها مهمة حربية، وسيشارك ما يصل إلى 1200 جندي ألماني في هذه المهام المسندة اليه.

  • Bundeswehr Soldaten in Afghanistan Archiv 2009

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    لا تشمل المهمة العسكرية الألمانية في سوريا عنصر المشاة بل طائرات استطلاع من نوع "تورنادو" وطائرة التزود بالوقود وسفينة حربية لدعم حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" في البحر المتوسط، فضلا عن عمليات استطلاعية عبرالأقمار الصناعية.

  • Deutsch-Französische Brigade Soldaten Deutschland Frankreich

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    دعم القوات الفرنسية في مالي

    وافق البرلمان الألماني على إرسال وحدة عسكرية ألمانية إلى مالي لدعم القوات الفرنسية المتواجدة هناك. وظيفة هذه القوات تركز على مساعدة البلد الواقع في غرب إفريقيا بهدف الاستقرار وتأمين ظروف حياة أفضل لسكانه.

  • EUTM Bundeswehr europäische Trainingsmission Ausbildung Mali Armee

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    مهمتان للقوات الألمانية في مالي

    هناك نحو 170 ضابطا ألمانيا في مالي حيث يقومون بتدريب القوات المالية. كما تقوم طائرات النقل العسكرية الألمانية بنقل مواد إغاثية ترسلها الأمم المتحدة.

  • Bundeswehr in Afghanistan

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    إعادة بناء أفغانستان

    شاركت القوات الألمانية منذ عام 2001 في القوات الدولية المشتركة (ايساف) المكلفة بحماية المدنيين في أفغانستان. وركزت مهمة الجنود الألمان الذين بلغ عددهم نحو 3000 جندي، على دعم عملية إعادة الإعمار وتدريب القوات الأفغانية.

  • Getötete deutsche Soldaten in Afghanistan

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    مهام قاتلة

    منذ عام 2001 لقي 52 جنديا ألمانيا مصرعهم خلال القيام بخدمتهم في أفغانستان. وخارج الأراضي الألمانية قتل منذ عام 1992 ما مجموعه 103 جنديا ألمانيا خلال القيام بمهام مختلفة.

  • Deutsche KFOR-Soldaten im Kosovo

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حرب كوسوفو

    أطول مهمة للقوات الألمانية كانت في كوسوفو تحت قيادة قوات الناتو المشتركة. وحتى الآن مازال هناك أكثر من 700 جندي يؤدون مهامهم في كوسوفو التي مزقتها الحرب. ومنذ بداية المهمة عام 1999 وحتى اليوم قتل 26 جنديا خلال القيام بخدمتهم.

  • Patriot Abwehrstaffel in Kahramanmaras

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حماية الحدود التركية

    قامت وحدة صواريخ باترويت الألمانية بحماية الحدود الجنوبية لتركيا بالتعاون مع قوات أميركية وهولندية تحت علم قوات الناتو. راقبت الوحدة الحدود مع سوريا منذ عام 2013. وتم سحب الوحدة المكونة من بطارتين للصواريخ و400 جندي في آب/أغسطس 2015، علما أن تفويض البرلمان الألماني لهذه المهمة سينتهي في نهاية كانون الثاني/يناير 2016.

  • Deutschland Bundesmarine Schnellboot

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    الشرق الأوسط

    تشارك سفن حربية ألمانية ضمن عمليات اليونيفيل في البحر الأبيض المتوسط. أنشأت الأمم المتحدة قوات اليونيفيل لمراقبة الحدود بين إسرائيل ولبنان عام 1978، وتم تمديد مهمة اليونيفيل بعد الحرب بين لبنان وإسرائيل عام 2006.

  • Verdacht auf Korruption bei deutschen Rüstungsfirmen

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    فرقاطات ألمانية

    بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على نيويورك، قرر حلف الناتو إطلاق عملية "اكتف انديافور" في منطقة البحر الأبيض المتوسط. العملية تستهدف مراقبة نشاط الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية، وتشارك فيها غواصات وفرقاطات بحرية ألمانية.

    الكاتب: مارتن كوخ / م. أ.م


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