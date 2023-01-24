 برلين توافق على تسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا وموسكو:"قرار خطير للغاية" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.01.2023

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برلين توافق على تسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا وموسكو:"قرار خطير للغاية"

أكدت الحكومة الألمانية موافقتها الرسمية على تسليك دبابات ليوبارد المتطورة للجيش الأوكراني وكذلك تدريبه على استعمال الذخيرة واللوجستيك، فيما حذر الكرملين الغرب من تسليم كييف الدبابات الثقيلة قائلا إن مصيرها هو أن "تحترق".

أرشيف: المستشار الألماني أولاف شولتس صحبة جنود ألمان أمام دباية من طراز ليبوبارد 2.

أرشيف: المستشار الألماني أولاف شولتس صحبة جنود ألمان أمام دباية من طراز ليبوبارد 2.

أعلنت ألمانيا اليوم (الأربعاء 25 يناير/ كانون الثاني 2023) أنها سترسل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيالتتجاوز بذلك إحجامها عن إرسال أسلحة ثقيلة تعتبرها كييف ضرورية لهزيمة الغزو الروسي. وقال المستشار أولاف شولتس في بيان "يأتي القرار استكمالا لدعمنا المعروف لأوكرانيا قدر استطاعتنا. نتحرك بأسلوب منسق عن كثب على المستوى الدولي". وأضاف أنه سيجري تدريب قوات أوكرانية في ألمانيا وستقدم برلين أيضا مواد لوجستية وذخيرة وأن بلاده ستقدم إلى أوكرانيا 14 دبابة من طراز ليوبارد.

وبهذا الصدد، أعلن الكرملين اليوم أن تزويد الدول الغربية لأوكرانيا بدبابات ثقيلة، فإن تلك الآليات ستُدمَّر في ساحة المعركة. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "من الناحية التكنولوجية، الخطة فاشلة. إن ذلك مبالغة في تقدير الإمكانات التي ستُضاف للجيش الأوكراني (..) هذه الدبابات ستحترق مثل سواها. إنها باهظة الثمن فحسب".

وعبرت موسكوفي أكثر من مناسبة عن معارضتها للخطط الغربية، فقد أعلن بيسكوف في وقت سابق هذا الأسبوع أن أي إمدادات من الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا ستترك "أثرا لا يُمحى" على العلاقات الثنائية بين موسكو وبرلين. وقبل ذلك قال إن الأسلحة الغربية المرسلة لأوكرانيا من شأنها فقط إطالة أمد النزاع، ومفاقمة معاناة المدنيين الأوكرانيين في نهاية المطاف.

أوكرانيا ترحب وروسيا تصف القرار بـ"الخطير للغاية" 

وفي تعقيب مباشر على القرار الألماني قالت السفارة الروسية في برلين إن موافقة ألمانيا على إرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا قرار خطير للغاية ويدفع بالصراع إلى مستوى آخر.

من جهتها رحّبت الرئاسة الأوكرانية بقار برلين واعتبرته "خطوة أولى"، ودعت الدول الغربية إلى تزويدها بمزيد من الاسلحة لصدّ الجيش الروسي.  وقال رئيس الإدارة الرئاسية أندري يرماك على تلغرام، "تم اتخاذ خطوة أولى"، مطالبًا بأن يقوم "تحالف" دولي بتزويد كييف بدبابات ثقيلة. وأضاف "نحن بحاجة لعدد كبير من دبابات ليوبارد".

من جهته، أعرب سفير أوكرانيا في برلين أوليسكي ماكييف عن سعادته بتشكيل "تحالف الدبابات الكبير". وقال اخلال في زيارة لهامبورج اليوم الأربعاء "هذه الدبابات ستساعدنا في صد الهجوم الروسي وتحرير مناطقنا التي تحتلها روسيا والشعب"، معربا عن أمله في وصول هذه الدبابات قريبا إلى أوكرانيا. وتطالب أوكرانيا منذ شهور بدبابات قتالية على الطراز الغربي لمحاربة الغزو الروسي. وقال ماكييف إنه مثل أنظمة الأسلحة الغربية الأخرى ستساعد الدبابات أيضا في "إنقاذ الأرواح"، وأضاف "سنحتاج إلى كل شيء ونحن ممتنون لأي مساعدة".

ولا يرى ماكييف أي مشكلة في اختلاف أنظمة الأسلحة التي سترد من بلدان مختلفة، ولا حتى في ضوء تسليم محتمل لدبابات قتال أمريكية ثقيلة من طراز "أبرامز"، وقال "لقد أثبت جيشنا وجنودنا أنهم قادرون على التعامل مع معدات مختلفة". ولم يستبعد السفير الحاجة إلى مزيد من تكنولوجيا الأسلحة، وقال "أفترض أننا سنتحدث عن أنظمة أسلحة أخرى".

ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ / رويترز)

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

    قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو


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لماذا يتردد شولتس في تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد؟

يزداد الضغط الخارجي والداخلي على الحكومة الألمانية لتزويد أوكرانيا بالدبابات القتالية من طراز ليوبارد. في المقابل يتمسك المستشار شولتس بموقفه المتردد والمعارض. فما أسباب هذا التردد؟ الأمر له علاقة بحزبه وتراثه أيضا.

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