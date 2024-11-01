برلين تنفي تكهنات حول حل الائتلاف الحاكم بشكل مبكر

نفى المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت تكهنات عن حل الائتلاف الحاكم بشكل مبكر. وصرح هيبشترايت بأن الائتلاف يحكم منذ ثلاث سنوات حتى في ظل أزمات وتحديات كبيرة على صعيد السياسة الخارجية.

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت في برلين اليوم الجمعة (الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024): "ليس لدي انطباع بأن هناك أي شخص بصدد الانسحاب"، وذلك في رد عن بعض الأنباء التي تحدثت حل الائتلاف الحاكمقبل موعد الانتخابات التشريعية في أواخر سبتمبر/ أيلول 2025.

وأردف هيبشترايت: "سنعمل معا بشكل بناء على مدى الشهور الـ11 المقبلة حتى موعد الانتخابات العادية للانتخابات البرلمانية المقبلة". وجاءت تصريحات المتحدث ردا على سؤال صحفي حول ما إذا كانت الانتخابات الأمريكية المقبلة بنتائجها غير المؤكدة يمكن أن تدفع الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى التماسك مجددا أم إلى التفكك.

وصرح هيبشترايت بأن هذه الحكومة تحكم معا منذ ثلاث سنوات حتى في ظل أزمات وتحديات كبيرة على صعيد السياسة الخارجية. وأضاف المتحدث أنه لا يعرف ما إذا كان الأمر يستلزم حدوث أزمة أخرى لتوضيح ذلك مرة أخرى. وقال هيبشترايت إن المفاوضات حول موازنة 2025 تسير على قدم وساق " وأنا متفائل في هذا الشأن أيضا".

ويأتي هذا الرد وسط خلافات مستمرة دون حلول داخل الائتلاف حول قضايا تتعلق بالموازنة العامة والسياسة الاقتصادية والسيطرة على الهجرة، ما زاد من التكهنات بأن الحزب الديمقراطي الحر، وهو الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، قد ينسحب من الائتلاف في وقت مبكر.

ع.ش/ ع.غ (د ب أ)