 برلين تنتقد قرار الكنيست بالسماح بالعودة إلى مستوطنات بالضفة الغربية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.03.2023

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أخبار

برلين تنتقد قرار الكنيست بالسماح بالعودة إلى مستوطنات بالضفة الغربية

أثار سماح الكنيست بعودة مستوطنين يهود إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية انتقادات وزارة الخارجية الألمانية، معربة عن قلقها من تفاقم الوضع الأمني المحتدم في الضفة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البرلمان الإسرائيلي (13.03.2023)

وزارة الخارجية الألمانية تنتقد بشدة قرار الكنيست بالسماح لمستوطنين بالعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية.

انتقدت وزارة الخارجية الألمانية بشدةقرار البرلمان الإسرائيلي بالسماح لمستوطنين بالعودة إلى أربع مستوطنات  بالضفة الغربية .

 

ونقلت متحدثة باسم الخارجية الألمانية الأربعاء (23 مارس/آذار 2023) عن بيان صادر عن الخارجية، أن تغيير القانون الذي حدث حاليا يمثل "خطوة خطيرة نحو احتمالية حدوث أنشطة استيطانية مجددا".

وأضافت: "يهدد ذلك بزيادة تفاقم الوضع الأمني المحتدم بالفعل في الضفة الغربية".

مختارات

ذكر مصدر رسمي أردني أن إسرائيل "تبرأت" من سلوك وزير بحكومتها ظهر على منصة عليها خريطة تظهر حدودا موسعة تشمل الأردن. تزامن ذلك مع موجة الانتقادات التي طالت الوزير ذاته بسبب تصريحاته بشأن الشعب الفلسطيني.

انتهى اجتماع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية برعاية مصر، بالاتفاق على وقف التصعيد وكبح العنف، وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها المساس بقدسية الأماكن المقدسة. هذا فيما أصيب إسرائيليان في هجوم بالضفة الغربية.

 

يذكر أنه تقرر السماح بعودة المستوطنين الإسرائيليين إلى أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية كانت أخليت منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، وذلك وفقا لقرار اتخذه الكنيست الإسرائيلي في وقت متأخر من الاثنين الماضي.

 

وكانت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية حذرت من "تصعيد الصراع" حتى قبل إجراء التصويت على مشروع القانون. وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما في هذا الشأن.

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ)

  • Die israelische Siedlung Palgey Maim in Westjordanland. (Foto: Reuters/B. Ratner)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    أكثر من 200 مستوطنة في الأراضي الفلسطينية

    تفيد منظمة حقوق الإنسان "بيتسليم" أنه تم في الضفة الغربية والقدس الشرقية من 1967 حتى منتصف 2013 بناء مستوطنات إسرائيلية رسمية ونحو مائة "مستوطنة عشوائية". السلطات الإسرائيلية استولت في الأراضي الفلسطينية، حسب مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، على 35 في المائة من مساحة القدس الشرقية لبناء المستوطنات.

  • In Har Homa wird eine neue Siedlung gebaut. (Foto: picture alliance/newscom/D. Hill)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    لا فرصة للسلام؟

    حاليا يتم تشييد مستوطنة يهودية جديدة في حار حوما بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية. قادة فلسطينيون يعتبرون أن سياسة الاستيطان غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل تدمر فرص حل الدولتين وتعرقل حلا سلميا مع الفلسطينيين. ويلقى بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية انتقادا دوليا.

  • Bei der Abstimmung im Parlament sind alle Abgeordneten anwesend. (Foto: Reuters/A. Awad)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    إسرائيل تصادر أراضي فلسطينية خاصة

    يبقى القانون الجديد للتشريع اللاحق لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية محل جدل. 16 مستوطنة ونقطة خارجية مستهدفة. ويتوقع تقديم تعويضات مالية لأصحاب الأرض الفلسطينيين ليتمكن المستوطنون اليهود من البقاء هناك.

  • Ein Mobilehome wird von einem Kran abgerissen. (Foto: Getty Images/AFP/T. Coex)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    هدم مستوطنة أمونا العشوائية

    القانون الإسرائيلي الجديد لا يسري على بيوت المستوطنين الذين تم إخلاؤهم بقرار قضائي. وكان حزب المستوطنين يهدف من خلال القانون الجديد إلى منع الإخلاء الإجباري لمستوطنة أمونا. منازل الأربعين عائلة تم إخلاؤها في الأسبوع الماضي. أربعة أيام فقط بعدها بدأت أشغال الهدم.

  • Vermummte Jugendlichen rennen vor Polizisten weg. Schutt liegt auf der Straße und ein großes Feuer brennt hinter einem LKW. (Foto: Reuters/M. Torokman)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    متاريس واحتجاجات

    قررت المحكمة العليا في إسرائيل منذ نهاية 2014 هدم أمونا. وهذا الموعد تم تأجيله عدة مرات. وقد حاولت مجموعات يمينية ومستوطنون الوقوف في وجه إخلاء المكان وتدميره. وقد سافر كثير من المتظاهرين خصيصا إلى المكان المعني. وحتى على الجانب الآخر وقعت احتجاجات عنيفة من قبل فلسطينيين.

  • Vermummte Jugendliche laufen durch Qualm. Auf der Straße liegen große Steine. (Foto: Reuters/M. Torokman)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    التصعيد أثناء الإخلاء الإجباري

    المستوطنون في أمونا يزعمون أن الضفة الغربية المحتلة من طرف إسرائيل منذ 1967 جزء من الأرض الموعودة للشعب اليهودي. ويعيش نحو 600.000 إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتحصل من حين لآخر مواجهات بين المستوطنين وفلسطينيين.

  • Ein Jugendlicher fährt mit seinem Rad an Reihenhäusern vorbei. (Reuters/B. Ratner)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    سكن جديد

    تم تشييد نحو 4000 سكن بصفة غير قانونية لمستوطنين إسرائيليين فوق أراضي فلسطينية خاصة. ويُتوقع إخلاؤها أو إضفاء الشرعية عليها لاحقا بفضل القانون الجديد. العديد من سكان أمونا وجدوا سكنا جديدا لهم في مستوطنات مجاورة كما هنا في مستوطنة عفرة

  • Eine Frau und ein Mann tragen Gegenstände aus einem Haus. Auf einem Fensterladen ist die israelische Fahne gemalt. (Foto: Reuters/B. Ratner)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    إفراغ إجباري في عفرة

    لكن حتى في مستوطنة عفرة ليست جميع المنازل قانونية. ويُتوقع حتى الـ 5 من مارس/آذار تدمير تسعة منازل هناك مبنية فوق أراضي فلسطينية خاصة. وحتى عائلة بن شوشان مدعوة إلى مغادرة منزلها.


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