برلين تنتقد قرار الكنيست بالسماح بالعودة إلى مستوطنات بالضفة الغربية

انتقدت وزارة الخارجية الألمانية بشدةقرار البرلمان الإسرائيلي بالسماح لمستوطنين بالعودة إلى أربع مستوطنات بالضفة الغربية .
ونقلت متحدثة باسم الخارجية الألمانية الأربعاء (23 مارس/آذار 2023) عن بيان صادر عن الخارجية، أن تغيير القانون الذي حدث حاليا يمثل "خطوة خطيرة نحو احتمالية حدوث أنشطة استيطانية مجددا".
وأضافت: "يهدد ذلك بزيادة تفاقم الوضع الأمني المحتدم بالفعل في الضفة الغربية".
يذكر أنه تقرر السماح بعودة المستوطنين الإسرائيليين إلى أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية كانت أخليت منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، وذلك وفقا لقرار اتخذه الكنيست الإسرائيلي في وقت متأخر من الاثنين الماضي.
وكانت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية حذرت من "تصعيد الصراع" حتى قبل إجراء التصويت على مشروع القانون. وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما في هذا الشأن.
ع.ش/ع.ج.م (د ب أ)
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نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
أكثر من 200 مستوطنة في الأراضي الفلسطينية
تفيد منظمة حقوق الإنسان "بيتسليم" أنه تم في الضفة الغربية والقدس الشرقية من 1967 حتى منتصف 2013 بناء مستوطنات إسرائيلية رسمية ونحو مائة "مستوطنة عشوائية". السلطات الإسرائيلية استولت في الأراضي الفلسطينية، حسب مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، على 35 في المائة من مساحة القدس الشرقية لبناء المستوطنات.
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نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
لا فرصة للسلام؟
حاليا يتم تشييد مستوطنة يهودية جديدة في حار حوما بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية. قادة فلسطينيون يعتبرون أن سياسة الاستيطان غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل تدمر فرص حل الدولتين وتعرقل حلا سلميا مع الفلسطينيين. ويلقى بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية انتقادا دوليا.
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نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
إسرائيل تصادر أراضي فلسطينية خاصة
يبقى القانون الجديد للتشريع اللاحق لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية محل جدل. 16 مستوطنة ونقطة خارجية مستهدفة. ويتوقع تقديم تعويضات مالية لأصحاب الأرض الفلسطينيين ليتمكن المستوطنون اليهود من البقاء هناك.
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نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
هدم مستوطنة أمونا العشوائية
القانون الإسرائيلي الجديد لا يسري على بيوت المستوطنين الذين تم إخلاؤهم بقرار قضائي. وكان حزب المستوطنين يهدف من خلال القانون الجديد إلى منع الإخلاء الإجباري لمستوطنة أمونا. منازل الأربعين عائلة تم إخلاؤها في الأسبوع الماضي. أربعة أيام فقط بعدها بدأت أشغال الهدم.
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نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
متاريس واحتجاجات
قررت المحكمة العليا في إسرائيل منذ نهاية 2014 هدم أمونا. وهذا الموعد تم تأجيله عدة مرات. وقد حاولت مجموعات يمينية ومستوطنون الوقوف في وجه إخلاء المكان وتدميره. وقد سافر كثير من المتظاهرين خصيصا إلى المكان المعني. وحتى على الجانب الآخر وقعت احتجاجات عنيفة من قبل فلسطينيين.
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نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
التصعيد أثناء الإخلاء الإجباري
المستوطنون في أمونا يزعمون أن الضفة الغربية المحتلة من طرف إسرائيل منذ 1967 جزء من الأرض الموعودة للشعب اليهودي. ويعيش نحو 600.000 إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتحصل من حين لآخر مواجهات بين المستوطنين وفلسطينيين.
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نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
سكن جديد
تم تشييد نحو 4000 سكن بصفة غير قانونية لمستوطنين إسرائيليين فوق أراضي فلسطينية خاصة. ويُتوقع إخلاؤها أو إضفاء الشرعية عليها لاحقا بفضل القانون الجديد. العديد من سكان أمونا وجدوا سكنا جديدا لهم في مستوطنات مجاورة كما هنا في مستوطنة عفرة
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نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
إفراغ إجباري في عفرة
لكن حتى في مستوطنة عفرة ليست جميع المنازل قانونية. ويُتوقع حتى الـ 5 من مارس/آذار تدمير تسعة منازل هناك مبنية فوق أراضي فلسطينية خاصة. وحتى عائلة بن شوشان مدعوة إلى مغادرة منزلها.