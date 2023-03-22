برلين تنتقد قرار الكنيست بالسماح بالعودة إلى مستوطنات بالضفة الغربية

انتقدت وزارة الخارجية الألمانية بشدةقرار البرلمان الإسرائيلي بالسماح لمستوطنين بالعودة إلى أربع مستوطنات بالضفة الغربية .

ونقلت متحدثة باسم الخارجية الألمانية الأربعاء (23 مارس/آذار 2023) عن بيان صادر عن الخارجية، أن تغيير القانون الذي حدث حاليا يمثل "خطوة خطيرة نحو احتمالية حدوث أنشطة استيطانية مجددا".

وأضافت: "يهدد ذلك بزيادة تفاقم الوضع الأمني المحتدم بالفعل في الضفة الغربية".

يذكر أنه تقرر السماح بعودة المستوطنين الإسرائيليين إلى أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية كانت أخليت منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، وذلك وفقا لقرار اتخذه الكنيست الإسرائيلي في وقت متأخر من الاثنين الماضي.

وكانت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية حذرت من "تصعيد الصراع" حتى قبل إجراء التصويت على مشروع القانون. وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما في هذا الشأن.

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ)