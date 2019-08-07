برلين تنتقد خطط إسرائيل بناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة

انتقدت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء (السابع من آب/أغسطس 2019) الخطط الإسرائيلية الرامية إلى بناء آلاف الوحدات السكنية لمستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية. وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت قبل أسبوع على بناء 6000 وحدة سكنية لمستوطنين إسرائيليين و700 وحدة سكنية لفلسطينيين في الضفة الغربية في المنطقة "ج" التي تشرف عليها إسرائيل.

وكان الفلسطينيون انتقدوا بشدة الخطط الإسرائيلية وأكدوا على عدم حاجتهم إلى تصريح من إسرائيل للبناء في الأراضي المحتلة منذ عام 1967.

وفي أعقاب الموافقة المبدئية، أعطت لجنة التخطيط الإسرائيلية موافقتها هذا الأسبوع على بناء أكثر من 2300 وحدة سكنية في الضفة الغربية. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء إن الخطوات الجديدة " تتناقض مع هدف الدولتين المتفاوض عليه" مشيرا إلى رفض الحكومة الالمانية لكل الخطوات أحادية الجانب التي من شأنها تهديد حل الدولتين.

واشار المتحدث إلى أنه علم بقرار بناء وحدات سكنية لفلسطينيين في المنطقة "ج" وقال:"إصدار تصاريح لمشروعات بناء فلسطينية في هذه المناطق ينبغي دائما أن يتم بالتنسيق مع السلطات الفلسطينية وبصورة مستقلة عن القرارات المتعلقة بتوسيع نطاق المستوطنات".

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ)