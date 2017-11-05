 برلين تنتقد انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ | أخبار | DW | 05.11.2019

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أخبار

برلين تنتقد انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ

فيما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إنها قدمت الأوراق اللازمة للانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ التي يهدف لمكافحة التغير المناخي، انتقد وزير التنمية الألماني الخطوة الأمريكية معتبرا ذلك انتكاسة.

RWE Power AG Kraftwerk Niederaußem (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

أرشيف

انتقد وزير التنمية الألماني غيرد مولر الانسحاب الرسمي للولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، وقال اليوم الثلاثاء (الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني) في برلين إن "الدول الصناعية، التي تتسبب بصورة رئيسية في تغير المناخ، لديها مسؤولية خاصة، ويتعين عليها أن تقوم بدور نموذجي".

وفي المقابل، ذكر مولر أنه من الإيجابي أن الكثير من الولايات والمدن والمحليات والشركات في الولايات المتحدة لا تزال مستمرة في مساعيها نحو تحقيق أهداف الاتفاق، إلا أن الدول تتقدم ببطء في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن هناك سبع دول فقط تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف الاتفاق.

مختارات

حملت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الدول الصناعية مسؤولية مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض، واعتبرت أن الدول النامية هي المتضررة من التغيير المناخي، جاء ذلك في كلمة ألقتها أمام قمة الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك. (23.09.2019)

ربما لم يكن يتصور أحد أن تتحول أفلام نهاية العالم نتيجة اختلال المناخ إلى واقع، ينشأ فيه فيضانات هائلة تسفر عن غرق ملايين البشر والجزر والأراضي تحت أمتار من مياه البحار والمحيطات وهو الأمر الذي دفع الحكومات للتحرك. (21.09.2019)

تعكس خطة المناخ الألمانية لعام 2030، والتي ينظر إليها كثيرون بأنها غير طموحة، التناقض العلني في السياسة المناخية للأحزاب السياسية في البلاد، ولكن التطورات الأخيرة تشهد أيضا تغيّراً في المواقف. (14.10.2019)

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها قدمت الأوراق اللازمة لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، في أول خطوة رسمية في عملية تستغرق عاما للخروج من هذا الاتفاق العالمي الذي يهدف لمكافحة التغير المناخي.

وقدّمت الولايات المتحدة خطاب الانسحاب إلى الأمم المتحدة في أول موعد ممكن بموجب الاتفاقية التي وقّعها الرئيس الأسبق باراك أوباما. وبموجب رسالة وزارة الخارجية الأمريكية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تبدأ عملية ستستكمل بعد يوم واحد من انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة العام القادم.

وأكد متحدث باسم الأمم المتحدة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الاثنين أن المنظمة الدولية تلقت إخطارا رسميا بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس بشأن المناخ.

وبذلك ستصبح الولايات المتحدة فور خروجها البلد الوحيد خارج الاتفاقية. تُجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ثاني أكبر دولة منتجة للانبعاثات الكربونية في العالم بعد الصين، حيث إنها مسؤولة عن 14% من الانبعاثات الكربونية في العالم، كما أنها منتج بارز للنفط والغاز.

من جانبها أعربت فرنسا عن "أسفها" لقرار الولايات المتحدة إبلاغ الأمم المتحدة بالانسحاب رسميا من اتفاقية باريس للمناخ.

ويهدف اتفاق باريس للمناخ إلى احتواء الاحترار العالمي لأقل من درجتين مئويتين وسيسعى لحده عند 1.5 درجة، مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وذلك للحد من عواقب كارثية، مثل موجات الحر والجفاف والهطول الكثيف للأمطار وارتفاع مستوى سطح البحر.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ، رويترز)

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    البحار والمحيطات ... عالم غامض يئن في صمت

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  • Tinenfischwurm mit weichen blauen Stacheln und spiralartigen Fühlern

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  • Doppelfoto - ein gesundes und ein ausgeblichen Korallenriff.

    البحار والمحيطات ... عالم غامض يئن في صمت

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  • Ein Firschschwarm schwimmt in einer kreisförmigen Bewegung unter Wasser

    البحار والمحيطات ... عالم غامض يئن في صمت

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  • Eisschollen in Grönland

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  • Ein Boot und Badenden am Algarve-Strand in Portugal

    البحار والمحيطات ... عالم غامض يئن في صمت

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  • Fishing boat on the Thai coast

    البحار والمحيطات ... عالم غامض يئن في صمت

    حماية الحياة البرية..تحديات في انتظار الأجيال المقبلة

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مختارات

البحار والمحيطات ... عالم غامض يئن في صمت

البحار والمحيطات تغطي الجزء الأكبر من كوكبنا وتلعب دورا مهما في تنظيم مناخنا وتحتضن أنواعا لا تحصى من الكائنات الحية. رغم محدودية معلوماتنا عن الحياة في بطن المحيطات، إلا أن المؤكد أنها بدأت تتضرر من تغيرات المناخ. (25.09.2019)  

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