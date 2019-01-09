 برلين تكشف مصير ألماني ثانٍ مختف في مصر منذ أسابيع | أخبار | DW | 10.01.2019

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أخبار

برلين تكشف مصير ألماني ثانٍ مختف في مصر منذ أسابيع

بعد انقطاع أخباره لأكثر من ثلاثة أسابيع، أعلنت الخارجية الألمانية أن الشاب المختفي في مصر، محتجز لدى السلطات هناك. ونقلت محطة إذاعية ألمانية عن والده أنه يتوقع أن يكون احتجازه على خلفية "اشتباه في انتمائه لتيار إرهابي".

Ägypten vermisste Deutsche (privat)

عيسى الصباغ (يسار)، مع والده محمد وشقيقه

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الخميس (10 يناير/ كانون الثاني 2019)، أن شابا ألمانيا مختفيا في مصر منذ منتصف شهر كانون أول/ ديسمبر الماضي يقبع في الحبس لدى السلطات المصريةوجاء في بيان الخارجية الألمانية اليوم الخميس أن السفارة الألمانية بالقاهرة تسعى "بشكل مكثف لتحقيق التواصل وسوف تواصل الاهتمام بالقضية". وأضاف البيان أن السفارة على اتصال مع السلطات المصرية وكذلك مع أقارب الشاب (18 عاما) المنحدر من مدينة غيسن الألمانية.

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بات معروفا أن ألمانيين اثنين يحملان الجنسية المصرية أيضا مختفيان في مصر. الجديد في الأمر أن الخارجية الألمانية أكدت أنها تلقت إشارات من السلطات المصرية تفيد بأن أحد الشابين محتجز لديها، دون التطرق لمصير الآخر. (08.01.2019)

منذ ثلاثة أسابيع ينتظر أبٌ في مدينة غيسن الألمانية الحصول على أي إشارة تفيد بوجود ابنه على قيد الحياة، حسب تقارير إعلامية. الأب من أصل مصري ويقول إن ابنه تم توقيفه من قبل قوات الأمن في الأقصر، بينما كان في طريقه للقاهرة. (06.01.2019)

وكان برنامج اسمه "هيت راديو" بإذاعة "اف اف اتش" بولاية هيسن الألمانية، التي تتبعها مدينة غيسن، حيث تقيم أسرة الشاب، قد ذكر استناداً إلى تصريحات والد الشاب، أنه من المتوقع أن يكون قد تم إلقاء القبض على ابنه على خلفية اشتباه في انتمائه لتيار إرهابي. ولكن وزارة الخارجية الألمانية لم تذكر أية معلومات عن ذلك.

يشار إلى أن الشاب يحمل الجنسيتين الألمانية والمصرية، وفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وكان قد توجه إلى مصر في منتصف شهر كانون أول/ ديسمبر الماضي، حيث أراد دخول مصر عن طريق مدينة الأقصر، من أجل زيارة جده بالقاهرة، إلا أن الاتصال انقطع معه قبل مواصلته للسفر إلى القاهرة، بحسب أسرته.

وتم نشر التماس على الإنترنت من أجل إطلاق سراح الشاب، ويناشد الموقعون على هذا الالتماس وزير الخارجية الألماني هايكو ماس باتخاذ إجراء. وحتى بعد ظهر اليوم الخميس بلغ عدد الموقعين على الالتماس أكثر من 53 ألف شخص. وكانت الخارجية الألمانية قد أعلنت أول أمس الثلاثاء أن شاباً ألمانيا آخر (23 عاماً) ينحدر من مدينة غوتينغن كان مختفيا أيضا في مصر عقب وصوله مطار القاهرة في نهاية شهر كانون أول/ ديسمبر الماضي، محتجز لدى السلطات المصرية، موضحة أن السفارة الألمانية في القاهرة تلقت ردا من السلطات المصرية يفيد بذلك.

ص.ش/ي.ب (د ب أ)

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