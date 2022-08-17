 برلين تفقد لقبها كـ ″عاصمة للشاورما التركي″! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 17.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

برلين تفقد لقبها كـ "عاصمة للشاورما التركي"!

في 1972 ومن محله مقابل إحدى محطات القطارات في برلين، قدم عامل من تركيا وجبة الدونر (الشاورما) للألمان. لتتحول سريعا لأحد الوجبات السريعة المفضلة في البلاد، فما سر نجاحها وأين يمكن تناول أفضل وأرخص دونر في ألمانيا حاليا؟

صورة لساندوتش الدونر في برلين بتاريخ عام 2016

تحول الدونر بسرعة إلى الوجبة الخفيفة المفضلة للألمان

قبل 50 عاماً ابتكرت وجبة كباب الدونر (الشاورما) في برلين. وسرعان ما أصبحت الوجبة الخفيفة المفضلة لدى الألمان. سر النجاح: رخيصة السعر وسريعة التحضير ولذيذة الطعم!

مختارات

الفلافل والكباب والشاورما السورية رافقت السوريين في رحلة لجوئهم إلى ألمانيا، وانتشرت هذه المطاعم تقريباً في كل مدن ألمانيا يقدم فيها اللاجئون السوريون أسرار مطبخهم العريق، فكيف تؤثر في اندماجهم بالمجتمع الألماني؟

في الوقت الذي عبر فيه اللاعب لوكاس بودولسكي عن سعادته بافتتاح مطعم شاورما في مدينة كولونيا الألمانية، طالبت جمعية حماية الحيوان"بيتا" الدولي الألماني السابق، بتقديم شاورما نباتية إلى زبائن مطعمه الجديد "منقل دونر".

بعد الحرب العالمية الثانية، عانت ألمانيا من نقص شديد في العمالة ما دفعها إلى إستحداث برنامج لاستقدام العمالة من الخارج. وفي هذه الأيام تحل ذكرى مرور 60 عاماً على توقيع الاتفاقية مع تركيا لاستقدام العمالة.

لكن برلين اليوم لم تعد عاصمة الدونر في ألمانيا. وأظهرت دراسة أجرتها خدمة توصيل الطلبات Lieferando أن الدونر ليس أرخص في دريسدن فقط، بل أنه أفضل مذاقاً. وبلغ السعر في دريسدن 4.96 يورو. وبنيت الدراسة على معايير عدد المحلات لكل 100 ألف ساكن والسعر والمذاق، حسب ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "بيلد" واسعة الانتشار.

وفي المركز الثاني بعد دريسدن حلت مدينة نورنبيرغ الواقعة في ولاية بافاريا بينما جاءت العاصمة برلين في المركز الثالث التي بلغ متوسط سعر الساندوتش فيها 5.41 يورو. وفي المركز الأخير جاءت هامبورغ وبسعر هو الاغلى وبواقع 6.03 يورو للسندويتش.

الدونر قصة نجاح برلينية

وينسب إلى قدير نورمان المولود في تركيا والمتوفى في برلين عام 2013 عن عمر 80 عاماً اختراع الدونر في محله مقابل محطة قطارات Zoologischergarten. آنذاك في عام 1972 كانت الوجبة عبارة عن بعض لحم العجل المشوي وبعض البصل والسلطة في رغيف خبز مفتوح.

في البداية كان العمال الضيوف الأتراك في برلين هم من يأكلون في مطعم نورمان، لكن لاحقاً أصبحت وجبة مفضلة لدى الكثير من الألمان. اليوم يوجد حوالي 1600 محل دونر في برلين وحدها.

وفقاً لـ"جمعية مصنعي الدونر الأتراك في أوروبا"، يتم تناول 550 طناً من الدونر في ألمانيا كل يوم.

المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل من بين عشاق الدونر، حيث تفضلها من دون بصل وبصلصة الأعشاب.

خ.س/ ا ف

  • Topographie des Terrors in Berlin Ausstellungsgraben (DW/M. Lenz)

    أكثر عشرة متاحف جذباً للزوار في العاصمة برلين

    معرض خارطة الإرهاب: 1.3 مليون زائر

    أكثر النُصب التذكارية زيارة في ألمانيا منذ سنوات هو مركز توثيق جرائم النازية الذي يقع بالقرب من ساحة بوتسدامر بلاتس، إذ زاره في العام الماضي وحده نحو 1.3 مليون شخص ليطلعوا على هول الجرائم التي اقترفها النازيون في عموم أوروبا. وأُقيم النُصب في المكان ذاته الذي كانت توجد فيه مباني الغستابو وقوات الأمن الخاصة بين عامي 1933 و1945.

  • Berliner Mauer-Gedenkstätte (picture-alliance/dpa/M. Gambarini)

    أكثر عشرة متاحف جذباً للزوار في العاصمة برلين

    النصب التذكاري لجدار برلين: 1.1 مليون زائر

    أين كان مكان جدار برلين؟ كيف عاش سكان برلين في المدينة المقسمة من 1961 إلى 1989؟ في المرتبة الثانية من اهتمام الزائرين في العاصمة الألمانية هو نصب جدار برلين التذكاري عند شارع بيرناورشتراسه، حيث تُقدم المعلومات عن بناء الجدار ويُذكر بالمصائر المأساوية للهاربين من ألمانيا الشرقية.

  • Pergamonmuseum, Berlin (picture-alliance/360-Berlin/J. Knappe)

    أكثر عشرة متاحف جذباً للزوار في العاصمة برلين

    متحف بيرغامون: 780 ألف زائر

    يعد هذا المتحف بحق خزينة الفن القديم والإسلامي والشرق الأدنى عبر العصور. على الرغم من أن هيكل بيرغامون الذي يشكّل قلب هذا المتحف، محجوب لأعمال الصيانة، إلا أن المتحف جاء في المركز الثالث من لائحة أكثر متاحف برلين زيارة، حيث تقوم كنوز حقيقية كبوابة عشتار و شارع الموكب من بابل العراقية، التي تعد أحد عجائب الدنيا السبع في التاريخ القديم.

  • Deutsches Historisches Museum in Berlin (Horst Rudel)

    أكثر عشرة متاحف جذباً للزوار في العاصمة برلين

    المتحف التاريخي الألماني: 775 ألف زائر

    سفرة عبر 2000 عام من الزمان إلى عمق التاريخ الألماني يقدمها المتحف التاريخي الألماني الواقع في شارع تحت ظلال الزيزفون. وتمتد هذه الرحلة من فتوحات شارلمان حتى إعادة توحيد شطري ألمانيا مروراً بطروحات مارتن لوتر. ويبلغ عدد مجموعة التحف والقطع الموجودة مخازن المتحف قرابة المليون قطة، لكن لا يُعرض منها بشكل دائم سوى 7000 قطعة فقط.

  • Das Neue Museum in Berlin - Büste der Nofretete. (picture-alliance/U. Baumgarten)

    أكثر عشرة متاحف جذباً للزوار في العاصمة برلين

    متحف برلين الجديد: 770 ألف زائر

    يعد التمثال النصفي للملكة المصرية الغامضة نفرتيتي واحد من أشهر الكنوز الفنية في العالم وأبرز معروضات متحف برلين الجديد، الواقع على جزيرة المتاحف في العاصمة برلين. ولا تقتصر معروضات المتحف على زمن الفراعنة فقط، بل وأخرى تعود للعصرين الحجري والبرونزي.

  • Skelett Brachiosaurus im Naturkundemuseum (picture-alliance/dpa/B. Settnik)

    أكثر عشرة متاحف جذباً للزوار في العاصمة برلين

    متحف التاريخ الطبيعي: 734 ألف زائر

    بارتفاع قدره 13.27 م فإن هيكل البراكيوصور هو أكبر هيكل عظمي مكتشف لديناصور، وهو المغناطيس الذي يجذب مئات الآلاف من الزائرين لمتحف التاريخ الطبيعي. ومعروضات هذا المتحف في أقسامه المختلفة تم جمعها اعتباراً من عام 1810 كجزء من جامعة برلين، لتتوسع بمرور الوقت، إذ زاد عددها عن 30 مليون قطعة.

  • Deutschland Berlin, Jüdisches Museum (picture-alliance/dpa/akg-images/D.E. Hoppe)

    أكثر عشرة متاحف جذباً للزوار في العاصمة برلين

    المتحف اليهودي: 620 ألف زائر

    اختار المهندس المعماري دانيال ليبسكيند تصميماً درامياً رائعاً، إذ يبدو المبنى من الأعلى وكأنه نجمة داود مكسورة. يقدم المتحف اليهودي في منطقة برلين-كرويتسبيرغ لمحة عامة عن 1700 سنة من التاريخ الألماني اليهودي.

  • Berlin Schoeneberg - Douglas C-54 Skymaster (picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO/I. Schulz)

    أكثر عشرة متاحف جذباً للزوار في العاصمة برلين

    المتحف الألماني للتكنولوجيا: 593 ألف زائر

    إحدى قاذفات الحلوى كتذكار على الجسر الجوي الذي أقامه الحلفاء نحو برلين الغربية آنذاك، وهو العلامة المميزة لمتحف التكنولوجيا الواقع في ساحة بوتسدامر بلاتس. وتشتمل معروضات المتحف على طواحين هواء وقاطرات بخارية وسُفن، وعلى أول كومبيوتر في العالم، الذي صنعه المكتشف البرليني كونراد تسوزه عام 1936. المتحف يقدم جولة مثيرة في تاريخ التقنيات العلمية.

  • DDR Museum, Berlin 2019 (DDR Museum, Berlin 2019)

    أكثر عشرة متاحف جذباً للزوار في العاصمة برلين

    متحف جمهورية ألمانيا الديمقراطية: 585 ألف زائر

    كيف كانت الحياة اليومية لسكان ألمانيا الشرقية السابقة؟ وما هي هواجس سكانها آنذاك؟ يحاول متحف جمهورية ألمانيا الديمقراطية الواقع في منطقة وسط برلين أن يقدم نظرة شاملة واقع الألمان الشرقيين قبل انهيار جمهوريتهم. وعلى سبيل المثال يمكن للزائر الجلوس في سيارة ترابانت والدخول إلى إحدى المساكن المؤثثة كاملاً بأثاث وأغراض ألمانية شرقية. كما يمكن إلقاء نظرة على قاعات التجسس لجهاز أمن الدولة السابق.

  • Bildergalerie Berlin bei Nacht (Fotolia/chaya1)

    أكثر عشرة متاحف جذباً للزوار في العاصمة برلين

    قصر شارلوتينبورغ: 548 ألف زائر

    في المرتبة العاشرة من تصنيف أهم متاحف العاصمة برلين تأتي تحفة حقبة الروكوكو البروسية: القصر الصيفي السابق لصوفي شارلوت، وهي أول ملكة لبروسيا. يمكنك للزائر الاستمتاع بمشاهدة قاعات الاحتفالات الفخمة وغرف المعيشة الرائعة والخزف الثمين واللوحات والأعمال الفضية وشارات التاج البروسي.


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

دونر كباب - اختراع ألماني؟  