برلين تعلن تأميم الفرع الألماني لـ"غازبروم" الروسية سابقا

أقدمت الحكومة الألمانية على تأميم شركة الغاز المتعثرة "سيكيورينج إنرجي فور يورب" (سيفي). وبررت وزارة الاقتصاد الألمانية هذه الخطوة في بيان اليوم الاثنين (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) بأن الشركة التي كانت مملوكة سابقا لمجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة للطاقة على وشك الإفلاس، الأمر الذي من شأنه أن يعرض أمن إمدادات الغاز في ألمانيا للخطر.

وجاء في بيان الوزارة: "من أجل تجنب هذا الخطر والحفاظ على الأعمال التشغيلية لشركة سيفي، يتم الآن تغيير الملكية وجعل الشركة في حالة استقرار".

وشركة "تأمين الطاقة لأوروبا" المعروفة اختصارا "سيفي"، كانت تحمل سابقا اسم "غازبروم جيرمانيا". وهي شبكة تشغيل وتسيطر بشكل غير مباشر على أكبر منشأة لتخزين الغاز في بلدة ريدن في شمال غرب ألمانيا.

بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وقرار موسكو الحد من إمدادات الطاقة إلى أوروبا، وضعت برلين الشركة تحت وصايتها في نيسان/أبريل، لكن لم يتّضح مصير ملكيتها.

وعلى إثر ذلك علّق شركاء تجاريون ومصارف التعامل مع الشركة وسط تردد آخرين في الانخراط في تعاملات جديدة معها، وفق وزارة الاقتصاد الألمانية. واعتبرت الوزارة أن "هذا الأمر يضع في مهب الريح استمرارية الأعمال التجارية لسيفي وكذلك إمدادات الغاز".

وبهذه الخطوة تكون ألمانيا قد أممت رسميا الشركة وحوّلتها إلى أصول للدولة. ونتيجة لذلك ستخسر غازبروم حصّتها في الشركة، وفق وزارة الاقتصاد الألمانية.

في المقابل، ستضخ ألمانيا 225 مليون يورو في رأسمال الشركة لتصبح "المساهم الوحيد فيها". وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة "تنجز انتقال الملكية".

وكانت الحكومة الألمانية قد قامت بالفعل بتثبيت استقرار الشركة في الربيع الماضي بقرض من بنك التنمية الألماني يبلغ إجماليه 11.8 مليار يورو.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم زيادة قرض بنك التنمية الألماني الآن 13.8 مليار يورو لتعويض خسارة رسوم الغاز الإضافية التي كان مخططا لها في السابق.

وبحسب الوزارة، سيُجرى تمويل الإجراءات من "الدرع الدفاعي" الخاص بصندوق الاستقرار الاقتصادي، والذي يبلغ إجماليه حوالي 200 مليار يورو.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)