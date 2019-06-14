برلين تعرب عن قلقها بشأن حوادث بحر عمان وتدعو لتفادي التصعيد

أعربت الحكومة الاتحادية الألمانية عن قلقها الشديد بعد الهجوم المشتبه فيه على ناقلتي نفط وطاقة بخليج عمان. وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر اليوم الجمعة(14 حزيران/يونيو) بالعاصمة الألمانية برلين إنها "أخبار مقلقة للغاية"، مشددة على ضرورة تجنب أي تطور يتسبب في استمرار تفاقم الوضع المحتدم أساسا في المنطقة.

وأضافت ديمر قائلة: "لا يجوز لنا على أي حال ركوب دوامة التصعيد". من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: "أي هجوم على سفن يمثل خطرا على الملاحة البحرية العالمية وتهديدا للسلام أيضا".

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يذكر أن سفينة شحن يابانية تديرها شركة ألمانية وكذلك سفينة تابعة لشركة شحن نرويجية تعرضتا للهجوم أمس الخميس. وتحمل الولايات المتحدة الأمريكية إيران مسؤولية الهجوم، إلا أن طهران تنفي ذلك بشدة.

لذا أكدت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أهمية إعلان توضيح بشأن الحادث في أسرع وقت ممكن، وأوضحت أن ألمانيا على اتصال مع جميع شركائها الدوليين بهذا الشأن. وبحسب البيانات، فإن وزير الخارجية الاتحادي هايكو ماس أجرى اتصالا هاتفيا بالفعل صباح اليوم الجمعة مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، كما أن هناك أيضا تبادل وثيق للمعلومات مع واشنطن.

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ)