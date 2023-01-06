برلين تعتزم تسليم دبابات قتالية لأوكرانيا في الأشهر الأولى من 2023

تعتزم الحكومة الألمانية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 تسليم دبابات مشاة قتالية طراز "ماردر"لأوكرانيا، بعدما تعهدت بذلك في وقت سابق.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، في برلين، اليوم الجمعة (السادس من يناير/ كانون الثاني 2022)، إن الأمر يتعلق بتوريدحوالي 40 وحدة من أنظمة الأسلحة التي يمكن تجهيز كتيبة بها. وأشار المتحدث إلى أن التدريب المخطط تقديمه للجنود الأوكرانيين في ألمانيا سيستغرق حوالي ثمانية أسابيع، بحسب تقديرات خبراء.

وذكر المتحدث أن الجانب الأمريكي سيتولى أيضا تدريب الأوكرانيين على مركبات مشاة قتالية طراز "برادلي"، ولكنه أشار إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هذا التدريب سيُجرى في الولايات المتحدة أم في ألمانيا.

وكانت الولايات المتحدة وألمانيا تعهدتا أوكرانيا أيضا بنظام صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات وتعتزمان تدريب الأوكرانيين عليه.

نقاشات غربية بشأن تقديم دبابات وناقلات مدرّعة إلى أوكرانيا

وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس أمس الخميس اعتزام بلديهما تزويد أوكرانيا بعربات مدرعة، وذلك خلال اتصال هاتفى بينهما.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أول أمس الأربعاء أن حكومة بلاده تدرستوريد ناقلات جند مدرعة طراز برادلي التي تشبه ناقلات ماردر الألمانية، وحتى الآن لم يتم تسليم سوى طرازات سوفيتية من دول شرقي أوروبا.

وتلقت أوكرانيا بالفعل صواريخ مضادة للطائرات ومركبات نقل و مركبات مدرعة من شركات غربية.

ويأتي ذلك الإعلان بعد قرار فرنسي صدر في وقت سابق من الأسبوع الجاري بتزويد كييف بمركبات استطلاع تم وصفها بأنها "دبابات خفيفة".

وطلبت أوكرانيا من ألمانيا مرارا إرسال دبابات قتالية ألمانية رئيسيةمن طرز ليوبارد ومركبات مشاة قتالية من طراز ماردير.

هـ.د/ع.أ.ج (د ب أ)