 برلين تطالب بموقف أوروبي صارم في الخلاف التجاري مع واشنطن | أخبار | DW | 25.07.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

برلين تطالب بموقف أوروبي صارم في الخلاف التجاري مع واشنطن

طالبت الحكومة الألمانية الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف صارم في الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة. وأكد وزير الخارجية هايكو ماس أن من المهام الأساسية للسياسة الخارجية الألمانية الحفاظ على نظام عالمي متعدد.

Heiko Maas in Brüssel (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم (الأربعاء 25 يوليو / تموز 2018) "يتعين على الاتحاد الأوروبي المقاومة وعدم الخضوع للابتزاز... يتعين علينا التضامن داخل الاتحاد الأوروبي والوقوف سويا على نحو واعٍ في وجه القيود الجمركية".

ومن المقرر أن يلتقى رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في واشنطن، وذلك غداة وصف ترامب للاتحاد الأوروبي بأنه " أكبر كيان" يسيء استخدام العلاقات التجارية. وكان ترامب قد فرض الشهر الماضي رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي.

مشاهدة الفيديو 23:22
بث مباشر الآن
23:22 دقيقة

مسائية DW : هل دقت طبول الحرب التجارية بين واشنطن وبكين؟

وقال ماس "الواضح هو أن الاتحاد الأوروبي سيكون مجبرا في هذه الحالة على اتخاذ إجراءات مضادة... يتعين علينا وضع حد لنهج ترامب. يتعين عليه أن يرى أنه لن ينجح في إحداث انقسام في أوروبا"، مضيفا أن أمريكا ليس أمامها سوى الخسارة إذا تم فرض قيود جمركية على نحو متبادل.

وبدأ ماس أمس الثلاثاء زيارة إلى اليابان وكوريا الجنوبية، وقال: "من المهام الرئيسية للسياسة الخارجية الألمانية في المستقبل تشكيل تحالف للحفاظ على النظام العالمي المتعدد... لن نحل محل الولايات المتحدة، لكن بإمكاننا محاولة سد الفراغات الكبرى".

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)

 

  • Belgien Brüssel Pressekonferenz Donald Trump (Reuters/Y. Herman)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    الهجوم الجديد!

    شن الرئيس الأميركي مجددا هجوما حادا على ألمانيا، متهما إياها بأنها "رهينة" روسيا في امدادات الطاقة. ترامب قال إن ألمانيا تدفع مليارات الدولارات لروسيا لتأمين إمداداتها بالطاقة وعلى الولايات المتحدة الدفاع عنها في مواجهة روسيا. "كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟ هذا ليس عادلا"، يتساءل ترامب! تصريحات ترامب دفعت ميركل للرد. فماذا قالت؟

  • Brüssel Nato-Gipfel - Merkel (picture-alliance/dpa/F. Mori)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    ميركل ترد

    ميركل لم تسكت عن انتقادات ترامب وقالت إن بلادها تتخذ قرارتها بشكل "مستقل". وأوضحت المستشارة الألمانية، دون الإشارة مباشرة إلى ترامب: "يمكننا اعتماد سياساتنا الخاصة ويمكننا اتخاذ قرارات مستقلة". كثيرون اعتبروا في رد ميركل وانتقاد ترامب استمرارا للحرب الكلامية التي تنم عن خلافات كثيرة بين الطرفين.

  • Nord Stream 2-Baustelle in Lubmin (picture alliance/dpa/S. Sauer)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    خلاف حول "نوردستريم"

    من بين الخلافات الواضحة بين ميركل ونظيرها ترامب تلك المتعلقة بأنبوب الغاز "نورستريم"، ولطالما ندد الرئيس الأميركي بالمشروع الذي سيربط مباشرة روسيا بألمانيا ويطالب بالتخلي عنه. وفي هذا السياق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب سيعقد لقاء ثنائيا مع المستشارة الألمانية على هامش قمة حلف شمال الأطلسي.

  • Kanada Staats- und Regierungschefs G7-Staaten diskutieren gemeinsame Erklärung in Charlevoix (Reuters/Prime Minister's Office/A. Scotti)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    قمة مجموعة السبع

    أثارت هذه الصورة التي تم التقاطها خلال انعقاد قمة الدول السبع الكبرى، تعليقات العالم. الصورة اعتبرها البعض دليلا على الخلاف الكبير بين ترامب ونظرائه الأوروبيين، خاصة ميركل التي ظهرت في مواجهة مباشرة معه. الرئيس الأمريكي كعادته هرع إلى "تويتر" ليعلن التراجع عن تأييده للبيان الختامي لقمة مجموعة السبع، وهو ما اعتبرته ميركل: أمرا "محبطا إلى حد ما"، حسب قولها.

  • Screenshot Twitter - Trump twittert erneut gegen Deutschlands und Europas Migrationspolitik (Twitter/Donald J. Trump)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    انتقاد سياسة ميركل للجوء

    في الكثير من المرات وجه ترامب سهام النقد لألمانيا عبر تويتر، فقد سبق له أن نشر تدوينة تشير إلى ارتفاع معدلات الجريمة في ألمانيا بسبب الهجرة، مشككا في إحصاءات برلين الرسمية بشأن عدد الجريمة. ميركل ردت على هذه الانتقادات معتبرة أن الإحصائيات الحالية تشير إلى تطور إيجابي في معدل الجريمة في ألمانيا.

  • USA PK President Donald Trump zum Atomabkommen mit Iran (picture-alliance/AP Photo/E. Vucci)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    الملف النووي الإيراني

    الملف النووي الإيراني واحد من الملفات الخلافية الكبرى بين أمريكا وألمانيا ، حيث ترى ميركل في الاتفاق النووي ضمانا لعدم تطوير الأسلحة النووية الإيرانية، في حين يرى ترامب في الاتفاق أسوأ صفقة على الإطلاق. وقد زادت هوة الخلاف عمقا بعد إعلان ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، في 08 مايو/ آيار 2018.

  • Deutschland G20 Gipfel (Reuters/P. Wojazer)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    البيئة والمناخ

    في قمة مجموعة العشرين عام 2017 واجهت ميركل مواقف ترامب "العنيدة" بشأن ملف حماية المناخ. وبعد عدة محاولات إقناع باءت بالفشل، فضلت ميركل توثيق نقاط الاختلاف حول الملف من خلال خطاب واضح. وتشكل بنوذ اتفاقية باريس خلافا آخرا بين الطرفين، إذ تراها الحكومة الألمانية خطوة مهمة في تحدي مشكلات بيئية على عكس ترامب الذي أنهى التزام بلاده بالاتفاقية.

  • Archivbild Niederländische und deutsche Soldaten am Flughafen Eidhoven (picture-alliance/dpa)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    حلف الناتو

    ترامب ينتقد مرارا إنفاق ألمانيا العسكري المنخفض في حلف الناتو. ويرى أن ذلك لا يتناسب مع الحماية التي يقدمها الحلف لألمانيا. ويرغب ترامب في أن تستثمر برلين نسبة اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على النحو المتفق عليه في اجتماع الناتو عام 2014.

  • Deutschland BMW Hauptquartier in München (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    التجارة والرسوم الجمركية

    يرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العجز التجاري الكبير للولايات المتحدة الأمريكية مع ألمانيا، دليل على وجود علاقات تجارية غير متكافئة بين البلدين. وندد ترامب بهذا الوضع ووهدد بفرض رسوم جمركية عقابية على واردات الصلب الأوروبي، وبالتحديد صادرات السيارات الألمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

  • USA Merkel und Trump suchen nach gemeinsamer Arbeitsebene (Reuters/J. Ernst)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    ترامب "يرفض" مصافحة ميركل

    التقارب الذي ميز علاقات ميركل ببعض الرؤساء الأمريكيين السابقين، بدا مفقودا في أول لقاء لها مع ترامب. صحف كثيرة تحدثت عن رفض ترامب مصافحة ميركل، حتى بعد أن طلبت منه ذلك. اللقاء الذي جمع المستشارة الألمانية بنظيرها الأمريكي كان مؤشرا على بداية الخلاف بين الطرفين. رغم محاولة ترامب التصريح بعكس ذلك.

  • Donald Trump im Interview mit Kai Diekmann (picture alliance/dpa/BILD/D. Biskup)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    انتقادات لاذعة

    في حوار أجرته "بيلد" الألمانية و"تايمز" البريطانية، بداية 2017، انتقد ترامب سياسة ميركل للجوء، والاتحاد الأوروبي. وفي ردها على هذه الانتقادات اعتبرت ميركل أنه بوسع الاتحاد الأوروبي التصدي للإرهاب والتحديات الأخرى من خلال وحدة الاتحاد وقوته الاقتصادية . إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

وزير خارجية ألمانيا: سياسة ترامب لن تجعل العالم أكثر أمانا

رفض معاهدة المناخ ثم الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران إضافة للرسوم الجمركية، خطوات اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم علمه بالتداعيات السلبية لذلك على أوروبا، كما يرى ذلك وزير الخارجية الألماني هايكو ماس. (08.06.2018)  

برلين تدعو أمريكا وروسيا إلى الاستمرار في الحوار

بعد يوم من قمة هلسنكي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلادمير بوتين دعا وزير خارجية ألمانيا البلدين للمزيد من الحوار، مؤكدا أن الشهور المقبلة ستظهر ما قد تكون حققته قمة هلسنكي. (17.07.2018)  

ترامب يؤكد تمسكه بأوروبا وبرلين ترد على انتقاداته

شد وجذب هي العلاقة بين طرفي الأطلسي منذ مجيئ ترامب. رئيس تاجر يحسب العلاقة حتى مع الحلفاء بالناتو بمنطق الدفع والمشاركة، ويعتبر" ألمانيا أسيرة في يد روسيا"، لكن برلين ترد بأنها "مستقلة القرار وضامنة للعالم الحر". (11.07.2018)  

ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

"المناوشات الكلامية" بين ميركل وترامب ليست وليدة تصريحه اليوم، فمنذ دخوله البيت الأبيض والخلافات بين الطرفين قائمة بخصوص ملفات عديدة. "تويتر" شَهد على انتقادات ترامب للمستشارة الألمانية والإعلام لم يُفلت ردودها على ذلك. (12.07.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائية DW : هل دقت طبول الحرب التجارية بين واشنطن وبكين؟  

مواضيع ذات صلة

Österreich Innsbruck - EU-Innenminister | Seehofer, Deutschland Kickl, Österreich & Salvini, Italien

وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي يبحثون ملف اللجوء في النمسا 12.07.2018

التقى وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي الخميس في النمسا لبحث مشاريع جديدة لمنع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية، وذلك في اجتماع في ظل الرئاسة النمساوية للاتحاد الأوروبي التي تدافع عن خيار التشدد تجاه الهجرة.

Deutschland Bundeswehr Wachbataillon vor dem Bundeskanzleramt

الجيش الألماني يفكر بقبول أجانب في صفوفه بسبب نقص المجندين 21.07.2018

يبدو أن الجيش الألماني ـ بوندسفير ـ لا يجد ما يكفي من المجندين لدعم صفوفه، لهذا هناك توجه، لدراسة قبول أجانب معينين كمجندين في صفوفه. فمن هم هؤلاء الأجانب الذين سيسمح لهم بالانضمام للجيش الألماني؟

Mittelmeer Seenotrettung NGO Proactiva Open Arms

مظاهرات جديدة في ألمانيا تأييدا لعمليات إنقاذ اللاجئين 21.07.2018

خرجت مظاهرات جديدة في ألمانيا تضامنا مع عمليات الإنقاذ البحري للاجئين، التي تقوم بها سفن خاصة تابعة لنشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان. وشهدت دوسلدورف ومدن أخرى مظاهرات دعما لتأمين طرق هروب اللاجئين عبر البحر إلى أوروبا.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  