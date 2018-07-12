برلين تطالب بموقف أوروبي صارم في الخلاف التجاري مع واشنطن

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم (الأربعاء 25 يوليو / تموز 2018) "يتعين على الاتحاد الأوروبي المقاومة وعدم الخضوع للابتزاز... يتعين علينا التضامن داخل الاتحاد الأوروبي والوقوف سويا على نحو واعٍ في وجه القيود الجمركية".

ومن المقرر أن يلتقى رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في واشنطن، وذلك غداة وصف ترامب للاتحاد الأوروبي بأنه " أكبر كيان" يسيء استخدام العلاقات التجارية. وكان ترامب قد فرض الشهر الماضي رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي.

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وقال ماس "الواضح هو أن الاتحاد الأوروبي سيكون مجبرا في هذه الحالة على اتخاذ إجراءات مضادة... يتعين علينا وضع حد لنهج ترامب. يتعين عليه أن يرى أنه لن ينجح في إحداث انقسام في أوروبا"، مضيفا أن أمريكا ليس أمامها سوى الخسارة إذا تم فرض قيود جمركية على نحو متبادل.

وبدأ ماس أمس الثلاثاء زيارة إلى اليابان وكوريا الجنوبية، وقال: "من المهام الرئيسية للسياسة الخارجية الألمانية في المستقبل تشكيل تحالف للحفاظ على النظام العالمي المتعدد... لن نحل محل الولايات المتحدة، لكن بإمكاننا محاولة سد الفراغات الكبرى".

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)