 برلين تضغط على الرياض لتوضيح الموقف بشأن اختفاء خاشقجي | أخبار | DW | 19.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

برلين تضغط على الرياض لتوضيح الموقف بشأن اختفاء خاشقجي

كرر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مطلب بلاده الخاص بضرورة أن تقوم الرياض بأسرع وقت ممكن بتوضيح الموقف بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث طالبت برلين السفير السعودي لديها بنقل الموقف إلى قيادة بلاده.

Bundesaussenminister Heiko Maas (imago/T.Imo)

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس المملكة العربية السعودية وبإلحاح توضيح الموقف بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي وبشكل سريع. وقال ماس الجمعة (19 تشرين أول/أكتوبر 2019) في برلين " نعتقد أنه آن الأوان بأن تقدم السعودية التوضيح الذي وعدت به لكي نتمكن من تقدير ظروف القضية وتحديد موقفنا منها".

وأضاف ماس " وحين نعلم محتوى التوضيح، سنتمكن من تحديد موقفنا وتقدير العواقب". وقال ماس إن الخارجية الألمانية قد ابلغت السفير السعودي في برلين في وقت مبكر جدا من أننا نتوقع أن تقدم بلاده توضيحا شاملا عن القضية". وأوضح ماس "إذا تأكدت صحة الاتهامات، فإن ذلك ليس فقط أمرا مرعبا، بل وغير مقبول أيضا".

مشاهدة الفيديو 01:43
بث مباشر الآن
01:43 دقيقة

هل أربك ملف اختفاء خاشقجي حسابات ترامب الداخلية؟

وفيما يخص العواقب المترتبة على ذلك، دعا الوزير ماس إلى التكاتف مع الدول الأخرى وقال "عندما تطرح عناصر القضية على الطاولة، فيكون من الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا مشتركا بشأن العواقب". وتابع ماس في هذا السياق، يجب أن يكون هناك موقف موحد على الأقل بين ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أو بين مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.

ح.ع.ح/ي.ب(رويترز)

  • Jamal Khashoggi saudischer Journalist und Schriftsteller (Privat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خاشقجي من منتقدي النظام السعودي

    جمال خاشقجي، الصحفي والكاتب السعودي، هو بطل قصة اختفاء لا يزال الغموض يلفها وتحيط بها السرية حتى اللحظة. عمل خاشقجي في السابق مستشارًا للحكومة. في أيلول/سبتمبر 2017، فرّ من السعودية للعيش في الولايات المتحدة خشية اعتقاله في حال عودته، حسب قوله. انتقد خاشقجي في مقالاته بعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودور الرياض في الحرب على اليمن.

  • Türkei Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul (picture-alliance/AP Photo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تاريخ ومكان الاختفاء

    في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، دخل خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لإتمام إجراءات مرتبطة بزواجه من خطيبته التركية و منذ تلك اللحظة اختفى أثره. وبحسب "واشنطن بوست" دخل خاشقجي إلى القنصلية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، نقلاً عن خطيبته، التي قالت إنها رافقته ولكن لم يسمح لها بالدخول ولم يخرج خاشقجي في الساعة الخامسة بعد الظهر بعد إغلاق القنصلية رسمياً.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تضارب أنباء حول خروجه من القنصلية

    منذ الإعلان عن اختفاءه، قدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن خروج خاشقجي من القنصلية، إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية، بينما ذكرت الرياض أنه خرج في اليوم ذاته. وما تزال السعودية تنفي رسمياً احتجاز خاشقجي وتصر على أنه غادر القنصلية وحده في اليوم ذاته.

  • Türkei Istanbul Konsulat Saudi-Arabien | Untersuchungen Jamal Khashoggi (picture-alliance/Anadolu Agency/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تفتيش القنصلية

    مع بدأ التحقيقات طلبت السلطات التركية تمكينها من تفتيش مبنى القنصلية، وأعربت الرياض عن استعدادها للسماح بالتفتيش. إلا أنه لحد الساعة لم يحصل ذلك بعد، رغم مطالبة السلطات التركية المتكررة. ونشرت وكالة " رويترز" صوراً للقنصلية السعودية من الداخل، حيث تحدث القنصل، عن أن خاشقجي غير موجود في القنصلية.

  • Saudischer Journalist in Türkei verschwunden (picture-alliance/dpa/AP/L. Pitarakis)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    مصادر تركية تعلن مقتل خاشقجي

    بعد مرور أربعة أيام على اختفاءه، وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قال مصدران تركيان إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية.

  • Screenshot Website Sabah (www.sabah.com.tr)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    وسائل إعلام تركية تتحدث عن تفاصيل مقتل خاشقجي المزعومة

    نقلت وسائل إعلام تركية تسريبات عن احتمال مقتل خاشقجي على يد "فريق موت" وصل إلى إسطنبول على متن طائرتين خاصتين. وذكرت وسائل الأعلام التركية أنه من المحتمل أن جثة خاشقجي تم تقطيعها بـ" منشار عظم". قناة تلفزيونية تركية نقلت صوراً عن كاميرات مراقبة أظهرت أعضاء "فريق الموت" السعودي المزعوم.

  • Türkei Konsulat von Saudi Arabien in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السيارة السوداء

    ومن بين التفاصيل الأخرى التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، هي سيارة سوداء، مظللة بالكامل ويمكن مشاهدة ما بداخلها، غادرت مبنى القنصلية السعودية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي إليها، متوجهة إلى مكان مجهول. وتعتقد وسائل الإعلام التركية أن هذه السيارة ربما قد نقلت "جثة الصحفي السعودي بعد مقتله وتقطيع جثته".

  • Jamal Khashoggi (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خطة لاستدراج خاشقجي ؟

    كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات بين مسؤولين سعوديين، بحثوا خلالها مخطّط سعودي أمر به ولي العهد محمد بن سلمان، يهدف إلى استدراج خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه، وذلك قبل اختفائه بأسبوع.

  • Türkei Istanbul Saudisches Konsulat (picture-alliance/AA/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تركيا تملك الأدلة

    في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمركيين وأتراك أن الحكومة التركية لديها فيما يبدو أدلة تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. الأدلة عبارة عن تسجيلات صوتية ومصورة.

  • Verschwinden des prominenten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/E. Yorulmaz)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السعودية تطالب بتحقيق مشترك

    قال مصدران تركيان اليوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 إن وفدا من السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. وكانت السعودية قد اقترحت على انقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

الشرطة التركية تبحث عن جثة خاشقجي ومطالب بتحقيق أممي  

وزير الخارجية التركية: لم نقدم تسجيلات صوتية لأحد في قضية خاشقجي

قال وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو إنّ بلاده لم تقدم تسجيلات صوتية لأحد، نافياً بذلك إعطاء بلاده الولايات المتحدة دليلا على مقتل خاشقجي. ووزير خارجية بريطانيا يقول إنّ ردّ بلاده على قضية خاشقجي سيكون محل بحث. (19.10.2018)  

وزير خارجية ألمانيا السابق يشبه اختفاء خاشقجي بما كان يجري إبان الحرب الباردة

تثير قضية اختفاء الصحفي السعودي قلقا متزايدا في العالم وفي ألمانيا، إذ حذر وزير الخارجية الألمانية السابق زيغمار غابرييل وحزبا الخضر والليبرالي، من الامتثال للترهيب. فيما أعلنت موسكو تعويلها على حل القضية قانونيا. (19.10.2018)  

أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

منذ لحظة الإعلان عن اختفاء جمال خاشقجي الصحفي السعودي المعارض للقيادة السعودية وسيل الأخبار والتطورات حول قضيته لا يتوقف. في ما يلي أهم التطورات في قصة اختفاءه منذ دخوله مبنى القنصلية وحتى اللحظة. (12.10.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

هل أربك ملف اختفاء خاشقجي حسابات ترامب الداخلية؟  

مواضيع ذات صلة

Saudi Arabien Kronprinz Mohammed bin Salman

محمد بن سلمان.. سيناريوهات العائلة والمال والسياسة 18.10.2018

تتسارع وتيرة الأحداث وتتزايد الضغوط يومياً على الرياض للمطالبة بالكشف عن تفاصيل ما جرى لجمال خاشقجي في قنصلية بلاده بتركيا. فما مآل تلك الضغوط وكيف تتعامل معها السعودية وماهي السيناريوهات المستقبلية لولي العهد؟

Bundesaussenminister Heiko Maas

قضية خاشقجي - وزير خارجية ألمانيا يؤجل قراره بشأن زيارة الرياض 17.10.2018

على خلفية قضية اختفاء الصحافي جمال خاشقجي التي يعتقد أن القيادة السعودية ضالعة فيها أو على علم بها، قرر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تأجيل القرار الخاص بزيارته للملكة العربية السعودية التي كانت مقررة منذ فترة.

Dschamal Chaschukdschi

صحيفة: مقربون من ولي العهد السعودي متورطون في اختفاء خاشقجي 17.10.2018

مازال الغموض يكتنف قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فرغم تعدد الروايات عن كيفية اختفائه، إلا أن خيطا واحدا يتبلور حاليا بقوة ويتعلق بتورط مقربين من ولي العهد السعودي في اختفاء خاشقجي، حسب صحيفة أمريكية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  