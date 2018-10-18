برلين تضغط على الرياض لتوضيح الموقف بشأن اختفاء خاشقجي

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس المملكة العربية السعودية وبإلحاح توضيح الموقف بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي وبشكل سريع. وقال ماس الجمعة (19 تشرين أول/أكتوبر 2019) في برلين " نعتقد أنه آن الأوان بأن تقدم السعودية التوضيح الذي وعدت به لكي نتمكن من تقدير ظروف القضية وتحديد موقفنا منها".

وأضاف ماس " وحين نعلم محتوى التوضيح، سنتمكن من تحديد موقفنا وتقدير العواقب". وقال ماس إن الخارجية الألمانية قد ابلغت السفير السعودي في برلين في وقت مبكر جدا من أننا نتوقع أن تقدم بلاده توضيحا شاملا عن القضية". وأوضح ماس "إذا تأكدت صحة الاتهامات، فإن ذلك ليس فقط أمرا مرعبا، بل وغير مقبول أيضا".

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وفيما يخص العواقب المترتبة على ذلك، دعا الوزير ماس إلى التكاتف مع الدول الأخرى وقال "عندما تطرح عناصر القضية على الطاولة، فيكون من الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا مشتركا بشأن العواقب". وتابع ماس في هذا السياق، يجب أن يكون هناك موقف موحد على الأقل بين ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أو بين مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.

ح.ع.ح/ي.ب(رويترز)