 برلين تشهد خروج آلاف المتظاهرين ضد ″جنون الإيجارات″ | أخبار | DW | 06.04.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

برلين تشهد خروج آلاف المتظاهرين ضد "جنون الإيجارات"

شهدت برلين مسيرة احتجاجية ضخمة شارك فيها آلاف الأشخاص رفضا لما وصفوه بـ"جنون الإيجارات". ووقع متظاهرون على عريضة تطالب الدولة يالتدخل لوقف استحواذ شركات العقارات الكبرى على سوق الإيجارات.

Deutschland Protest gegen steigende Mieten in Berlin (Reuters/F. Bensch)

احتشد بضعة آلاف من الأشخاص اليوم السبت (6 أبريل/ نيسان 2019) في ميدان ألكسندربلاتس الشهير في العاصمة الألمانية برلين احتجاجا على ارتفاع أسعار الإيجارات. ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات: "السكن حق أساسي" و"معا ضد الطرد وجنون الإيجارات".

وبحسب منظمي المظاهرة، التي دعا إليها تحالف لاتحادات المستأجرين وعدة مبادرات، فقد استجاب حوالي 35 ألف متظاهر في برلين وحدها.

ومن المنتظر أن تشهد مدن أخرى في أوروبا حملات ومظاهرات مماثلة. وعلى هامش المظاهرة، جمع أشخاص يرتدون سترات ملونة توقيعات على عريضة شعبية للمطالبة بنزع ملكية شركات إسكان. وبدأ مؤيدو المبادرة منذ صباح اليوم جولات في شوارع المدينة لجمع التوقيعات، حسبما أعلن متحدث باسم المبادرة.

ويطالب الموقعون على العريضة تطالب بنزع ملكية الشركات التي تمتلك أكثر من 3 آلاف شقة، عبر قيام ولاية برلين بشراء هذه المساكن من الشركات جبرا، وتحويلها إلى شركات مساهمة. وتستهدف المبادرة مجموعة "دويتشه فونين" للإسكان على وجه الخصوص، التي تمتلك نحو 112 ألف شقة في برلين. وتواجه المجموعة الكثير من الانتقادات على خلفية تعاملاتها مع المستأجرين.

مختارات

كشفت دراسة أن عدد من ليس لديهم مسكن في ألمانيا ارتفع منذ عام 2014 بنسبة 150% وليبلغ 860 ألف شخص العام الفائت، نصفهم من اللاجئين. وحسب الدراسة فإن الهجرة قد تكون أحد الأسباب، لكن الأسباب الحقيقية تبدو أعمق من ذلك. (14.11.2017)

ذكرت المستشارة أنغيلا ميركل، أن اللاجئين الذين يتطلعون لبناء حياة في ألمانيا، يتعين أن يكونوا منفتحين للعيش في المناطق الريفية، بدلا من المدن الكبرى وإظهار حب الاستطلاع بعض الشيء بشأن الثقافة الألمانية. (01.04.2017)

وبحسب تقديرات حكومة ولاية برلين، ستضطر الولاية إلى إنفاق نحو 30 مليار يورو في حال استجابتها لمطالب الموقعين على العريضة  وقيامها بشراء منازل من نحو عشر شركات تمتلك نحو 240 ألف شقة. وتتحمل الولاية حاليا ديونا تبلغ قيمتها نحو 60 مليار يورو. وأمام أصحاب المبادرة مهلة ستة أشهر لجمع الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة، أي 20 ألف توقيع. وفي حال تمكنهم من جمع التوقيعات اللازمة خلال المهلة المحددة يمكن إجراء استفتاء شعبي على هذا المطلب. يذكر أن بعض الأحزاب الألمانية تعارض اللجوء لنزع ملكيات المساكن.  

وفي سياق متصل تعتزم الحكومة الألمانية في عام 2020 زيادة إعانات الإسكان التي تقدمها، ومراجعة هذه القيمة كل عامين. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم السبت إنه من المحتمل أن يتم رفع متوسط الإعانة الحكومية للإسكان اعتبارا من مطلع كانون ثان/ يناير 2020 من 145 إلى 190 يورو في الشهر.

وأضاف المتحدث أنه في أعقاب ذلك، سيتم مراجعة هذا المتوسط الممنوح لمحدودي الدخل، كل عامين وإدخال تعديلات عليه إذا لزم الأمر.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)

  • Studenten an der Universität in Leipzig informieren sich am «schwarzen Brett» über Wohnungsangebote. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    بحث مضن عن غرفة للسكن

    كثيرا ما يواجه الطلاب مشكلة في إيجاد مسكن ذلك أن الطلب على السكن الجامعي كبير جدا وأكبر من قدرة الاستيعاب. وتعد كل من مدينتي ميونخ وفرانكفورات من أغلى المدن من ناحية الإيجار، حيث يبلغ معدل إيجار غرفة واحدة في شقة جماعية 493 يورو في ميونخ و421 يورو في فرانكفورت. يحاول الطلاب مساعدة بعضهم البعض من خلال إعلانات عن غرف شاغرة في بهو الجامعات.

  • Mutter und Sohn kochen gemeinsam © Jeanette Dietl

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    السكن لدى الوالدين

    يسكن نحو 27 بالمائة من الطلاب لدى آبائهم وأمهاتهم. ويُعتبر هذا النوع من السكن مريحا وأقل تكلفة: ذلك أن الطلاب يوفرون إيجار الغرفة بالإضافة إلى أنهم لا يولون هما لطبخ الطعام أو غسل الملابس. ولكن لكل شيء ثمنه: ذلك أن السكن لدى الوالدين يعني الرضوخ لتعاليمهما وقواعدهما في العيش والقليل من الحرية.

  • Wohnungsnot bei Studierenden provisorischer Schlafraum

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    النوم في قاعات الرياضة

    لكن أولئك الذي يدرسون في جامعات بعيدة عن مقر سكن والديهم يضطرون للبحث عن سكن جماعي. وفي بعض المدن الكبيرة التي يكثر الطلب على جامعاتها، مثل ميونخ أو كولونيا أو فرانكفورت، فإن إيجاد سكن يمكن دفع إيجاره أصبح أمرا صعب المنال كالفوز في اليانصيب. وحتى لا ينامون في الشارع يضطر البعض إلى النوم بصفة جماعية في قاعات للرياضة تابعة للجامعة إلى أن يجدوا سكنا لهم.

  • Studenten stehen am auf dem Balkon eines Studentenwohnheimes. Foto:Stefan Sauer/dpa

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    السكن الجامعي

    يقيم نحو 12 بالمائة من الطلاب في ألمانيا بالسكن الجامعي. وفي المبيتات الجامعية الجديدة تبلغ مساحة الغرفة الواحدة 17 مترا مربعا. أما في المبيتات القديمة فإنها أصغر بكثير. وقد أصبح من النادر أن يسكن الطالب لوحده في غرفة لوحده، حيث غالبا ما يسكن ثلاثة أو أربعة طلاب مع بعضهم البعض. ويبلغ معدل الإيجار في السكن الجامعي نحو 230 يورو وهو سعر لا يمكن إيجاده في القطاع الخاص.

  • Wohncontainer Fotocredit: Prof. Manfred Kovatsch.

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    قصدير من الخارج وسجاد في الداخل

    الغرف القصديرية ليست بالأمر الجديد، فقد تم استخدامها في الثمانينات في ألمانيا عندما كان الطلب على السكن الجامعي أكبر بكثير من العرض. حينها كانت هذه الغرف حلا مؤقتا للطلاب. وقد تم اعتماد هذه الغرف في مدينة ميونخ الألمانية حيث الأسعار عالية والطلب كبير على السكن. وقد تعتمد مدن أخرى هذا الحل لطلابها في حال لم يتم إيجاد سكن مناسب لهم.

  • Wohnen im Würfel

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    غرف على شكل مكعبات

    في غرف صغيرة جدا على شكل مكعبات لا تتجاوز مساحتها نحو سبعة أمتار مربعة يمكن للطلاب في مدينة ميونخ السكن في قرية "او تو/ O2 Village). توفر الغرفة المرافق الضرورية للحياة كحمام ومطبخ ومكان للجلوس والنوم. ويبلغ إيجار الغرفة الواحدة 150 يورو شهريا.

  • Studentenwohnheim im Fachwerkhaus in Göttingen Foto: Wolfgang Weihs (c) dpa - Report

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    سكن في بيت تاريخي

    في مدينة غوتنغن الألمانية قامت مصالح شؤون الطلبة بإعادة ترميم هذا البيت القديم جدا وتحويله إلى سكن جامعي يتهافت عليه الطلاب نظرا لجماليته وكونه يجمع بين التاريخ والعيش المريح في قلب الطبيعة.

  • Studenten in einer Wohnheim-Küche (Foto: picture-alliance / Helga Lade Fotoagentur GmbH)

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    سكن للطلاب على شكل ثكنة عسكرية

    في هذا السكن الجامعي في مدينة بون، والذي بني على شكل ثكنة عسكرية يتقاسم الطلاب المطبخ والحمام يحاول الطلاب التأقلم مع هذا النوع من السكن. الشيء الذي يتميز به هذا السكن أنه يقدم خدمات في مختلف المجالات للطلاب الأجانب الجدد.

  • Die Studentin Sarah und die 78-jährige Klara Fürst Foto: Friso Gentsch dpa/lnw

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    أجيال مختلفة تحت سقف واحد

    تسكن الطالبة سارة لدى السيدة المتقاعدة كلارا فورست. ومقابل الحصول على غرفة للسكن تقوم سارة بمساعدة كلارا في البيت والحديقة وتقوم بالتبضع وغسل الأواني مثلا. ومنذ عام 1992 هناك مكاتب متخصصة في التوسط لهذا النوع من السكن الجماعي الذي يجمع بين أجيال مختلفة. وفي بعض الأحيان يتحول هذا النوع من السكن إلى صداقة حقيقية.

  • Sander Koers, 25, Student aus den Niederlanden, lebt als Hauswächter im Collège Voltaire. Sein Zimmer war einmal das Archiv der Schule. Copyright: DW/Lydia Heller

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    أعمال الحراسة مقابل السكن

    عندما تبقى المصانع القديمة أو المستشفيات أو المدارس فارغة، فإن مالكيها يخشون من أن يتم العبث بها من قبل غرباء أو تتعرض للنهب. ومنذ عام 2010 يمكن للطلاب التقدم لوظيفة حارس لهذه البنايات مقابل السكن فيها. كما أن هناك قواعد تنظم هذا النوع من السكن، حيث لا يحق للحارس التدخين أو أن تكون له حيوانات تعيش معه أو إقامة حفلات لأكثر من عشرة أشخاص.

  • Drei Studenten stehen vor einem Kirchenfenster @Dw/ V.Wüst

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    العيش في دير تابع للكنيسة

    في دير فارغ بمدينة أولم الألمانية يعيش منذ 2012 سبعة وعشرون طالبا من جنسيات مختلفة. ومن لا يستطيع دفع الإيجار من الطلاب الأجانب، فإن الكنيسة توفر عشر غرف للسكن بدون مقابل. ولكن عقود الإيجار محددة زمنيا كما أن الكنيسة لم تحدد ما الذي ستفعله بالدير مستقبلا.

  • Wohnen im Ikea-Stil EineComputergrafik zeigt das Wohnprojekt der Firma Inter Ikea am Three Mills Wall River in London @LandProp SE») c) dpa - Bildfunk

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    فكرة مستقبلية لحل أزمة السكن الجامعي

    بعض المسامير والبراغي تكفي لإنشاء غرفة – هذا الرسم على شاشة الكمبيوتر يعكس فكرة لإحدى الشركات السويدية إنتر إيكيا حول إمكانية إنجاز غرف وسكن للطلاب في ألمانيا. ولكن ذلك لا يزال حبرا على ورق أو رسما على جهاز الكمبيوتر.

    الكاتب: سوزانه كوردس/ش.ع


مختارات

ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

يشهد عدد الطلاب في ألمانيا تزايدا، خاصة وأن بعض الولايات ألغت الرسوم الجامعية. وأمام العدد الكبير من الطلاب بدأت مشكلة السكن الجامعي تطفو على السطح. الأمر الذي دفع البعض إلى ابتكار طرق مختلفة لحل هذه الأزمة. (12.04.2013)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

السكن مع المسنين - حل لمشكلة غلاء أسعار المساكن الطلابية  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  