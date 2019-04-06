برلين تشهد خروج آلاف المتظاهرين ضد "جنون الإيجارات"

احتشد بضعة آلاف من الأشخاص اليوم السبت (6 أبريل/ نيسان 2019) في ميدان ألكسندربلاتس الشهير في العاصمة الألمانية برلين احتجاجا على ارتفاع أسعار الإيجارات. ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات: "السكن حق أساسي" و"معا ضد الطرد وجنون الإيجارات".

وبحسب منظمي المظاهرة، التي دعا إليها تحالف لاتحادات المستأجرين وعدة مبادرات، فقد استجاب حوالي 35 ألف متظاهر في برلين وحدها.

ومن المنتظر أن تشهد مدن أخرى في أوروبا حملات ومظاهرات مماثلة. وعلى هامش المظاهرة، جمع أشخاص يرتدون سترات ملونة توقيعات على عريضة شعبية للمطالبة بنزع ملكية شركات إسكان. وبدأ مؤيدو المبادرة منذ صباح اليوم جولات في شوارع المدينة لجمع التوقيعات، حسبما أعلن متحدث باسم المبادرة.

ويطالب الموقعون على العريضة تطالب بنزع ملكية الشركات التي تمتلك أكثر من 3 آلاف شقة، عبر قيام ولاية برلين بشراء هذه المساكن من الشركات جبرا، وتحويلها إلى شركات مساهمة. وتستهدف المبادرة مجموعة "دويتشه فونين" للإسكان على وجه الخصوص، التي تمتلك نحو 112 ألف شقة في برلين. وتواجه المجموعة الكثير من الانتقادات على خلفية تعاملاتها مع المستأجرين.

وبحسب تقديرات حكومة ولاية برلين، ستضطر الولاية إلى إنفاق نحو 30 مليار يورو في حال استجابتها لمطالب الموقعين على العريضة وقيامها بشراء منازل من نحو عشر شركات تمتلك نحو 240 ألف شقة. وتتحمل الولاية حاليا ديونا تبلغ قيمتها نحو 60 مليار يورو. وأمام أصحاب المبادرة مهلة ستة أشهر لجمع الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة، أي 20 ألف توقيع. وفي حال تمكنهم من جمع التوقيعات اللازمة خلال المهلة المحددة يمكن إجراء استفتاء شعبي على هذا المطلب. يذكر أن بعض الأحزاب الألمانية تعارض اللجوء لنزع ملكيات المساكن.

وفي سياق متصل تعتزم الحكومة الألمانية في عام 2020 زيادة إعانات الإسكان التي تقدمها، ومراجعة هذه القيمة كل عامين. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم السبت إنه من المحتمل أن يتم رفع متوسط الإعانة الحكومية للإسكان اعتبارا من مطلع كانون ثان/ يناير 2020 من 145 إلى 190 يورو في الشهر.

وأضاف المتحدث أنه في أعقاب ذلك، سيتم مراجعة هذا المتوسط الممنوح لمحدودي الدخل، كل عامين وإدخال تعديلات عليه إذا لزم الأمر.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)