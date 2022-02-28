برلين تستقبل لاجئين فروا من مدن أوكرانية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من نصف مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي. العديد منهم توجهوا أيضا إلى دول أوروبية كألمانيا.
يتواصل لليوم الخامس الغزو الروسي لأوكرانيا التي تقاوم بشراسة فيما انتهت جولة محادثات سلام بين الطرفين دون تقدم. مدعي المحكمة الجنائية الدولية قال إنه سيفتح تحقيقا حول أوكرانيا متحدثا عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".
تفاقمت عزلة روسيا سياسيا واقتصاديا في وقت تواجه فيه قواتها مقاومة شديدة في العاصمة الأوكرانية وغيرها للتصدي لأكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، فيما اتخذت موسكو أولى الإجراءات لمواجهة آثار العقوبات.
حالة ذعر أصابت سكان مدن أوكرانية بعد ساعات من انطلاق الهجوم الروسي، ما ينذر بعملية نزوح جماعية هائلة. دول الجوار تستعد لاستقبال المدنيين، فيما تعرض ألمانيا مساعدتها، وتونس والأردن يعملان على إجلاء الرعايا.
بينما تهاجم قواته أوكرانيا، يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبرير الغزو: يجب على روسيا "الدفاع" عن نفسها، ووقف "الإبادة الجماعية" و "إزاحة النازيين" في أوكرانيا. DW تقصت الحقائق وكشفت أن الكثير من هذه الحجج خاطئة.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول