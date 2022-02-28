 برلين تستقبل لاجئين فروا من مدن أوكرانية | DW الأخبار | DW | 28.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

برلين تستقبل لاجئين فروا من مدن أوكرانية

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من نصف مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي. العديد منهم توجهوا أيضا إلى دول أوروبية كألمانيا.

مشاهدة الفيديو 02:40

المزيد من المركز الإعلامي

وقوع ضحايا من المدنيين نتيجة القصف الروسي ضد أوكرانيا وموسكو تنفي استهداف المدنيين

خسائر في الأرواح نتيجة القصف الروسي في أوكرانيا 28.02.2022

مساعدات على قدم وساق في بولندا لاستقبال اللاجئين من أوكرانيا بسبب الغزو الروسي

رحلة شاقة للاجئين الأوكرانيين عبر الحدود إلى بولندا 27.02.2022

الأندية الألمانية لكرة القدم والمشجعون يتضامنون مع أوكرانيا ضد الغزو الروسي.

ملاعب كرة القدم الألمانية تتضامن مع أوكرانيا وتدين الغزو الروسي 27.02.2022

الغزو الروسي على أوكرانيا مستمر. روسيا تقول إنها تستهدف مواقع عسكرية، لكن بعض صورايخها سقط في مناطق مدنية.

الحرب مستمرة في أوكرانيا بعد ليلة قصف عنيفة 27.02.2022

المزيد DW الأخبار

روسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم. وأحد أهم عملائها هي تركيا التي تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة وارتفاع معدلات التضخم

تخشى تركيا ارتفاع أسعار المنتجات الروسية 28.02.2022

اتفقت الدول الغربية على عزل عدد من البنوك الروسية عن نظام الدفع الدولي الرئيسي سويفت، ما تبعات ذلك على التجارة الروسية؟

الغرب يقرر عزل بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت 28.02.2022

العقوبات الاقتصادية ضد روسيا قد تؤدي إلى شلل الاقتصاد الروسي لسنوات قادمة.

البورصات تتفاعل مع العقوبات على روسيا 28.02.2022

بعد إغلاق دام أشهراً بسبب الجائحة المغرب يعيد فتح أبوابه أمام السياح ورياضة ركوب الامواج في أغادير عادت لتدب بها الحياة

ركوب الأمواج في أغادير يعود إلى الحياة 28.02.2022

اقرأ أيضا

This photograph shows a view of a school destroyed as a result of fight not far from the centre of Ukrainian city of Kharkiv, located some 50 km from Ukrainian-Russian border, on February 28, 2022. (Photo by Sergey BOBOK / AFP)

++ اليوم الخامس للغزو الروسي لأوكرانيا.. تغطية متواصلة ++ 28.02.2022

يتواصل لليوم الخامس الغزو الروسي لأوكرانيا التي تقاوم بشراسة فيما انتهت جولة محادثات سلام بين الطرفين دون تقدم. مدعي المحكمة الجنائية الدولية قال إنه سيفتح تحقيقا حول أوكرانيا متحدثا عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

Das von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik veröffentlichte Bild zeigt den russischen Präsidenten Wladimir Putin (r) bei einer Kranzniederlegung am Grabmal des Unbekannten Soldaten im Moskauer Alexandergarten am Tag des Verteidigers des Vaterlandes. +++ dpa-Bildfunk +++

العقوبات الغربية تفاقم عزلة روسيا وسط مقاومة أوكرانية للغزو 28.02.2022

تفاقمت عزلة روسيا سياسيا واقتصاديا في وقت تواجه فيه قواتها مقاومة شديدة في العاصمة الأوكرانية وغيرها للتصدي لأكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، فيما اتخذت موسكو أولى الإجراءات لمواجهة آثار العقوبات.

KRAMATORSK, UKRAINE - FEBRUARY 24: Citizens of Ukraine appear with their suitcases on the streets of Kramatorsk city in eastern Ukraine's Donbas region on February 24, 2022. Aytac Unal / Anadolu Agency

الحرب في أوكرانيا.. تخوفات من موجة لاجئين هائلة وسط أوروبا 24.02.2022

حالة ذعر أصابت سكان مدن أوكرانية بعد ساعات من انطلاق الهجوم الروسي، ما ينذر بعملية نزوح جماعية هائلة. دول الجوار تستعد لاستقبال المدنيين، فيما تعرض ألمانيا مساعدتها، وتونس والأردن يعملان على إجلاء الرعايا.

PARIS, FRANCE - DECEMBER 9, 2019: Russia's President Vladimir Putin (front), and Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy (Vladimir Zelensky) attend a Normandy Four summit in the Murat Lounge in the Elysee Palace; talks in the so-called Normandy Four format involve representatives of Ukraine, Germany, France and Russia who discuss settlement of the conflict in eastern Ukraine. Mikhail Metzel/TASS

DW تتحقق .. ما هي مبررات بوتين لشن الحرب على أوكرانيا؟ 26.02.2022

بينما تهاجم قواته أوكرانيا، يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبرير الغزو: يجب على روسيا "الدفاع" عن نفسها، ووقف "الإبادة الجماعية" و "إزاحة النازيين" في أوكرانيا. DW تقصت الحقائق وكشفت أن الكثير من هذه الحجج خاطئة.