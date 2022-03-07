برلين تستقبل الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين

على الحدود البولندية.. DW ترصد قصص لاجئين عرب من أوكرانيا

يوسف السوداني حائر يريد لقاء أطفاله، محمد يريد العودة إلى"أم الدنيا" ففي مصر لن تكون هناك أوضاع مثل أوكرانيا، وفلسطيني يتحسر ويقول "كرهت كلمة اللجوء". قصص لاجئين عرب هاربين من جحيم أوكرانيا إلى مخيم كورجوفا البولندي.