برلين تستقبل الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين

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تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الأوكرانيين يوميا إلى برلين، يدفع المدينة إلى طلب المساعدة من الولايات الأخرى الألمانية.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثاني وتزداد معاناة المدنيين. وفيما بدأت بعض عمليات الإجلاء اتهمت أوكرانيا الجيش الروسي باستهداف مستشفى أطفال في ماريوبول ما أثار ردود فعل دولية غاضبة، حيث وصفته واشنطن بالـ"همجي".
حضر المستشار الألماني أولاف شولتس حفلا في دار أوبرا العاصمة برلين للتضامن مع أوكرانيا ومعارضة الحرب، فيما أعلنت برلين إرسال مساعدات جمعتها شركة السكك الحديدية الألمانية إلى أوكرانيا.
يوسف السوداني حائر يريد لقاء أطفاله، محمد يريد العودة إلى"أم الدنيا" ففي مصر لن تكون هناك أوضاع مثل أوكرانيا، وفلسطيني يتحسر ويقول "كرهت كلمة اللجوء". قصص لاجئين عرب هاربين من جحيم أوكرانيا إلى مخيم كورجوفا البولندي.
مع إعلان الجيش الروسي عن فتح ممرات إنسانية محددة لإجلاء مدنيين أوكرانيين، جاءت تساؤلات عن تلك الممرات التي تهدف لإغاثة المدنيين وتجنب كوارث إنسانية. فهل يمكن إساءة استخدامها؟ وما هي أبرز الممرات الإنسانية على مر الحروب؟
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