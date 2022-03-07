 برلين تستقبل الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين | DW الأخبار | DW | 09.03.2022

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DW الأخبار

برلين تستقبل الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين

تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الأوكرانيين يوميا إلى برلين، يدفع المدينة إلى طلب المساعدة من الولايات الأخرى الألمانية.

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