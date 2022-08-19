 برلين تستعد لنقص الطاقة بالبدء بترشيد الاستهلاك | DW الأخبار | DW | 20.08.2022

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DW الأخبار

برلين تستعد لنقص الطاقة بالبدء بترشيد الاستهلاك

مدنية برلين تعلن البدء بترشيد استهلاك الطاقة استعدادا لشتاء بارد. سكان برلينيون يقولون إنهم بدأوا بتفليل الاستهلاك. السلطات تحذر من اضطرارها للبدء بإجراءات لمواجهة النقص المحتمل بالطاقة.

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