برلين تستعد لنقص الطاقة بالبدء بترشيد الاستهلاك

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مدنية برلين تعلن البدء بترشيد استهلاك الطاقة استعدادا لشتاء بارد. سكان برلينيون يقولون إنهم بدأوا بتفليل الاستهلاك. السلطات تحذر من اضطرارها للبدء بإجراءات لمواجهة النقص المحتمل بالطاقة.
مع بدء عمليات الصيانة السنوية لخط نورد ستريم1 تسود حالة من عدم اليقين حيال عودة تدفق الغاز الروسي مجددا إلى البلاد. توقف الغاز الروسي سيكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية كارثية على ألمانيا، لاسيما خلال فصل الشتاء القارس.
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