برلين تستعد لنقص الطاقة بالبدء بترشيد الاستهلاك

قلق في ألمانيا من استمرار انقطاع الغاز الروسي حتى يأتي الشتاء

مع بدء عمليات الصيانة السنوية لخط نورد ستريم1 تسود حالة من عدم اليقين حيال عودة تدفق الغاز الروسي مجددا إلى البلاد. توقف الغاز الروسي سيكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية كارثية على ألمانيا، لاسيما خلال فصل الشتاء القارس.