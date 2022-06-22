برلين تستعد للتنقل المستدام

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تسعى شركة " تير" البرلينية إلى إقناع سكان العاصمة الألمانية بالتحول إلى استخدام وسائل النقل الرفيقة بالبيئة، وذلك من خلال نماذج جديدة من الدراجات والسكوتر الكهربائية.
أقرت الحكومة الألمانية أداة جديدة تتيح تمرير قفزات الأسعار الحادة في سوق الغاز إلى العملاء، على أن يكون الهدف الأساسي هو الحيلولة دون حدوث ذلك قدر الإمكان. ووزير الاقتصاد الألماني يتوقع أن بلاده ستواجه تحديات جسيمة.
سارعت الحكومة الأوكرانية إلى النأي بنفسها عن تصريحات سفيرها في برلين بشأن دفاعه عن الزعيم القومي الأوكراني السابق ستيبان بانديرا. وقد رحبت ألمانيا وبولندا بموقف كييف. من هو ستيبان بانديرا؟
رغم انتقادات المعارضة تخطط الحكومة الألمانية تسهيل استقدام عمالة أجنبية وخصوصا من تركيا لتغطية العجر في قطاعات عدة. وطانت برلين قد قررت الاستعانة بالعمالة الخارجية ردا على فوضى المطارات بسبب النقص في العمالة المتخصصة.
لم يكن سارقان في قطار ألماني يتوقعان أن أحدًا بالقرب منهما يفهم اللغة العربية عندما كانا يتحدثان عن خططهما لسرقة أشياء ثمينة بعد نشل حاسوب محمول، إلا أن امرأة فهمت حديثهما وأخبرت طاقم القطار، لتقبض الشرطة على السارقين!
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