برلين تستعد للتنقل المستدام

التحدث بالعربية فضحهما.. القبض على سارقين في قطار بألمانيا!

لم يكن سارقان في قطار ألماني يتوقعان أن أحدًا بالقرب منهما يفهم اللغة العربية عندما كانا يتحدثان عن خططهما لسرقة أشياء ثمينة بعد نشل حاسوب محمول، إلا أن امرأة فهمت حديثهما وأخبرت طاقم القطار، لتقبض الشرطة على السارقين!