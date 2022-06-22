 برلين تستعد للتنقل المستدام | عالم السرعة | DW | 07.07.2022

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عالم السرعة

برلين تستعد للتنقل المستدام

تسعى شركة " تير" البرلينية إلى إقناع سكان العاصمة الألمانية بالتحول إلى استخدام وسائل النقل الرفيقة بالبيئة، وذلك من خلال نماذج جديدة من الدراجات والسكوتر الكهربائية.

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