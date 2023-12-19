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استدعاء القائم بالأعمال الإيراني على خلفية مخطط مهاجمة كنيس

١٩ ديسمبر ٢٠٢٣

قالت الخارجية الألمانية إنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني بعدما خلصت محكمة إلى ضلوع وكالات حكومية إيرانية في محاولة إحراق كنيس في ألمانيا العام الماضي، وشددت الوزارة على أن "أي هجوم على حياة اليهود غير مقبول".

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مبنى وزارة الخارجية الألمانية في برلين
استدعت الخارجية الألمانية القائم بالأعمال الإيراني بعدما خلصت محكمة إلى ضلوع إيران بمحاولة إحراق كنيس العام الماضي.صورة من: Sascha Steinach/dpa/picture-alliance

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء (19 ديسمبر/ كانون الأول 2023)  أنها استدعت القائم بالأعمالالإيراني بعدما خلصت محكمة ألمانية إلى ضلوع وكالات حكومية إيرانية في محاولة إحراق كنيس في غرب ألمانيا العام الماضي. وجاء في منشور للخارجية الألمانية على منصة إكس (تويتر سابقا) "لن نتسامح مع أي عنف في ألمانيا يدار من الخارج".

وكانت المحكمة العليا لولاية شمال الراين ويستيفاليا في دوسلدورف قد قضت في وقت سابق بحبسألماني-إيراني سنتين وتسعة أشهر لضلوعه في مخطط لإحراق كنيس في ألمانيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وخلصت المحكمة إلى أن الرجل البالغ 36 عاما والذي أشير إليه باسم باباك ج، كان قد خطط لاستهداف كنيس في مدينة بوخوم في غرب ألمانيا، لكنه ألقى في نهاية المطاف عبوة حارقة على مبنى مدرسة مجاورة، ولم يصب أحد بأي أذى.

لدى النطق بالحكم، أشارت المحكمة الألمانية إلى أن الهجوم كان قد تم التخطيط له بمساعدة "وكالات حكومية إيرانية".

وشدّدت وزارة الخارجية الألمانية على أن "أي هجوم على حياة اليهود غير مقبول".

وأضافت أنها ستدرس الحكم بتمعّن لتحديد "العواقب والخطوات التالية، بما في ذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي".

وتشهد ألمانيا في السنوات الأخيرة تصاعدا في المشاعر المعادية لليهود، ما يثير قلقا متزايدا لدى السلطات بعد ثمانية عقود على الهولوكوست (محرقة اليهود إبان العهد النازي).

وأججت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التوترات، وقد سجّلت السلطات الألمانية عددا منالحوادث المعادية للسامية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك إلقاء قنابل حارقة على كنيس في برلين في تشرين الأول/أكتوبر.

وشهدت العاصمة الألمانية في وقت سابق من الشهر الحالي تظاهرة ضد معاداة السامية والعنصرية شارك فيها أكثر من ثلاثة آلاف شخص.

ع.أ.ج/ ع ش (أ ف ب)

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