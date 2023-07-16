برلين تستبعد إمكانية مفاوضات مع بوتين في المستقبل المنظور

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مساء السبت (15 يوليو/ تموز 2023) إنها لا ترى أي أساس لإجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيافي المستقبل المنظور. وردت بيربوك في مقابلة مشتركة مع المجند بالجيش الأوكراني وبطل العالم السابق في الملاكمة فلاديمير كليتشكو مع صحيفتي بيلد وفيلت الألمانيتين، وموقع بوليتيكو الأمريكي، على سؤال عما إذا كان من الممكن التفاوض مع بوتين، قائلة "أتمنى أن نستطيع التفاوض. لكن في الوقت الحالي لا يتعلق الأمر بما تتمناه، ولكن في الوقت الحالي يتعلق الأمر بمواجهة الواقع".

وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية إلى أنه في الفترة التي سبقت غزو بوتين لأوكرانيا، جرت محاولات على طاولة المفاوضات لمنع التصعيد. وأضافت بيربوك "وكان الرد على ذلك بدخول 100 ألف جندي (إلى أوكرانيا)".

وقالت وزيرة الخارجية إن أوكرانيا يجب أن تكون قادرة على استعادة سلامها. وأضافت "لن ينجح ذلك إلا إذا تم إيقاف هذه الحرب العدوانية الروسية الوحشية، وإذا غادر الجنود الروس أوكرانيا وتوقفت هذه الهجمات الليلية واليومية بالمسيرات والصواريخ والقنابل على أوكرانيا".

مقاتلين من فاغنر يصلون لبيلاروسيا

في سياق ذي صلة، قال مسؤولون أوكرانيون وبولنديون إن مقاتلين من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة وصلوا إلى بيلتاروسيا قادمين من روسيا وذلك بعد يوم من إعلان مينسك أن المجموعة المرتزقة تتولى تدريب جنودها في معسكر جنوب شرقي العاصمة. وقال أندري ديمشينكو المتحدث باسم وكالة الحدود الأوكرانية في بيان نشر على تطبيق المراسلة تيليغرام "فاغنر في بيلاروسيا". وأضاف أنه تم رصد تحركات "مجموعات منفصلة" من روسيا في بيلاروسيا.

وقال مصدران مقربان من المقاتلين إن بعض مقاتلي فاغنر موجودون في بيلاروسيا منذ يوم الثلاثاء على الأقل. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن تمرد فاغنر الذي سيطر خلاله المقاتلون على مقر عسكري كبير في جنوب روسيا ثم زحفوا إلى موسكو، كان من الممكن أن يدفع روسيا إلى حرب أهلية.

ولم يظهر رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في العلن منذ مغادرته مدينة روستوف في جنوب روسيا في وقت متأخر من يوم 24 يونيو/ حزيران على الرغم من تنقل طائرة خاصة مرتبطة به بين روسيا البيضاء وموسكو وسان بطرسبرغ. وقال نائب وزير منسق الخدمات الخاصة في بولندا ستانيسلاف زارين إن وارسو لديها تأكيدات أيضا بوجود مقاتلي فاغنر في روسيا البيضاء.

وأضاف على تويتر "قد يكون هناك عدة مئات منهم في الوقت الحالي". وكانت بولندا قالت أوائل الشهر الجاري إنها تعزز حدودها مع روسيا البيضاء لمواجهة أي تهديدات محتملة.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ / رويترز)