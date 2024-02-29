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سياسةألمانيا

برلين تزيد المساعدات الإنسانية لغزة بـ 20 مليون يورو

٢٩ فبراير ٢٠٢٤

سترفع الحكومة الألمانية مساعداتها الإنسانية لسكان قطاع غزة بقيمة 20 مليون يورو، حسبما أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية. وأوضحت بيربوك أن على الجيش الإسرائيلي تأمين توزيع المساعدات الإنسانية بنجاح بعد انهيار النظام في غزة.

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مصر، معبر رفح | شاحنة تحمل مساعدات إنسانية على المعبر الحدودي مع قطاع غزة
سترفع الحكومة الألمانية مساعداتها الإنسانية لسكان قطاع غزة بقيمة 20 مليون يورو، حسبما أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية.صورة من: Kyodo/picture alliance

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الخميس (29 فبراير/ شباط 2024)، إن حكومة بلادها سترفع المساعدات الإنسانية للسكان فيقطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر منذ شهور، بقيمة 20 مليون يورو (21.6 مليون دولار). غير أن الوزيرة الألمانية أكدت أن هذا لا يكفي لتلبية احتياجات سكان غزة. 

وأضافت بيربوك أن عدد الشاحنات التي تجلب الغذاء والدواء ومساعدات أخرى لغزة انخفضت بشدة في الأسابيع القليلة الماضية، "إن هذا غير مقبول. لا بد أن توفر الحكومة الإسرائيلية إمكانية وصول آمنة وبلا عوائق للمساعدات الإنسانية".

وبحسب الخارجية الألمانية قدمت برلين إجمالي 206.5 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الشرق الأدنى في العام المالي السابق. واستفاد سكان غزة منها بـ 83 مليون يورو. وأضافت بيربوك أنه بعد انهيار النظام والقانون في أجزاء شاسعة في قطاع غزة، لا بد أن يضمن الجيش الإسرائيلي توزيع المساعدات الإنسانية بنجاح.

وأشارت إلى أنه إذا لم تتمكن شاحنات كافية من المرور، سيتعين إرسال المساعدات جوا إذا لزم الأمر، و"نريد أن نشارك مع شركائنا، خاصة الأردن، في الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية". وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن إسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة هو الملاذ الأخير، حيث يواجه سكان القطاع وضعا إنسانيا كارثيا جراء النقص الحاد في المواد الغذائية، والأدوية، والمياه، والطاقة.

وكان مصدر أمني مصري رفيع المستوى قد صرح أول أمس الثلاثاء أن القوات الجوية المصرية نفذت عملية إسقاط لمساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة بمشاركة إماراتية وأردنية، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة" الإخبارية على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم الثلاثاء. ويوم الاثنين الماضي، نفذت القوات المسلحة الأردنية، الإثنين، أربع إنزالات جوية تحمل مساعدات لأهل غزة بأربع طائرات من نوع (سي130-) أحداها تابعة للقوات المسلحة الفرنسية.

ع.ش/ هـ.د (د ب أ)

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