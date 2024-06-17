برلين ترفض مطالب تقليص الإعانات للاجئين الأوكرانيين

بعد مطالب من المعارضة المسيحية الديمقراطية والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، الشريك في الائتلاف الحكومي، جددت الحكومة الألمانية تمسكها بالإعانة التي تمنح منذ اندلاع الحرب وحتى اليوم للاجئين الأوكرانيين.

رفضت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس مطالبات بتقليل الإعانات الاجتماعية الحكومية للاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب في بلادهم.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت في برلين اليوم الاثنين (17 حزيران/يونيو 2024) إنه لا توجد خطط لدى الحكومة لتقديم إعانات طالبي اللجوء بدلاً من إعانة المواطنين (المعروفة باسم بورغرغيلد Bürgergeld) للأشخاص الذين فروا إلى ألمانيا بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

من جانبه، أشار متحدث باسم وزارة العمل الألمانية إلى أنه مع تحمل مراكز التوظيف مسؤولية اللاجئين القادمين من أوكرانيا، فإن من الممكن اتخاذ تدابير أسرع لدمجهم في سوق العمل.

وكان الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، بيان دير-ساراي صرح لصحيفة "بيلد" الألمانية بقوله: "يجب ألا يحصل لاجئو الحرب القادمون حديثاً من أوكرانيا على إعانة المواطنين في المستقبل بل يجب أن يتم إدراجهم تحت قانون إعانات طالبي اللجوء".

وخرجت مطالبات مماثلة من الحزب المسيحي الديمقراطي (يمين الوسط) الذي يقود المعارضة.

وكان وزير الداخلية في ولاية براندنبورغ الألمانية، ميشائيل شتوبغن، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، شكك مؤخرا في صرف إعانة المواطنين للاجئين الأوكرانيين. ورأى أن صرف هذه الإعانة سيعرقل المتلقين عن الانخراط في سوق العمل.

يذكر أن لاجئي الحرب الأوكرانية لم يكن لهم خلال الأشهر الأولى بعد بدء الحرب في 24 شباط/فبراير 2022، سوى الحق في الحصول على الرعاية بموجب قانون إعانة طالبي اللجوء.

ومنذ حزيران/ يونيو 2022، حصلوا على إعانة الدعم الأساسي، وهي نفس المخصصات التي يحصل عليها الألمان من متلقي إعانة المواطنين (بورغرغيلد).

وعلى غرار ما حدث في دول أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، فإن الـ 1.1 مليون لاجئ حرب القادمين من أوكرانيا والمقيمين في ألمانيا تم إيؤاهم وفقاً لما يعرف بتوجيه التدفق الجماعي دون إلزامهم بتقديم طلبات لجوء.

خ.س/أ.ح (د ب أ)