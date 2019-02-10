برلين ترفض "ابتزاز" واشنطن بشأن شبكات الجيل الخامس

اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس النقاش الدائر حول مشاركة محتملة لشركات صينية في توسيع شبكات الجيل الخامس للاتصالات تدخلاً في الشؤون الداخلية لألمانيا. وقال ماس في تصريحات لمجموعة من الصحف الصادرة اليوم الأربعاء (20 آذار/مارس 2019) في إشارة إلى تهديدات الولايات المتحدة بإحجام معلومات استخباراتية عن ألمانيا حال مشاركة الصين في توسيع شبكات الجيل الخامس: "ألمانيا لن تخضع للابتزاز مطلقاً أيا كان الأمر أو الجهة التي تحاول ممارسة هذا الابتزاز".
وكان تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ذكر أن السفير الأمريكي في برلين، ريتشارد غرينيل، قال في خطاب بعث به إلى وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إن تبادل المعلومات الاستخباراتية والبيانات الأخرى لن يمكن أن يتم بحجمه الحالي إذا شاركت شركة هواوي الصينية أو أي شركة صينية أخرى في بناء شبكة الجيل الخامس من الاتصالات في ألمانيا.
وذكر ماس أن الحكومة الألمانية تتشاور على نحو مكثف للغاية منذ أسابيع بشأن مسألة مشاركة هواوي، وقال: "عند تأسيس بنية تحتية تمس الكثير من القطاعات الحياتية لدينا فإن اعتبارات السياسة الأمنية تكون لها أهمية كبيرة في ذلك، وبالتالي لا يمكننا إبرام حلول وسط واهية... لا نحتاج إلى مشورة من أي جهة في ذلك. القرارات سنتخذها على نحو مستقل".
يُذكر أنه بدأ أمس الثلاثاء المزاد على توزيع ترددات الاتصالات النقالة لشبكة الجيل الخامس في ألمانيا.
وهناك اتهامات في الولايات المتحدة على وجه الخصوص بأن شركة هواوي مقربة من الحكومة الصينة، ومن الممكن أن تجبرها السلطات الصينية على التعاون. وتنفي هواوي هذه الاتهامات.
وفي المقابل، حذر الاتحاد الألماني لتكنولوجيا المعلومات "بيتكوم" من استبعاد شركات مثل هواوي من توسيع شبكات الجيل الخامس، حيث قال المدير التنفيذي للاتحاد بيرنهارد رولدر في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة اليوم: "لا ينبغي أن يكون هناك استبعاد تعسفي"، مضيفاً أنه لا يوجد على مستوى العالم سوى خمس شركات تستطيع بناء شبكات الجيل الخامس، اثنتان منها من الصين واثنتان من أوروبا وواحدة من كوريا الجنوبية، وأضاف: "نحتاج إلى معايير أمنية موضوعية يتعين على كافة الشركات تحقيقها".
خ.س/ح.ز (د ب أ)
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مقارنة بين أفضل الساعات الذكية
بدأت الساعات الذكية تلقي رواجا كبيرا في الأسواق، بعد أن دخلت شركتا آبل وسامسونغ كمنافسين قويين في تصنيع هذه الساعات. واحتكرت الشركات العملاقة في الالكترونيات، مثل سوني وسامسونغ وآبل مراكز الصدارة، رغم ذلك استطاعت بعض الساعات من "بيبل" وهواوي و"تاغ هوير كونيكتيد" الحصول على مراكز جيدة.
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مقارنة بين أفضل الساعات الذكية
سامسونغ غير أس
احتلت ساعة سامسونغ المركز التاسع في القائمة. ويمكنها العمل دون هاتف ذكي ومزودة بشاشة ذات كفاءة عالية وفيها الكثير من الخصائص المفيدة. لكن الساعة تعاني من البطارية غير الجيدة التي يلزم شحنها باستمرار. سعر الساعة 300 يورو.
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أزوس زين واتش
ما يميز ساعة أزوس هو شاشتها المغلفة بزجاج "غوريلا" المقاوم للخدوش ومقاومتها للماء وإمكانية عملها مع أنظمة أندرويد الخاصة بالساعات الذكية. وتحتوي الساعة على معالج رباعي النواة بتردد 1.2 غيغاهيرتز وذاكرة أولية 512 ميغابايت ومشغل ملفات (MP3) وبطارية بكفاءة عالية. سعر الساعة 124 يور فقط.
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مقارنة بين أفضل الساعات الذكية
تاغ هوير كونيكتيد
تتميز الساعة السويسرية تاغ هوير بشكلها الأنيق وشاشتها بقياس 1.5 بوصة. تعمل بنظام أندرويد وير وذاكرة أولية 1 غيغابايت ومعالج ثنائي بتردد 1.6 غيغاهرتز، وبطارية متوسط مدة عملها 25 ساعة دون شحن. سعر الساعة 1350 يورو، وهو ما جعلها تهبط إلى المركز السابع.
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مقارنة بين أفضل الساعات الذكية
آبل واتش سبورت 38mm
أما شركة آبل فطرحت عدة إصدارات من الساعات الذكية. وحلت (آبل واتش سبورت ذات حجم 38mm) في المركز السادس في القائمة. وهذه الساعة مصنوعة من الالمنيوم الخفيف وذات شاشة أقل تأثرا بالضوء تتيح رؤية ممتازة. فيما حمل الإصدار الرياضي أساور بلاستيكية مقاومة للتعرق. وتحتوي الساعة على خاصية اللمس ثلاثي الأبعاد وتقنية الاهتزاز ومعالج آبل أس1. سعر الساعة 450 يورو.
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مقارنة بين أفضل الساعات الذكية
سوني سمارت واتش 3
نجحت ساعة سوني في احتلال المركز الخامس. وأهم ما يميزها هو وزنها الخفيف الذي لا يتعدى 45 غراما وشاشتها بـ 1.6 بوصة، واحتواؤها على الكثير من التطبيقات المفيدة، مثل تطبيق التحكم عن بعد بالكاميرا وتطبيق متابعة الحالة الصحية. وتستخدم الساعة مزايا أندرويد وير وتعد مقاومة للماء ويمكن ربطها بموصلات ( Micro USB) والبلوتوث والواي فاي وتحتوي على معالج رباعي النواة بتردد 1.2 غيغاهرتز. سعر الساعة 132 يورو.
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مقارنة بين أفضل الساعات الذكية
هواوي واتش
ساعة هواوي الذكية كانت في المركز الرابع. وتحمل هذه الساعة شاشة بـ 1.4 بوصة محمية بطبقة زجاجية. وهي مقاومة للماء ويمكن ارتداؤها حتى عمق 1 متر تحت الماء وتعمل مع أندرويد وير ومزودة بمعالج رباعي النواة بـ 1.2 غيغاهرتز. الذاكرة الداخلية 4 غيغابايت والذاكرة العشوائية 512 غيغابايت. سعر الساعة 290 يورو.
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مقارنة بين أفضل الساعات الذكية
بيبل تايم
ما يميز ساعة بيبل هو توافقها مع أنظمة أندرويد وأنظمة "إي أو أس" الصادرة من آبل. ويمكن لبطاريتها أن تدوم 7 أيام دون شحن. سعر الساعة 124 يورو فقط.
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مقارنة بين أفضل الساعات الذكية
آبل واتش سبورت بحجم 42mm
أما نسخة آبل واتش 42mm فتتميز ببطارية ذات 250 ميلي أمبير تحتاج للشحن كل 32 ساعة، وتتميز الساعة بشاشتها الذكية التي تعمل فقط عند تحريك اليد وتحمل معالج آبل أس1 وذاكرة 8 غيغاهرتز وذاكرة أولية 512 ميغاغيرتز. وفيها الكثير من الخصائص الطبية. سعر الساعة 550 يورو.
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مقارنة بين أفضل الساعات الذكية
سامسونغ غير أس2
المركز الأول كان من نصيب سامسونغ غير أس2، التي تميزت بشاشة ذات 1.2 بوصة ونظام التشغيل تيزان ومعالج ثنائي النواة بتردد 1 غيغاهرتز وذاكرة عشوائية 512 ميغابايت وذاكرة داخلية 4 غيغابايت. وتدعم الساعة تقنية البلوتوث والواي فاي وفيها الكثير من أجهزة الاستشعار الطبية وخاصية الدفع الالكتروني وهي مقاومة للماء ويمكن استعمالها حتى عمق 1.5 متر ويمكن شحنها سلكيا. سعرها 350 يورو.
الكاتب: زمن البدري