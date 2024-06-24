برلين ترفض إعادة لاجئين أوكرانيين: لا مناطق آمنة في أوكرانيا

"لاتوجد مناطق آمنة في أوكرانيا"، هكذا بررت الحكومية الألمانية معارضتها لدعوات تطالب بإعادة لاجئين أوكرانيين قسرا إلى مناطق معينة. الاتحاد المسيحي البافاري طالب بإعادة لاجئي الحرب الأوكرانيين العاطلين عن العمل إلى وطنهم.

رفضت الحكومة الاتحادية في ألمانيا أفكارا تدعو إلى إعادة لاجئين أوكرانيين قسرا إلى مناطق معينة في أوكرانيا. ويأتي ذلك في إطار الجدل المثار في ألمانيا حول حصول جزء من اللاجئين الأوكرانيين على إعانة الضمان الأساسي المعروفة باسم "بورغرغيلد" (أموال المواطنين) حيث تتعالى مطالب بأن يحصل هؤلاء اللاجئون على إعانات طالبي اللجوء العادية بدلا من هذه الإعانة التي يتم صرفها للمواطنين الألمان ذوي الدخل المنخفض أو العاطلين عن العمل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين اليوم الاثنين (24 يونيو/ حزيران 2024): "نرى أن القوات الروسية في حربها العدوانية غير الشرعية تنقل هجماتها إلى جميع أنحاء أوكرانيا".

وأشار إلى أن الهجمات الروسية تستهدف، من بين أمور أخرى، إمدادات الكهرباء وغيرها من منشآت البنية التحتية. وتابع المسؤول الألماني: "من هذا المنطلق، لا أدري أين يمكن أن يكون هناك مكان آمن في أوكرانيا".

وكانت مطالب ثارت من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري مطلع الأسبوع الجاري بإعادة لاجئي الحرب الأوكرانية إلى بلادهم حال لم يقبلوا أن يعملوا في ألمانيا.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ"، قال رئيس المجموعة البرلمانية للحزب المسيحي البافاري، ألكسندر دوربينت: "بعد مرور أكثر من عامين على بداية الحرب، يجب أن يسري المبدأ: إما قبول العمل في ألمانيا أو العودة إلى مناطق آمنة في غرب أوكرانيا".

وتجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا من حزيران/ يونيو 2022، أصبح من الممكن للاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا الحصول على إعانات الضمان الأساسي بدلا من الإعانات الأقل التي يتم صرفها بموجب قانون إعانات طالبي اللجوء.

واتفقت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على هذه الخطوة آنذاك. ولا يحتاج لاجئوالحرب الأوكرانية إلى تقديم طلب لجوء، حيث يتم استقبالهم في الاتحاد الأوروبي بناء على توجيه التدفق الجماعي. وتم تمديد هذا الوضع للاجئين الأوكرانيين مؤخرا حتى آذار/ مارس 2026.

ووفقا لوزارة الداخلية الألمانية، توفر ألمانيا حاليا الحماية لنحو 1.17 مليون شخص من أوكرانيا معظمهم من النساء والأطفال.

وأفاد وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب المستشار أولاف شولتس، بأن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين يعملون في وظيفة تخضع للتأمين الاجتماعي في ألمانيا بلغ مؤخرا نحو 187 ألف شخص.

من جانبه، كان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، أشار في هذا السياق إلى الإجراء الذي أطلق عليه اسم "التسريع الوظيفي" الذي أعلنت عنه الحكومة في الخريف لتمكين اللاجئين الذين لديهم آفاق للبقاء من الحصول على عمل بسرعة أكبر.

وقال هيبشترايت إن "حصول اللاجئين الأوكرانيين على وظيفة تخضع للتأمين الاجتماعي هو في مصلحتهم تماما وكذلك في مصلحتنا".

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)