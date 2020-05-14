 برلين ترغب في عودة جماهير الكرة لكن بشروط ... | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 19.07.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

برلين ترغب في عودة جماهير الكرة لكن بشروط ...

ترغب الحكومة الألمانية في عودة الجماهير إلى ملاعب الكرة مع بداية الموسم القادم، إلا أن قواعد صارمة يجب تطبيقها قبل اتخاذ خطوة كهذه، من بينها عدم بيع التذاكر بالكامل وحظر تناول الكحول.

مشاهدة الفيديو 01:48

دوري البوندسليغا بين تحدي المخاطر واختبار العودة في ظل كورونا

أشار مدير مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأحد (19 تموز/ يوليو 2020) إلى ضرورة السماح بعودة الجماهير إلى المدرجات، ولو بأعداد قليلة خلال الموسم المقبل لكرة القدم الألمانية. وقال هيلغه براون لصحيفة "بيلد آم زونتاغ": "الأحداث الرياضية من الممكن أن تقام في حضور الجماهير مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والمعايير الصحية".

وجرت المراحل الأخيرة من الدوريات الكبرى في الموسم الماضي بدون جمهور بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. وأوضح براون "لن يتم بيع تذاكر المباريات بالكامل وينبغي تنظيم كل الأمور والتحكم بها جيداً، وبعدها لن تعود المدرجات خالية مرة أخرى". وأعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء االماضي أنها أرسلت توجيهات بشأن عودة الجماهير للأندية الستة والثلاثين التي تلعب في دوري الدرجتين الأولى والثانية.

مختارات

من كان يتوقع أن تتوقف الكرة عن الدحرجة وتخلو الملاعب ويتلاشى صياح المشجعين وجلسات المقاهي أمام شاشات التلفزيون لمتابعة المباريات. كرة القدم، حالها حال كل شيء توقف من حولنا فجأة، والفاعل معروف. (26.03.2020)

لم تكن مغادرة كرة القدم الأفريقية لملاعبها استثناء في زمن كورونا، وفيما تستعد فرق الدوري الألماني للعودة إلى الملاعب، فإنّ رئيس الكاف أحمد أحمد يأمل في انحسار الجائحة قبل عودة المسابقات الأفريقية، كما كشف في حوار مع DW. (11.05.2020)

انتقل رونالدو إلى يوفنتوس بأكثر من 110 مليون يورو، بينما يصل الشرط الجزائي لميسي مع برشلونة إلى 300 مليون يورو. لكن الآن وبسبب كورونا، يظهر تكرار هذه الأرقام ضرباً من الخيال. كيف ذلك؟ (22.04.2020)

وأوضحت الرابطة أن التصور المكون من 41 صفحة "بمثابة توجه للبنية الأساسية للمفاهيم ويحتوي على العديد من الجوانب التي يجب أخذها في الاعتبار". كما تم تقديم الكتيب الذي يحتوى على هذا التصور إلى وزارة الصحة الألمانية، وأكد متحدث باسم الوزارة أنه يتضمن "الجوانب الرئيسية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد".

ويتعين تطبيق أعلى معايير السلامة للسماح بعودة المشجعين، اعتماداً على مدى انتشار الفيروس في المنطقة المعنية وفقط بعد الحصول على إذن من السلطات الصحية المحلية. وتم استكمال موسم 2019 / 2020 بالدوري الألماني (بوندسليغا) بدون جماهير، وأيضاً بعد رؤية تفصيلية من رابطة المسابقة واتحاد الكرة المحلي، حيث كانت بمثابة مخطط سار على نهجه عدد من الدوريات الأخرى.

ولكن رابطة الدوري والأندية تأمل الآن في عودة بعض المشجعين على الأقل إلى الملاعب خلال الموسم الجديد الذي يبدأ في منتصف أيلول/ سبتمبر القادم.

وزارة الصحة الألمانية ذكرت أنه ستكون هناك حاجة لتطبيق التباعد الاجتماعي، ولن يسمح بوجود أماكن وقوف، كما فرضت حظراً أيضاً على تناول الكحول. وقال متحدث باسم الوزارة "المفتاح الآن هو أن جميع أندية بوندسليغا تطبق هذا التصور وتكيفه مع ظروف ملاعبها مع السلطات المحلية المعنية".

ع.خ/ ع.غ (د ب ا)

  • 1. Bundesliga | Werder Bremen - FC Bayern München | Tor (0:1) (Imago Images/gumzmedia/nordphoto)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا

    قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.

  • Deutschland Nico Kovac (imago/Sven Simon)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية مخيبة

    استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.

  • Bundesliga | FC Bayern München v Schalke 04 (picture-alliance/Fotostand/Ellerbrake)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    استعادة التوازن

    في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

  • Deutschland RB Leipzig gegen Bayern München (imago images/opokupix)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    تعادل مُـر

    في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.

  • Fußball Bundesliga Bayern München - 1899 Hoffenheim (Getty Images/AFP/C. Stache)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    سقوط مفاجئ

    تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Torwart Manuel Neuer (picture alliance/dpa/U. Anspach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    خماسية مذلة

    سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Kovac (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    إقالة كوفاتش

    بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.

  • DFB Pokal | Schalke 04 vs FC Bayern München | Hansi Flick (AFP/S. Schürmann)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    مدرب مؤقت

    عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.

  • Fußball Bundesliga FC Bayern München - Borussia Dortmund (imago images/kolbert-press)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية رائعة

    في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.

  • Bundesliga FC Bayern München vs VFL Wolfsburg - Kimmich (Imago/EIBNER/T. Weller)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    اقتراب من الصدارة

    واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.

  • 1. Bundesliga 20. Spieltag | 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München | 2. TOR Bayern (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    الصعود للقمة

    في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.

  • DFB Pokal Bayern vs Frankfurt Jubel Bayern 2:1 Lewandowski (picture-alliance/Preiss/Witters)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    رد الصاع

    واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.

  • Deutschland Bundesliga | Borussia Dortmund - FC Bayern München | Torjubel (0:1) (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    توسيع الفارق والاقتراب من اللقب

    نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.

  • DFB Pokal | FC Bayern Muenchen v Eintracht Frankfurt (AFP/K. Pfaffenbach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    ماكينة أهداف

    تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

دوري البوندسليغا بين تحدي المخاطر واختبار العودة في ظل كورونا  

مواضيع ذات صلة

UEFA Champions League FC Bayern München - Roter Stern Belgrad Philippe Coutinho

ضل طريقه منذ مغادرته ليفربول.. كوتينيو طائر بلا وجهة 14.05.2020

كالطائر المنفرد بعيدا عن عقلية الفريق الجماعية لعب البرازيلي فيلبي كوتينيو مع بايرن موسما يتيماً واحداً، بعد إعارته من برشلونة. هل أضاعت هذه الموهبة طريقها بعد الرحيل عن ليفربول؟

Deutschland Fitnessstudio

لاعبو بايرن يتدربون من المنزل على طريقة "home office" 26.03.2020

تدفع لهم أجورهم وهم في منازلهم بسبب وباء كورونا. نادي بايرن ميونيخ لم يتوقف عن تدريب لاعبيه حتى وهم في منازلهم. إذ يفرض عليهم حصصا تدريبية يومية للحفاظ على لياقتهم البدنية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

برلين ترغب في عودة جماهير الكرة لكن بشروط ...

أندريه شورله .. بطل المونديال ينهي مسيرته الكروية مبكرا

ميسي يعترف بضعف برشلونة ولا يستبعد السقوط أمام نابولي

بطولة إسبانيا: ريال مدريد يتوج باللقب للمرة الـ 34

هافرتز يكشف عن رغبته في الرحيل عن ليفركوزن

قريبا مباريات البوندسليغا بحضور الجمهور؟