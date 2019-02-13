برلين ترد على مايك بنس وترفض الخروج من الاتفاق النووي الإيراني

رفضت ألمانيا اليوم الخميس (14 شباط/فبراير 2019) دعوة أمريكية أطلقها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في مؤتمر الشرق الأوسط في العاصمة البولندية وارسو للخروج من الاتفاقية النووية مع إيران. وقال سكرتير الدولة في وزارة الخارجية الالمانية والذي يترأس الوفد الألماني نيلس آنن إلى مؤتمر الولايات المتحدة حول الشرق الأوسط في وارسو " نحتاج إلى ممارسة الضغط على إيران، ولكننا نحتاج التعاون ايضا على اساس الاتفاقية الدولية المبرمة وسوف نتابع هذا الأمر معا.

يشار إلى أن نيلس آنن تراس الوفد الألماني إلى مؤتمر وارسو بعد أن رفض وزير الخارجية هايكو ماس حضور المؤتمر بنفسه.

وكان نائب الرئس الأمريكي مايك بنس قد قال الخميس إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي وقف جهوده التي "تفتقر للحكمة" للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. وقال بنس في كلمة له على هامش مؤتمر أمن الشرق الأوسط المنعقد في وارسو: "إنهم يطلقون على هذه الخطة / آلية الأغراض الخاصة/"، في إشارة إلى اسم المبادرة الأوروبية.

وأضاف: "نحن نطلق عليها محاولة لكسر العقوبات الأمريكية ضد النظام الثوري القاتل في إيران. ونصفها بالخطوة التي تفتقر للحكمة، والتي تعزز قوة إيران فقط، وتضعف الاتحاد الأوروبي وتزيد المسافة بين أوروبا وأمريكا".

وطالب بنس الاتحاد الأوروبي بتغير مساره وأن يحذو حذو الولايات المتحدة في الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، الذي تم التوصل إليه في عام 2015. ووصف بنس إيران بأنها التهديد الأكبر لمستقبل الشرق الأوسط، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية هي "الراعي الأول للإرهاب في العالم". وقال: "هناك إجماع على أن الاتفاق النووي جعل إيران أكثر عنفا".

وقال نائب الرئيس الأمريكي: "من أجل السلام والأمن والاستقرار وحقوق الانسان في الشرق الأوسط، حان الوقت لكي يقف شركاؤنا الأوروبيون معنا، ومع الشعب الإيراني ومع حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة، في رفضنا للاتفاق النووي الإيراني".

ح.ع.ح/ي.ب(د.ب.أ)