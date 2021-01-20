 برلين ترحّب بإبقاء ترامب للقوات الأمريكية في ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.02.2021

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برلين ترحّب بإبقاء ترامب للقوات الأمريكية في ألمانيا

بعد إعلانه تعليق قرار سلفه دونالد ترامب، رحبت الحكومة الألمانية بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تجميد خفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا، مؤكدة على لسان المتحدث باسمها أن هذا القرار يصب في إطار المصلحة المشتركة للبلدين.

الصورة لقوات أمريكية في ألمانيا

رحبت الحكومة الألمانية بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تجميد خفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا.

رحبت الحكومة الألمانية الجمعة (الخامس فبراير/ شباط 2021) بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق خطة خفض عديد القوات الأميركية في ألمانيا معتبرة أن وجودها يصب في المصلحة المشتركة للبلدين.

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في أول خطاب له عن السياسة الخارجية كرئيس، أعلن الرئيس الأمريكي بايدن عن وضع حد لـ"الدعم" ولـ"مبيعات الأسلحة" للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، كما أكد تجميد قرار سلفه بسحب جزء من القوات الأمريكية من ألمانيا.

أعلن مشرعون أمريكيون عن نسخة نهائية لمشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي الضخم، والذي من شانه أن يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السحب المزمع لقوات بلاده من ألمانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت للصحافيين "كنا على قناعة دائما بأن القوات الأمريكية المتمركزة هنا في ألمانيا تخدم الأمن في أوروبا وعبر ضفتي الأطلسي، وبالتالي تصب في مصلحتنا المشتركة".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في أول خطاب له عن السياسة الخارجية بعد ظهر أمس الخميس في مقرّ وزارة الخارجية "تجميد" الانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية من ألمانيا الذي تعهد به سلفه دونالد ترامب.

وكان ترامب أعلن في حزيران/يونيو أنه يريد خفض عدد الجنود الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا إلى 25 ألفا كحد أقصى. وأثار القرار حينها انتقادات من الطبقة السياسية الأميركية وكذلك في أوروبا، حيث شكّلت قرارات ترامب على مدى أربع سنوات مصدر قلق للحلفاء الأوروبيين. 

وتتمركز قوات الأمريكية في ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتراجع عددها من 200 ألف في عام 1990 إلى 34500 حالياً. 

ومن بين 34500 عسكري في ألمانيا، أراد ترامب إعادة 6400 إلى الولايات المتحدة وإعادة نشر 5600 في دول أخرى من حلف شمال الأطلسي لاسيما إيطاليا وبلجيكا. وكان يفترض نقل مقر القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا من شتوتغارت الألمانية إلى مونس البلجيكية.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 11:03

مسائيةDW  : قرار خفض القوات الأمريكية في ألمانيا.. هل يلغيه الكونغرس؟

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