برلين ترحّب بإبقاء بايدن للقوات الأمريكية في ألمانيا

رحبت الحكومة الألمانية الجمعة (الخامس فبراير/ شباط 2021) بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق خطة خفض عديد القوات الأميركية في ألمانيا معتبرة أن وجودها يصب في المصلحة المشتركة للبلدين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت للصحافيين "كنا على قناعة دائما بأن القوات الأمريكية المتمركزة هنا في ألمانيا تخدم الأمن في أوروبا وعبر ضفتي الأطلسي، وبالتالي تصب في مصلحتنا المشتركة".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في أول خطاب له عن السياسة الخارجية بعد ظهر أمس الخميس في مقرّ وزارة الخارجية "تجميد" الانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية من ألمانيا الذي تعهد به سلفه دونالد ترامب.

وكان ترامب أعلن في حزيران/يونيو أنه يريد خفض عدد الجنود الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا إلى 25 ألفا كحد أقصى. وأثار القرار حينها انتقادات من الطبقة السياسية الأميركية وكذلك في أوروبا، حيث شكّلت قرارات ترامب على مدى أربع سنوات مصدر قلق للحلفاء الأوروبيين.

وتتمركز قوات الأمريكية في ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتراجع عددها من 200 ألف في عام 1990 إلى 34500 حالياً.

ومن بين 34500 عسكري في ألمانيا، أراد ترامب إعادة 6400 إلى الولايات المتحدة وإعادة نشر 5600 في دول أخرى من حلف شمال الأطلسي لاسيما إيطاليا وبلجيكا. وكان يفترض نقل مقر القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا من شتوتغارت الألمانية إلى مونس البلجيكية.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب)