برلين "ترحج" بتحفظ تعرض المعارض الروسي نافالني للتسميم

قال المتحدث شتيفن زايبرت باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين (24 أغسطس/ آب 2020) أن المعارض الروسي أليكسي نافالني، الراقد في غيبوبة في مستشفى في برلين، "من المرجح جداً أن يكون ضحية اعتداء بالسمّ"، مبرراً بذلك الحماية التي تقدمها الشرطة لنافالني في مستشفى في برلين.

وأضاف المتحدث أن "الشبهة لا تشمل أن يكون نافالني سمّم نفسه إنما أن يكون شخص ما سمّم نافالني والحكومة الألمانية تأخذ هذه الشبهة بجدية كبيرة".

وأضاف زايبرت أن الحكومة الألمانية تطالب في كل الأحوال بـ "الشفافية الكاملة" عند التحقيق في الأمر، وتابع: "ولسوء الحظ كانت هناك بعض الحالات المشتبه بها في التاريخ الروسي الحديث". وأشار زايبرت إلى أنه "ليس هناك دعوة رسمية (من الحكومة الألمانية)لكن لأسباب إنسانية تمكن نافالني من الدخول بسرعة إلى البلاد بطلب من عائلته".

بيد أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس كان حذراً في اعطاء تقييم لحالة نافالني، مفضلاً عدم التطرق للأمر في الوقت الحالي، وقال ماس اليوم الاثنين في العاصمة الأوكرانية كييف: "أنا من أولئك الذين يبنون تقييمهم على حقائق... بالنسبة لواقعة نافالني لا تزال العديد من الحقائق مفقودة، سوءا الطبية أو الجنائية على الأرجح. ولهذا يتعين الانتظار".

مشاهدة الفيديو 01:37 شارك نقل نافالني إلى برلين إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3hLb8 نقل أليكسي نافالني إلى مستشفى في برلين لتلقي العلاج

وأُدخل المعارض الروسي نافالني الخميس إلى المستشفى في أومسك في سيبيريا في غيبوبة ووُضع في قسم الإنعاش على جهاز تنفس اصطناعي، بعد أن فقد وعيه في الطائرة.

ويؤكد معاونو المعارض منذ الخميس أنه تعرّض لـ "عملية تسميم متعمّدة" عبر وضع مادة ما في الشاي الذي تناوله في مقهى في المطار، الأمر الذي رفضه الأطباء الروس.

ونُقل نافالني صباح السبت إلى برلين على متن طائرة خاصة استأجرتها منظمة غير حكومة ألمانية، عقب تجاذب في اليوم السابق بين عائلة نافالني والأطباء الروس الذين أكدوا في البداية أن وضعه غير مستقر قبل أن يعطوا في نهاية المطاف الضوء الأخضر لنقله إلى ألمانيا.

ورداً على اتهامات للأطباء من قبل المقربين من نافالني قال ألكسندر موراخوفسكي، كبير الأطباء في المستشفى مدينة أومسك السيبيرية: "لقد أنقذنا حياته. لم يكن هناك تأثير خارجي على رعاية المريض ولا يمكن أن يحدث هذا"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية.

ع.ج.م/ ع.غ ( أ ف ب، د ب أ)