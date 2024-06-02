ألمانيا ترحب بخطة بايدن وإسرائيل تبحث عن بديل لحماس لحكم غزة

رحب المستشار الألماني أولاف شولتس باقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء حرب غزة، وقالت إٍسرائيل إنها وافقت على "الصفقة" مع التمسك بشروطها. وغالانت يقول إن إسرائيل تجري تقييما لإمكان تسلّم "جهة بديلة" الحكم في القطاع.

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الأحد (الثاني من يونيو/حزيران 2024) أن المستشار أولاف شولتس أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رحب فيه شولتس بمسودة الاتفاق التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أول أمس الجمعة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، إن "الحكومة الألمانية تنضم إلى نداء واشنطن الذي مفاده أنه يجب على حركة حماس أن تضع حدا لأنشطتها القاتلة وإطلاق سراح الرهائن - من خلال العرض الإسرائيلي، يوجد الآن احتمال ملموس لإنهاء القتال وإنهاء الحرب ".

وأضاف هيبشترايت أن شولتس ناشد نتنياهو خلال الاتصال الهاتفي مواصلة العمل على تحسين الإمدادات الإنسانية والرعاية الصحية لسكان القطاع الساحلي المحاصر.

وكان الرئيس جو بايدن قد أعلن الجمعة "خارطة طريق" قال إن إسرائيل اقترحتها وتهدف إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، على ثلاث مراحل ووفق شروط، مطالباً حماس بالقبول بها.

وصدرت تصريحات من الجانب الإسرائيلي بالموافقة على "الصفقة".. وإن كانت "ليست اتفاقا جيدا"، مع التأكيد على أن " شروط إسرائيل لوقف الحرب لم تتبدّل "، وهي "القضاء على قدرات حماس العسكرية وقدرتها على الحكم، تحرير كل الرهائن وضمان أن غزة لم تعدّ تشكّل تهديداً لإسرائيل".

من جانبها قالت حركة حماس إنّها "تنظر بإيجابيّة" للخطة التي أعلن عنها بايدن .

يذكر أن حركة حماس ، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

إسرائيل.. تبدد الآمال بوقف قريب للحرب في غزة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

إسرائيل تبحث عن "جهة بديلة" لحماس لحكم قطاع غزة

في غضون ذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد إن إسرائيل تجري تقييما لإمكان تسلّم "جهة بديلة" لحماس الحكم في غزة بعد انتهاء الحرب. وجاء في بيان لمكتب وزير الدفاع الإسرائيلي "في وقت نخوض عملياتنا العسكرية الهامة، تجري المؤسسة الدفاعية، تزامنا، تقييما لتسلّم جهة بديلة لحماس الحكم".

وخلال تفقّده لقوات قرب الحدود مع غزة الأحد، تطرّق الوزير إلى "إطار عمل" يتضمن "مناطق عازلة" لغزة تكون خالية من مقاتلي حماس "وإشراك قوات أخرى لإتاحة إرساء حكم بديل".

والشهر الماضي قال غالانت إن "اليوم التالي" في غزة بعد حماس "لن يكون واردا إلا مع سيطرة كيانات فلسطينية على غزة، برفقة جهات فاعلة دولية، وتشكيل حكومة بديلة لنظام حماس".

وكان غالانت قد شدّد في وقت سابق على أنه يعارض حكما عسكريا إسرائيليا في غزة حيث استولت حماس على الحكم من السلطة الفلسطينية في العام 2007.

ميدانيا تواصلت اليوم العمليات العسكرية الإسرائيلية في غرب رفح ووسطها، كما شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية في مدينة غزة شمالاً وفي وسط القطاع، حسب شهود عيان لفرانس برس. من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي عن عمليات "محدّدة الأهداف" في رفح ووسط غزة، وأنّه استهدف "30 هدفاً إرهابياً، بينها مخزن أسلحة وخلايا مسلّحة".

وعلى صعيد المفاوضات استضافت مصر اجتماعا اليوم مع إسرائيل والولايات المتحدة للبحث في إعادة فتح معبر رفح . ووفق ما أوردت قناة القاهرة الإخبارية المقربة من الاستخبارات المصرية، نقلا عن مصدر رفيع المستوى، جدّدت مصر في الاجتماع "تمسّكها بموقفها الثابت نحو ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى".

وأكد مصدران أمنيان لرويترز ما أوردته قناة القاهرة.

ع.ج.م/أ.ح/ هـ.د (د ب أ، أ ف ب، رويترز)