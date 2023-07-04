برلين تدين هجوم تل أبيب "الإرهابي" وتطالب إسرائيل باحترام "مبدأ التناسب"

أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن برلين تتابع "بقلق بالغ الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة". وقال متحدث باسم الوزارة في بيان اليوم (الثلاثاء (الرابع من تموز/يوليو)، "إننا ندين الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في تل أبيب بأشد العبارات الممكنة. إن إسرائيل، مثل أي دولة، لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب".

وتابع "يجب مراعاة مبدأ التناسب المنصوص عليه في القانون الدولي خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين". وأردف البيان "ويجب أن تبقى حماية المدنيين الأولوية القصوى دائما، كما يجب ضمان الوصول الملائم للعاملين في المجال الإنساني. وعلى كل من يتحمل المسؤولية أن يبذل الآن قصارى جهده لتهدئة الوضع الأمني المتوتر ومنع المزيد من العنف".

وشدد المتحدث على أنه "بدون حل سياسي للنزاع، لن يكون من الممكن معالجة أسباب العنف".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة سبعة أشخاص في عملية دهس في تل أبيب وشل حركة السائق، ثم أرتفع عدد المصابين إلى ثمانية. وقالت خدمة نجمة داود الحمراء الإسرائيلية للإسعاف إن ثمانية أصيبوا، أحدهم في حالة حرجة، وأُصيب بعضهم بجروح ناجمة عن طعنات

بسكين.

وقالت الشرطة في بيان باللغة العربية "تلقت شرطة إسرائيل بلاغًا عن مركبة دهست عددًا من المواطنين في شارع بنحاس روزين في مدينة تل أبيب". وتم شل حركة السائق.

واكدت الشرطة وفق المعلومات الأولية أن السيارة التي كانت متجهة من الجنوب إلى الشمال اصطدمت بمشاة في شارع بنحاس روزين، وأن السائق "نزل من السيارة وطعن آخرين بأداة حادة. مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص، ثلاثة منهم في حالة خطيرة".

وأضافت الشرطة أن "قوات الأمن والإنقاذ وصلت إلى مكان الحادث ويجري التحقيق في ملابساته".

وقالت خدمة الإسعاف أن في أعقاب الهجوم في تل أبيب وصلنا إلى مكان الحادث مع اسعاف العناية المركزة و"كان هناك 5 مصابين يرقدون بالقرب من موقف للحافلات". وأضافت أن بين الجرحى امرأة في حالة خطيرة عمرها 46 سنة.

من جهتها، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن سبعة أشخاص أصيبوا في هجوم دهس بسيارة وطعن مؤكدة أن السائق في تل أبيب اليوم الثلاثاء من الضفة الغربية. وقال مسؤول إن الحادث تضمن فيما يبدو مصابا واحدا على الأقل نتيجة الطعن، وأضاف المتحدث لراديو الجيش الإسرائيلي أنه جرى تحييد سائق السيارة في مكان الحادث من قبل مسعف مدني.

وظلت إسرائيل في حالة تأهب لمواجهة الهجمات الفلسطينية بعد يوم من شن عملية عسكرية كبيرة فيمدينة جنينبالضفة الغربية.

وتشن إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين والمخيم المحاذي لها منذ فجر الاثنين استخدمت فيها عربات مدرعة وجرافات عسكرية ونفذ خلالها الجيش ضربات بطائرات مسيرة. وتشارك في العملية وحدات النخبة من مختلف قوات الجيش والأمن وحرس الحدود.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجيش قتل الإثنين عشرة فلسطينيين في مخيم جنين فيما أصيب نحو مئة فلسطيني، عشرون منهم إصاباتهم خطرة.

قالت حركة حماس إن عملية الدهس في تل أبيب وسط إسرائيل، اليوم الثلاثاء، تمثل "الرد الأولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي" في جنين بالضفة الغربية.

وصرح حازم قاسم الناطق باسم حماس، في بيان، بأن "العملية البطولية في تل أبيب، هي الرد الأولي على جرائم الاحتلال ضد شعبنا في مخيم جنين، وتطبيق لما أكدت عليه المقاومة أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه".

يُشار إلى أن حركة "حماس" هي مجموعة مسلحة إسلاموية فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية على أنها منظمة إرهابية. كما تصنف حركة "الجهاد الإسلامي" على أنها منظمة إرهابية أيضاً، وهناك دلالات على تبعيتها لإيران.

ع.أ.ج/ف.ي/ ح ز/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)