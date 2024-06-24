برلين تدين تعامل جنود إسرائيليين مع فلسطيني مصاب في جنين

أدانت الحكومة الألمانية طريقة تعامل جنود إسرائيليين مع شاب فلسطيني مصاب في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة بتقييده على غطاء محرك سيارة تابعة للجيش الإسرائيلي، وطالبت الحكومة الألمانية ألا تمر هذه الحادثة دون عواقب.

قال متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين اليوم الاثنين (24 يونيو/حزيران 2024) إن مقاطع الفيديو للمصاب الفلسطيني وهو مقيد على غطاء محرك سيارة تابعة للجيش الإسرائيلي "يصعب تحملها".

ويظهر في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، مرور سيارة جيب تم تقييد الرجل على غطاء محركها، بينما تتحرك بين سيارتي إسعاف. واتهم الجنود باستخدام الرجل المصاب كـ "درع بشري" خلال العملية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية إنه على علم بأن هذا التصرف يمثل أيضا خرقا لقواعد الجيش الإسرائيلي. وأضاف أن الحكومة الاتحادية تنتظر الآن "توضيحا سريعا، ونتائج سريعة، وعواقب مناسبة للمسؤولين عن ذلك".

وكان الجيش الإسرائيلي أكد الواقعة أمس الأحد، بعد يوم من حدوثها، ما تسبب في إثارة غضب واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القوات كانت تقوم " بعمليات لمكافحة الإرهاب ، لاعتقال مطلوبين مشتبه بهم" في منطقة جنين الكبرى بالضفة الغربية . وأضاف الجيش الإسرائيلي: "فتح الإرهابيون النار على قوات الجيش الإسرائيلي، التي ردت بإطلاق النار. وخلال تبادل إطلاق النار، أصيب أحد المشتبه بهم وتم اعتقاله".

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي "في انتهاك للأوامر والإجراءات العملياتية المعمول بها، اقتادت القوات مشتبها به وهو مقيد فوق مركبة". وأضاف البيان أن "سلوك القوات في مقطع الفيديو الخاص بالحادث لا يتوافق مع قيم الجيش الإسرائيلي". وأشار البيان إلى أنه "سيتم التحقيق في الحادثة والتعامل معها وفقا لذلك".

وأضاف الجيش أنه تم نقل الجريح إلى أحد طواقم جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني لتلقي العلاج.

ع.ج.م/ح.ز/ ع.ج (د ب أ، أ ف ب)