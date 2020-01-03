برلين "تدين بشدة" الضربات الصاروخية الإيرانية في العراق

صرحت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور، في تصريح للقناة الأولى للتلفزيون الألماني، صباح اليوم الأربعاء (الثامن من يناير/ كانون الثاني 2020)، أنه "لا يسعني سوى أن أقول، وباسم الحكومة الألمانية، بالتأكيد، أننا نرفض هذا العدوان وندينه بأقصى الدرجات".

وشددت الوزيرة الألمانية، وهي في الوقت ذاته رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي المشارك في التحالف الحاكم، على ضرورة القيام بكل ما من شأنه تهدئة الوضع.

وتابعت الوزيرة: "سيتوقف الأمر الآن وبشكل حاسم على سعينا من أجل وقف اتساع هذه الدوامة"، مؤكدة أن حكومة برلين ستستغل في سبيل ذلك جميع قنوات الاتصال المتاحة لها، وأضافت: "إن من واجب الإيرانيين بشكل خاص، الآن، العمل على عدم ممارسة المزيد من التصعيد، لذلك فإننا نتوجه بمناشدتنا لطهران، مرة أخرى".

مشاهدة الفيديو 02:43 شارك إيران تتوعد بالانتقام من الولايات المتحدة إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3VhO4 مطالب أوروبية بضبط النفس وإيران تتوعد بالانتقام

في ذات الوقت أكدت وزيرة الدفاع الألمانية عدم تعرض أي من الجنود الألمان لأي أذى نتيجة للهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على القواعد الأمريكية هناك.

وكشفت كرامب كارينباور أن بلادها سوف تطلب اجتماع الدول الـ 13 التي تمثل الإطار الرئيسي للتحالف الدولي، للتشاور بشأن الوضع المقبل.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر بالحرس الثوري أن ما لا يقل عن 80 أمريكيا قتلوا في القصف الإيراني الذي استهدف فجر الأربعاء قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بالعراق.

غيرأن الرواية الإيرانية لم يتم تأكيدها من قبل الجانب الأمريكي، إذ غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع توتير بأنه لم تسجل أي إصابات وأن "كل شيء على ما يرام".

و.ب/ح.ز (د ب أ، ا ب د)