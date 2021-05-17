برلين تدين الحركة الاحتجاجية "للسلام الأخضر" في ملعب ميونيخ

أدانت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء (16 يونيو/ حزيران 2021) بشدة حركة الاحتجاج غير الناجحة لمنظمة غرينبيس (السلام الأخضر) في إستاد ميونيخ مساء أمس الثلاثاء قبل انطلاق مباراة المنتخبين الألماني والفرنسي في دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وكان شخص هبط عبر مظلة إلى أرضية ملعب "أليانز أرينا" ما أدى إلى تأخير انطلاق المباراة لفترة وجيزة، في حركة احتجاجية نيابة عن منظمة غرينبيس. واستخدم الشخص باراموتور (الحزام وجزء الدفع الذي يستخدم في الطائرات الشراعية) واشتبكت المظلة خلال هبوطه بأسلاك كاميرات التصوير العلوية لتسقط بعض الأجزاء المحطمة وهو ما تسبب في إصابة شخصين يتواجدان حاليا في المستشفى.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت عن هذه الحركة الاحتجاجية إنها كانت "عملا غير مسؤول وضع أناسا في خطر كبير، وشكرا للرب أن هذا العمل مر بسلام بعض الشيء، وهو ما كان مصدر ارتياح كبير".

زايبرت: قد تؤدي لخطر عام

وبالرغم من ذلك، طالب زايبرت المسؤولين عن هذه الحركة الاحتجاجية أن "يسألوا أنفسهم بشكل نقدي عن مغزى مثل هذه الأعمال التي تدور حول إحداث أقصى قدر من الضجة من أجل التأثير بأكبر قدر ممكن في الرأي العام"، محذرا من أن هذه الأعمال قد تؤدي إلى خطر عام.

وفي الوقت نفسه، أكد زايبرت على أن إدانة ما فعلته المنظمة أمس ليس لها علاقة بمحتوى الاحتجاج وقال إنه يجب الحكم على هذا العمل الاحتجاجي "بشكل مستقل تماما عن غرضه".

إلقاء القبض على المحتج والشرطة تحقق

ومن جهتها بدأت شرطة مدينة ميونيخ الألمانية في تحقيقات بشأن هذه الحادثة. وتحقق الشرطة لحسم ما إذا كان الشخص قد ارتكب بذلك مخالفات جنائية، بما في ذلك مخالفة قانون الحركة الجوية. وذكرت الشرطة أن الشخص البالغ من العمر 38 عاما، والذي قام بهذا التصرف تم إلقاء القبض عليه بعد أن تسبب في إصابة شخصين.

المحتج تسبب في تأخير ضربة بداية المباراة كما أصاب شخصين وأتلف معدات

وذكرت الشرطة في بيان: "شرطة ميونيخ تؤكد أنه من غير المفهوم إطلاقا القيام بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة التي تشكل خطرا كبيرا على حياة الأشخاص".

ما علاقة فولكسفاغن بالحادث؟

وتقدمت منظمة غرينبيس البيئية العالمية غير الحكومية، بالاعتذار مؤكدة أنه لم يكن من المفترض على هذا الشخص الهبوط على أرضية الملعب وإنما كان من المفترض إسقاط كرة مطاطية كبيرة على الملعب تعبيرا عن الاحتجاج ضد شركة "فولكسفاغن" الراعية للبطولة.

وقال متحدث باسم منظمة غرينبيس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بعدها إن شرطة ميونيخ كانت على علم بالاحتجاج المخطط له، لكن الشرطة لم تؤكد ذلك.

في المقابل قال ماركوس زودر رئيس وزراء ولاية بافاريا: "سيجرى التعامل مع الأمر بعناية، فهذا يشكل انتهاكا واضحا. وليس جرما بسيطا." ووصف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ذلك التصرف بأنه "طائش وخطير"، كما أدان الاتحاد الألماني للعبة تصرف المحتج.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)