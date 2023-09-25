برلين تدعو مجددا لحل أوروبي موحد لسياسة اللجوء

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك" ا اليوم (الاثنين 25 سبتمبر/ أيلول 2023) إن الوضع في البلديات داخل ألمانيا متوتر للغاية، مضيفة أن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تبذل جهودا حثيثة "حتى نتمكن في أوروبا أخيرا من التوصل إلى لوائح مشتركة بشأن سياسة اللجوء واللاجئين". وذكرت بيربوك أن هناك حاجة إلى هيكل ونظام، مؤكدة ضرورة وضع ققواعد واعد واضحة على الحدود الخارجية، "حتى يتسنى في النهاية توزيع الأفراد بطريقة منظمة في جميع أنحاء أوروبا"، مشيرة في ذلك إلى ضرورة إسراع الإجراءات على الحدود الخارجية وإسراع إعادة اللاجئين المرفوضين. وتُجرى مفاوضات حاليا بشأن وضع نظام لجوء أوروبي مشترك، والذي يهدف - من بين أمور أخرى - إلى الحد منالهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي.

في سياق متصل،رفضت وزيرة الداخلية نانسي فيزر اقتراح رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ماركوس زودر بوضع حد أقصى سنوي لاستقبال اللاجئين في ألمانيا. وقالت فيزر مساء أمس الأحد في تصريحاة لقناة "إيه آر دي" الألمانية إن القانون الدولي يعارض ذلك، مشيرة - من بين أمور أخرى - إلى اتفاقية جنيف للاجئين.

مطالب بضبط الهجرة غير القانونية على الحدود البولندية الألمانية

وذكرت فيزر أن وضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين من شأنه إيهام المواطنين بأن الأمور تتحسن، وقالت: "الشيء الوحيد الذي سيساعد حقا هو الحل الأوروبي". وكان زودر، الذي يشغل أيضا منصب رئيس حكومة ولاية بافاريا، اقترح وضع ما يسمى بـ "حدود الاندماج"، والذي ينص على قبول حوالي 200 ألف شخص من اللاجئين. وأكد زودر في تصريحات لـ"إيه آر دي" مجددا أن عدد 200 ألف لاجئ بمثابة حدا "يمكن معه أن ينجح الاندماج في بلدنا". وكانت هناك في الآونة الأخيرة تحذيرات متزايدة من تزايد الأعباء على العديد من الولايات والبلديات في ألمانيا في إطار قبول اللاجئين.

و.ب/ح.ز ( د ب أ)