 برلين تدعو السفير السعودي لمحادثات بشأن مقتل خاشقجي | أخبار | DW | 22.10.2018

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أخبار

برلين تدعو السفير السعودي لمحادثات بشأن مقتل خاشقجي

في تطور جديد للموقف الأوروبي بسبب قضية الصحفي جمال خاشقجي، طلبت الخارجية الألمانية السفير السعودي لإجراء محادثات على خلفية مقتل الصحفي السعودي. فيما دعا ساسة بريطانيون إلى ممارسة ضغط أكبر على السعودية.

Deutschland Berlin Botschaft Saudi-Arabien (picture-alliance/dpa/T. Vogler)

طلبت الخارجية الألمانية السفير السعودي لإجراء محادثات في الوزارة على خلفية وفاة الصحفي السعودي المنتقد لحكومة المملكة جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، ماريا أديبار، اليوم الاثنين (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) في برلين إنه من المخطط إجراء المحادثات قريبا، مضيفة أنه سيجرى خلال ذلك توضيح الموقف الألماني من الواقعة للسفير السعودي.

ومن جهته طالب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أوروبا باتخاذ موقف مشترك تجاه السعودية وذكر اليوم الاثنين أن ألمانيا تريد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أن تحذو حذوها في وقف صادرات الأسلحة للسعودية مع استمرار الغموض الذي يكتنف مقتل الصحفي جمال خاشقجي، المنتقد لحكومة المملكة، في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وقال الوزير المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف" (ZDF): "لن يكون هناك تأثير على الرياض إلا إذا كانت جميع الدول الأوروبية متفقة (على موقف موحد). لن تكون هناك أي عواقب إيجابية إذا أوقفنا صادرات الأسلحة بينما في نفس الوقت دول أخرى تسد النقص".

وعند سؤال عما إذا كان سيتم وقف التراخيص التي أقرت قبل ذلك لتصدير السلاح للسعودية قال ألتماير "هذه المسألة سيتم بحثها والإعلان (عن القرار) في وقت قريب".

ووافقت الحكومة الألمانية منذ بداية العام على صادرات أسلحة تتجاوز قيمتها 400 مليون يورو (462 مليون دولار) للسعودية، مما يجعلها ثاني أكبر مشتر للأسلحة الألمانية بعد الجزائر.

Symbolbild Deutsche Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien | Küstenschutzboot (picture-alliance/dpa/S. Sauer)

تزايد الضغوط على حكومة تيريزا ماي 

وفي لندن قالت إميلي ثورنبيري وزيرة الخارجية في حكومة الظل التابعة لحزب العمال المعارض، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، :"تساهلنا مع الملكية السعودية استمر لفترة طويلة".
وأضافت :"علينا النظر مرة أخرى في بيع الأسلحة للسعودية، نظرا للطريقة التي يتصرفون بها في اليمن، نظرا لكونهم يقصفون حفلات الزفاف والجنائز". وأوضحت :"هذه هي قنابلنا التي يستخدمونها وهذه هي طائراتنا، وبكل صراحة، أعتقد أن علينا وقفها".
كما حث بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق في حكومة المحافظين بزعامة ماي، بريطانيا والولايات المتحدة على "الأخذ بزمام المبادرة في تحميل السعودية المسؤولية" في أعقاب قتل خاشقجي "المقزز والغريب". وطالب جونسون بممارسة "أقصى ضغط" على الحكومة السعودية، إلا أنه لم يطالب بتعليق مبيعات الأسلحة.

"رويات الرياض غير مقنعة"

وقدمت الرياض عدة روايات متضاربة بشأن مقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول في قنصليتها في الرياض. ووصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الحادث بأنه "خطأ كبير وجسيم"، لكنه سعى إلى حماية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من الأزمة المتفاقمة، بالقول إنه لم يكن على علم بالواقعة.

مختارات

في أحدث ارتدادات مقتل جمال خاشقجي، نفت السعودية نيتها حظر النفط على المستهلكين الغربيين، مؤكدة على فصل النفط عن السياسة. هذا فيما ارتفعت أسعار النفط مع اقتراب تنفيذ العقوبات الأمريكية على صادرات إيران النفطية. (22.10.2018)

قررت الحكومة الألمانية أنها لن تصدر في الأثناء أسلحة إلى العربية السعودية. وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن ألمانيا لن تصدر أسلحة للسعودية مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير الصحفي جمال خاشقجي. (21.10.2018)

وبالنسبة لوزير الاقتصاد الألماني فإن "كل تصريحات حكومة الرياض حول مقتل خاشقجي غير مقنعة حتى الآن، وعلى البلد (السعودية)، من أجل مصلحتها، أن توضح (الحقائق)".

ومن جهته طالب حزب الخضر الألماني بوقف شامل لصادرات الأسلحة الألمانية إلى السعودية، وقالت رئيسة الحزب أنالينا بيربوك في تصريحات لقناة "زد دي إف" (ZDF): "يتعين أيضا تجميد صادرات الأسلحة التي تم إصدار تصاريح بها... هذا سيمس السعودية للغاية". مضيفة أنه يتعين على ألمانيا إنهاء "الشراكة الاستراتيجية" مع السعودية المتعلقة بصادرات الأسلحة والعلاقات الاقتصادية، وقالت: "قد يتسبب ذلك في إيلام ألمانيا نوعا ما، لكن هذه هي النقطة الحاسمة الآن.."

ومن جانبه انتقد الرئيس السابق لمؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، هورست تيلتشيك، في تصريحات لإذاعة ألمانيا اليوم غياب موقف مشترك لأوروبا تجاه السعودية.

وكانت المستشارة أنغيلا ميركل قالت أمس الأحد تعليقا على وفاة خاشقجي إنه لا يمكن تصدير أسلحة للسعودية في ظل الوضع الحالي. وأضافت المستشارة الألمانية في مؤتمر صحفي مساء أمس في برلين: "فيما يتعلق بصادرات الأسلحة (للسعودية) ، لا يمكن أن يحدث ذلك في الحالة التي نحن عليها الآن"، حسبما ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية.

كما حث ساسة ألمان كبار مثل جو كايزر، الرئيس التنفيذي لشركة سينمس، في مطلع الأسبوع على الانسحاب من مؤتمر استثماري سيبدأ غدا الثلاثاء في السعودية.

ص.ش/م.س (د ب أ، ي ب د، رويترز)

  • Saudi Arabien - Donald Trump zu Besuch in Riad (picture-alliance/dpa/AP/E. Vucci)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    السلاح الأمريكي في الصدارة

    بلغ حجم صادرات السلاح الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة 2015 - 2017 أكثر من 43 مليار دولار. وشملت معدات وأسلحة عسكرية ومروحيات وسفن حربية ودبابات آبراهامز إضافة إلى طائرات حربية. ووقعت السعودية كذلك صفقة مع الولايات المتحدة لتوريد كميات مختلفة من المنظومات الصاروخية الدفاعية ومعدات لها.

  • US Manöver im Baltikum Lettland (Reuters/I. Kalnins)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    3 مليار دولار في بداية عام 2018!

    واصلت المملكة مضاعفة حجم ترسانتها من السلاح والذخيرة العسكرية خلال هذا العام، وذلك حسب موقع وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابع للبنتاغون، إذ بلغ حجم صفقات السلاح من الولايات المتحدة خلال الأشهر الأولى من 2018 قرابة 3 مليارات دولار. وشملت الصفقة توريد مدافع ذاتية الحركة وطائرات عسكرية ومنظومات مضادة للدبابات، إضافة إلى دبابات وذخائر ومعدات عسكرية.

  • Saudi-Arabien Besuch Theresa May in Riad (Reuters/Saudi Royal Court/B. Algaloud)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    أكبر مشتري للسلاح البريطاني

    العربية السعودية أكبر مشتري للسلاح البريطاني، بحسب ما ذكر في موقع "منظمة ضد تجارة الأسلحة" المتواجد في المملكة المتحدة. وفاق حجم الصفات العسكرية خلال فترة 2015 - 2017 الـ13 مليار جنيه أسترليني. وشملت معظم الصفقات أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية. ولم يتمكن الأمير محمد خلال زيارته الأخيرة إلى بريطانيا قبل شهر من إنجاز توقيع صفقة سلاح لشراء 48 مقاتلة تايفون، لكن شهدت المفاوضات تقدما ملحوظا في مسار الصفقة.

  • Russisches Raketenabwehrsystem S-400 (picture-alliance/dpa/V. Sharifulin)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    الزيارة التاريخية إلى روسيا

    شهدت الزيارة التاريخية التي أجراءها ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في آواخر العام الماضي إلى موسكو توقيع صفقات سلاح شملت تزويد المملكة على منظومة الصواريخ الروسية الشهيرة إس 400 "تريومف"، إضافة إلى فتح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنيكوف في المملكة. وبلغ تكلفة الصفقات قرابة 3 مليارات دولار.

  • Symbolbild Waffenexporte Deutschland Panzer (Ralph Orlowski/Getty Images)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    مد وجزر

    يمكن وصف صفقات السلاح بين المملكة الخليجية وألمانيا بالمد والجزر! إذ رفضت ألمانيا توريد 800 دبابة بقيمة 18 مليار يورو للسعودية، وذلك بسبب "انتهاك الرياض لحقوق الإنسان". إلا أن برلين وافقت في عام 2016 على تسليم 48 زورقاً من زوارق الدوريات لخفر السواحل التابع للمملكة. وعلى خلفية حرب اليمن، قررت الحكومة الألمانية وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في هذه حرب.

  • Saudi-Arabien Riad Besuch Emmanuel Macron (picture-äalliance/AA/Saudi Royal Council/B. Algaloud)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    السعودية والسلاح الفرنسي

    زار محمد بن سلمان بعد توليه منصب وزارة الدفاع "عاصمة الأنوار" والتقى بالرئيس الفرنسي حينها فرانسوا أولاند. وشهدت الزيارة التوقيع على عدة صفقات عسكرية شملت مدرعات وصواريخ مضادة للدروع وزوارق خفر السواحل وطائرات ومروحيات بقيمة مليارات اليوروهات. وأبدت السعودية كذلك اهتماما كبيرا بدبابات لوكليرك الفرنسية، التي تميزت أثناء مشاركتها في صفوف الجيش الإماراتي في حرب اليمن ضمن التحالف العربي.


مختارات

أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

شهدت فترة محمد بن سلمان منذ توليه منصب وزير الدفاع في السعودية عام 2015 ارتفاعاً ملحوظاً في صادرات الأسلحة إلى المملكة، حيث تتصدر السعودية قائمة مستوردي السلاح في المنطقة، حسبما أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. (06.04.2018)  

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في ضوء تداعيات مقتل جمال خاشقجي دعا رئيس لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان الألماني إلى نهج أكثر تشدداً في العلاقات مع المملكة السعودية، فيما طالب الحزب الاشتراكي بـ"مراجعة شاملة" لها، وسط دعوات لإيقاف صادرات الأسلحة.

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