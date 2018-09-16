 برلين تدعو إلى عدم التراخي في مكافحة تنظيم ″الدولة الإسلامية″ | أخبار | DW | 13.02.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

برلين تدعو إلى عدم التراخي في مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية"

قبل انعقاد مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، دعت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين إلى عدم التراخي في مكافحة تنظيم داعش. وكشفت الوزيرة الألمانية أن المؤتمر سيبحث سبل مكافحة الأساليب الجديدة للتنظيم الإرهابي.

Baltikum Reise Verteidigungsministerin Von der Leyen (picture-alliance/dpa/A. I. Bänsch)

أرشيف

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين اليوم (الأربعاء 13 فبراير/ شباط 2019) "نعلم أن تنظيم داعش لم يُهزم، لكنه غير وجهه وطريقة تصرفه". وذكرت الوزيرة أنه قبل بدء مؤتمر ميونخ الدولي للأمن ستتباحث المجموعة الرئيسية لتحالف مكافحة داعش، التي تضم 13 دولة، حول المسار المقبل للمهمة، وقالت "سنبحث على نحو مكثف كيفية درء ومكافحة الانتشار المتسلل والمتجاوز للحدود الإقليمية لتنظيم داعش عبر شبكات سرية".

ومن المنتظر أن يشارك في مؤتمر ميونخ، الذي تجرى فعالياته من 15 حتى 17 شباط / فبراير الجاري، 600 من الشخصيات البارزة المعنية بالسياسة الأمنية، من بينهم نحو 30 رئيس حكومة ودولة ونحو 80 وزير خارجية ودفاع. تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تشارك عسكريا في مكافحة تنظيم داعش في سوريا والعراق. ورحبت فون دير لاين بإبطاء الولايات المتحدة لخطط انسحابها من سوريا، موضحة أنه من الجيد أن الولايات المتحدة "عدلت عن انسحاب متعجل لصياغة شروط أساسية للانسحاب"، مضيفة في المقابل أن مكافحة تنظيم داعش تتجاوز القضية السورية.

 

مشاهدة الفيديو 02:46
بث مباشر الآن
02:46 دقيقة

هكذا ستتعامل ألمانيا وفرنسا مع مقاتلي داعش.. 

 

وعن تحقيق استقرار للأوضاع عقب انتهاء العمليات القتالية في سوريا، قالت فون دير لاين "هنا من الممكن أن تلعب أوروبا دورا مهما للغاية"، مشيرة إلى أن إعادة إعمار سوريا ستستغرق أعواما وستتكلف مليارات اليورو، موضحة أنه لن يكون بمقدور روسيا أو الحكومة السورية تحقيق ذلك بمفردهما، وقالت "لذلك يتعين علينا نحن الأوروبيين أن نوضح أننا سنقدم مساعدات إنسانية، لكن إعادة إعمار سورية ستكون مرهونة بشرط أن تكون العملية السياسية تحت عباءة الأمم المتحدة سارية على نحو يضمن عودة الأفراد الذين فروا من ديكتاتورية الأسد إلى بلدهم دون تعرضهم للخطر"، مؤكدة أيضا ضرورة ضمان حقوق الأقليات، مثل الأكراد.

ومن ناحية أخرى، حذرت فون دير لاين الولايات المتحدة من عواقب انسحاب متعجل من أفغانستان، وقالت "الأمريكيون يعلمون أننا نرى أنه ليس من السليم التخلي عن أفغانستان حاليا. عملية السحب الذكي للقوات يتعين أن تكون مرهونة دائما بخطوات تقدم مستدامة في عملية السلام". وذكرت الوزيرة أن الحلفاء معتمدون على إمكانيات الولايات المتحدة في أفغانستان، وقالت "هذا يعلمه الأمريكيون أيضا... لذلك أوضحنا للغاية أنه عندما لم تعد إمكانيات الأمريكيين متاحة لنا ولآخرين، فإننا لن نستطيع مواصلة تكليفاتنا في المهمة".

 

  • Irak Ausbildung Peschmerga durch Bundeswehr (picture-alliance/dpa/J. Kuhlmann)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تتنوع المساعدات التي تقدمها ألمانيا لمساعدة العراق في حربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي. مساعدات عسكرية، إنسانية وأخرى لوجيستية. تعرف عليها...

  • Irak Ausbildung Peschmerga durch Bundeswehr (picture-alliance/dpa/Bundeswehr/Sebastian Wilke)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تقوم قوات خاصة من الجيش الألماني بتدريب جنود من البشمركة في شمال العراق لمحاربة "داعش". 140 جندي ألماني متمركزون الآن في مدينة أربيل على بعد 80 كلم من الموصل، التي اقترب الجيش العراقي من تحريرها من قبضة داعش.

  • Deutsche Waffenlieferung für die Peschmerga Kämpfer in Nordirak 18.09.2014 (Reuters/Thomas Peter)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    منذ عام 2014 تقدم ألمانيا دعما عسكريا لقوات البشمركة، التي حصلت منذ ذلك الحين على أسلحة متنوعة من بينها 20 ألف بندقية هجومية، 400 قذيفة صاروخية،1200 صاروخ مضادا للدبابات وملايين من ذخيرة الطلقات.

  • Syrien-Einsatz der Bundeswehr - Tornado (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تشارك ألمانيا أيضا في الحرب ضد داعش في سوريا والعراق عبر طائرات استطلاع "تورنادو" وطائرة تزويد بالوقود موجودة في قاعدة إنجرليك التركية لدعم الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي.

  • Haider al-Abadi (C.Court/Getty Images)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    الحكومة العراقية المركزية في بغداد لم تحصل على أي أسلحة من ألمانيا، بل حصلت فقط على "المعدات الدفاعية" مثل الدروع الواقية للبدن ومعدات إزالة الألغام.

  • Deutsche Hilfe für Irak 16.08.2014 Erbil (picture-alliance/dpa)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    الحكومة الألمانية قدمت للعراق بين عامي 2014 وحتى نهاية عام 2016 حوالي 713 مليون يورو كمساعدات للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار واستقرار البلاد.

  • Irak Falludscha man vor Ruine Symbolbild Wiederaufbau (Getty Images/AFP/H. M. Ali)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    وافقت الحكومة الألمانية في عام 2017 على تقديم 235 مليون يورو لإعادة إعمار ودعم الاستقرار في العراق وسوريا.

  • Bundesaußenminister Sigmar Gabriel reist in den Irak (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    زار وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل الأربعاء (19 نيسان/أبريل) العراق. ويعتزم الوزير الألماني بحث سبل إعادة إعمار المناطق المدمرة التي تم استعادتها من تنظيم "داعش" مع الحكومة العراقية. الكاتب: أمين بنضريف


 

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)

 

مختارات

صحيفة - زيادة عدد المتطوعين من ألمانيا لمحاربة "داعش"

طبقا لتقرير نشرته صحيفة "نويه أوزنابروكر تسايتونغ"، فإنّ مزيداً من المتطوعين يتوجهون من ألمانيا إلى سوريا والعراق لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، فيما انتقدت نائبة يسارية أسلوب تعامل السلطات الألمانية مع العائدين منهم. (26.10.2018)  

"خطر الإخوان في ألمانيا" .. ما حقيقة تقارير الاستخبارات الداخلية؟

"الإخوان المسلمون أخطر على ألمانيا من داعش والقاعدة"، خلدون زين الدين وعباس الخشالي يناقشان تقريرا إخباريا ألمانيا نقل هذه المعلومات عن جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني. فما حقيقة هذه المعلومات الاستخباراتية؟ (20.12.2018)  

ألمانيا: الحكم بسجن عائدين من القتال مع "داعش" في سوريا

مجددا حكمت إحدى المحاكم الألمانية بالسجن على أشخاص كانوا يقاتلون إلى جانب تنظيم "الدولة الإسلامية". محكمة في دوسلدورف حكمت بالسجن على أخوين ألمانيين من أصل مغربي شاركا في القتال في سوريا. (31.01.2019)  

هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

تقدم ألمانيا مساعدات مهمة للجيش العراقي في حربه ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي. مساعدات لا تقتصر فقط على الجانب العسكري، بل أيضا إعادة إعمار البلاد التي دمرتها الحرب والإرهاب. (19.04.2017)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

هكذا ستتعامل ألمانيا وفرنسا مع مقاتلي داعش..   

مواضيع ذات صلة

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zu politischen Gesprächen in Bagdad

وزيرة الدفاع الألمانية تبحث في بغداد مساعدة جيش بلادها للعراق 16.09.2018

تجري وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين محادثات في بغداد مع نظيرها العراقي عرفان الحيالي حول مشاركة الجيش الألماني في مكافحة تنظيم داعش بالعراق، وفي تدريب القوات العراقية.

Jordanien Ursula von der Leyern, Bundesverteidigungsministerin | Besuch bei der Bundeswehr

هل تبقى القوات الألمانية في الشرق الأوسط على المدى الطويل؟ 15.09.2018

رغم سحق تنظيم "داعش" عسكرياً، إلا أن الجهد العسكري لمنع ظهوره مجدداً في الشرق الأوسط يبقى مستمراً، بينها جهود القوة العسكرية الألمانية في قاعدة الأزرق الأردنية، حيث تعتزم وزيرة الدفاع الألمانية فون دير لاين تمديد المهمة.

Anschlag auf libysches Außenministerium

داعش يتبنى الهجوم على وزارة الخارجية الليبية..طرابلس تطلب دعما 26.12.2018

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس أمس الثلاثاء. ومنذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي ومقتله عام 2011، لا تزال ليبيا غارقة في فوضى أمنية وسياسية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  