برلين تدعو إلى عدم التراخي في مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية"

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين اليوم (الأربعاء 13 فبراير/ شباط 2019) "نعلم أن تنظيم داعش لم يُهزم، لكنه غير وجهه وطريقة تصرفه". وذكرت الوزيرة أنه قبل بدء مؤتمر ميونخ الدولي للأمن ستتباحث المجموعة الرئيسية لتحالف مكافحة داعش، التي تضم 13 دولة، حول المسار المقبل للمهمة، وقالت "سنبحث على نحو مكثف كيفية درء ومكافحة الانتشار المتسلل والمتجاوز للحدود الإقليمية لتنظيم داعش عبر شبكات سرية".

ومن المنتظر أن يشارك في مؤتمر ميونخ، الذي تجرى فعالياته من 15 حتى 17 شباط / فبراير الجاري، 600 من الشخصيات البارزة المعنية بالسياسة الأمنية، من بينهم نحو 30 رئيس حكومة ودولة ونحو 80 وزير خارجية ودفاع. تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تشارك عسكريا في مكافحة تنظيم داعش في سوريا والعراق. ورحبت فون دير لاين بإبطاء الولايات المتحدة لخطط انسحابها من سوريا، موضحة أنه من الجيد أن الولايات المتحدة "عدلت عن انسحاب متعجل لصياغة شروط أساسية للانسحاب"، مضيفة في المقابل أن مكافحة تنظيم داعش تتجاوز القضية السورية.

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وعن تحقيق استقرار للأوضاع عقب انتهاء العمليات القتالية في سوريا، قالت فون دير لاين "هنا من الممكن أن تلعب أوروبا دورا مهما للغاية"، مشيرة إلى أن إعادة إعمار سوريا ستستغرق أعواما وستتكلف مليارات اليورو، موضحة أنه لن يكون بمقدور روسيا أو الحكومة السورية تحقيق ذلك بمفردهما، وقالت "لذلك يتعين علينا نحن الأوروبيين أن نوضح أننا سنقدم مساعدات إنسانية، لكن إعادة إعمار سورية ستكون مرهونة بشرط أن تكون العملية السياسية تحت عباءة الأمم المتحدة سارية على نحو يضمن عودة الأفراد الذين فروا من ديكتاتورية الأسد إلى بلدهم دون تعرضهم للخطر"، مؤكدة أيضا ضرورة ضمان حقوق الأقليات، مثل الأكراد.

ومن ناحية أخرى، حذرت فون دير لاين الولايات المتحدة من عواقب انسحاب متعجل من أفغانستان، وقالت "الأمريكيون يعلمون أننا نرى أنه ليس من السليم التخلي عن أفغانستان حاليا. عملية السحب الذكي للقوات يتعين أن تكون مرهونة دائما بخطوات تقدم مستدامة في عملية السلام". وذكرت الوزيرة أن الحلفاء معتمدون على إمكانيات الولايات المتحدة في أفغانستان، وقالت "هذا يعلمه الأمريكيون أيضا... لذلك أوضحنا للغاية أنه عندما لم تعد إمكانيات الأمريكيين متاحة لنا ولآخرين، فإننا لن نستطيع مواصلة تكليفاتنا في المهمة".

هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش" تتنوع المساعدات التي تقدمها ألمانيا لمساعدة العراق في حربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي. مساعدات عسكرية، إنسانية وأخرى لوجيستية. تعرف عليها...

هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش" تقوم قوات خاصة من الجيش الألماني بتدريب جنود من البشمركة في شمال العراق لمحاربة "داعش". 140 جندي ألماني متمركزون الآن في مدينة أربيل على بعد 80 كلم من الموصل، التي اقترب الجيش العراقي من تحريرها من قبضة داعش.

هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش" منذ عام 2014 تقدم ألمانيا دعما عسكريا لقوات البشمركة، التي حصلت منذ ذلك الحين على أسلحة متنوعة من بينها 20 ألف بندقية هجومية، 400 قذيفة صاروخية،1200 صاروخ مضادا للدبابات وملايين من ذخيرة الطلقات.

هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش" تشارك ألمانيا أيضا في الحرب ضد داعش في سوريا والعراق عبر طائرات استطلاع "تورنادو" وطائرة تزويد بالوقود موجودة في قاعدة إنجرليك التركية لدعم الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي.

هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش" الحكومة العراقية المركزية في بغداد لم تحصل على أي أسلحة من ألمانيا، بل حصلت فقط على "المعدات الدفاعية" مثل الدروع الواقية للبدن ومعدات إزالة الألغام.

هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش" الحكومة الألمانية قدمت للعراق بين عامي 2014 وحتى نهاية عام 2016 حوالي 713 مليون يورو كمساعدات للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار واستقرار البلاد.

هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش" وافقت الحكومة الألمانية في عام 2017 على تقديم 235 مليون يورو لإعادة إعمار ودعم الاستقرار في العراق وسوريا.

هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش" زار وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل الأربعاء (19 نيسان/أبريل) العراق. ويعتزم الوزير الألماني بحث سبل إعادة إعمار المناطق المدمرة التي تم استعادتها من تنظيم "داعش" مع الحكومة العراقية. الكاتب: أمين بنضريف



ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)