برلين تدعو إسرائيل للتخلي عن السيطرة على غزة بعد الحرب

دعت ألمانيا على لسان وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إسرائيل للتخلي عن فكرة السيطرة على قطاع غزة ما ان تنتهي الحرب ضد حماس. ويأتي هذا التصريح غداة مصادرة إسرائيل لأراضي فلسطينية في الضفة الغربية.

قالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك في تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية الصادرة اليوم (الجمعة 29 مارس / آذار 2024)، ردا على سؤال عمن يجب أن يتولى المسؤولية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، إن "الفلسطينيين، بمنأى عن حماس، بمنأى عن الإرهاب، يقررون مصيرهم بأنفسهم، ولديهم حكومة منتخبة بحرية من جميع الفلسطينيين، بما في ذلك في الضفة الغربية". وأضافت أن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها، "لكن يجب ألا نغفل الأفق السياسي، خاصة الآن خلال الحرب".

وقالت بيربوك إن الحكومة الألمانية تعمل مع الشركاء العرب لضمان أن يظل حل الدولتين متاحا. ويتضمن ذلك بناء البنية التحتية المدنية، وإصلاحالسلطة الفلسطينية، وإعادة البناء الاقتصادي والبنية الأمنية، بما في ذلك الضمانات الأمنية لإسرائيل والفلسطينيين. وأضافت أن "هذا يتضمن تذكير الحكومة الإسرائيلية بأن سياسة الاستيطان لا تعرقل إقامة دولة فلسطينية فحسب، بل تعرقل أيضا السلام بالمعنى الحرفي. لأن حل الدولتين وحده هو الذي يمكن أن يحقق السلام والأمن الدائمين لشعب إسرائيل".

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وجاءت تعليقات بيربوك بسبب إعلان إسرائيل المثير للجدل مصادرة حوالي 800 هكتار في الضفة الغربية لتكون أراض تابعة لإسرائيل. وقالت بيربوك إن الأمن خلال الفترة الانتقالية، قبل أن تتمكن الدولتان من العيش جنبا إلى جنب في سلام، لن يكون ممكنا إلا بضمانات أمنية دولية.

وقالت وزير الخارجية الألمانية إنه يجب على إسرائيل أن تتأكد من أنه لن يكون هناك تهديد من الأراضي الفلسطينية مرة أخرى، ويجب أن يتأكد الفلسطينيون من أنهم يستطيعون العيش بأمان وكرامة على أرضهم. وتابعت أن "هذا يعني، بالطبع، أنه يجب إشراك الدول العربية المجاورة، التي تتمتع بالثقة هناك، وأيضا أصدقاء مقربين لإسرائيل - وهذا هو السبب وراء قلقنا نحن الألمان، إلى جانب الأمريكيين والبريطانيين، بشأن الأفق السياسي".

ويذكر أن حماس التي شنت هجوما مباغثا على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)