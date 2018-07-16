برلين تدعو أمريكا وروسيا إلى الاستمرار في الحوار

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بالاستمرار في الحوار والتقارب، وذلك عقب القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلادمير بوتين في هلسكني. وقال ماس لمجموعة " ار ان دي" الإعلامية الألمانية اليوم الثلاثاء (17 يوليو/ تموز 2018) "من المهم أن تتحدث أمريكا وروسيا كل منهما مع الأخرى". وأضاف" لا نستطيع تحمل صمت موسكو وواشنطن تجاه سوريا وأوكرانيا ".

وأوضح هايكو ماس أن "الحوار ضروري من أجل العلاقات الدولية، بجانب المصداقية والتجانس والعمل الجاد، حتى بعيدا عن الأضواء". وتابع وزير الخارجية الألماني أن الشهور المقبلة ستظهر "إلى أحد كانت مرونة الاجتماع في هلسنكي بهذا الخصوص".

وكان ترامب وبوتين قد التقيا في العاصمة الفنلندية هلسكني أمس الاثنين في إطار ما يطلق عليه محاولة لإعادة ضبط العلاقات الثنائية. وكانت من أهم موضوعات اللقاء، التدخل الروسي في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، الموضوعات الخلافية مثل الصراع في سوريا وشرق أوكرانيا والعلاقات مع الصين والصراع التجاري والترسانة النووية للبلدين.

وأكد وزير خارجية ألمانيا على أهمية وجود تعاون روسي أمريكي بناء خصوصا في مجال الحد من انتشار الأسلحة النووية، من أجل مصلحة ألمانيا أيضا وقال "هنا نحن بحاجة الآن إلى خطوات عملية بأسرع ما يمكن حتى لا يبقى الأمر مجرد اعتراف بـ(أهمية) التعاون".

ومن جهته قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي بأعضاء الكونجرس اليوم الثلاثاء بعدما انتقد كثير منهم أداءه في قمته أمس الاثنين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.

ص.ش/ ح.ز (د ب أ، أ ف ب)