برلين تدعم أوكرانيا وتؤكد عدم سعيها للتصعيد بين الناتو وروسيا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس (الأربعاء 25 يناير/ كانون الثاني 2023) أن ألمانياتفعل ما هو "ضروري" لدعم أوكرانيا من خلال الموافقة على إرسال دبابات ليوبارد، لكنها تريد منع "تصعيد" النزاع الذي قد يؤدي إلى اندلاع حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. وأكد المستشار الألماني أمام البرلمان الألماني (بوندستاغ) بعد إعطائه الموافقة على تسليم دبابات ليوبارد إلى كييف "نحن نفعل ما هو ضروري وممكن لدعم أوكرانيا، لكننا في الوقت نفسه نمنع تصعيد الحرب، باتجاه حرب بين روسيا وحلف الناتو".

من جهته، صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم بأن من الممكن وصول أول دفعة من دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا في غضون نحو ثلاثة شهور. وفي أعقاب جلسة للجنة الدفاع في البرلمان الألماني، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إنه سيتم البدء الآن في التدريب وتوضيح طرق الإمداد بسرعة كبيرة. ووصف بيستوريوس قرار حكومة بلاده بتوريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا بأنه قرار "تاريخي" لأنه تم بشكل منسق " في وضع متفجر للغاية في أوكرانيا".

وأضاف بيستوريوس "ليس هذا مدعاة للاحتفال" مشيرا إلى أن لديه تفهما كبيرا لهؤلاء الذين يساورهم القلق من هذه الخطوة "لكن الأمر الواضح هو أننا لن نكون طرفا في الحرب، نحن نعمل على هذا". كما أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت قبل وقت قصير اليوم. أن الهدف هو تجميع كتيبتي مدرعات بدبابات ليوبارد 2 مشيرا إلى أن هناك شركاء أوروبيين سيوفرون من جانبهم أيضا دبابات لهذا الغرض، وذكر أن الحكومة الألمانية ستصدر التصاريح الخاصة بذلك. يذكر أن كتيبة المدرعات الألمانية الرئيسية تضم في العادة 44 دبابة ليوبارد 2، ما يعني أن الأمر يدور حول توريد ما مجموعه نحو 90 دبابة إلى أوكرانيا.

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وفي رده على القرار الألماني، كتب أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تيليغرام "بضع مئات من الدبابات لطواقم الدبابات لدينا... ستكون هذه قوى ضاربة حقيقية من أجل الديمقراطية".

من جانبه، رحب الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ بالخطوة الألمانية، قائلاً إنها ستساعد كييف على هزم الغزاة الروس. وأضاف على تويتر "في لحظة حرجة من الحرب التي تشنها روسيا، يمكن للدبابات مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها والانتصار كدولة مستقلة".

أما السفارة الروسية في برلين، فانتقدت بشدة إعلان الحكومة الألمانية. ونقل بيان صحفي عن السفير الروسي في برلين سيرجي نيتشاييف اليوم الأربعاء قوله إن "قرار برلين بتوريد دبابات طراز ليوباردإلى كييف، خطير للغاية لأنه سيرفع الصراع إلى مستوى جديد من المواجهة". وأضاف الدبلوماسي الروسي أن القرار يتعارض مع إعلانات ساسة ألمان عدم رغبتهم في الانجرار إلى الصراع. ورأى نيتشاييف أن ألمانيا وشركاءها الغربيين ليسوا مهتمين بالتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بل إنهم يعولون على التصعيد. وتابع نيشتاييف (69 عاما) أن "قرار برلين يعني عدولا نهائيا لجمهورية ألمانيا الاتحادية عن إقرارها بالمسؤولية التاريخية حيال شعبنا عن الجرائم المروعة والتي لا تسقط بالتقادم التي ارتكبها النظام النازي في الحرب الوطنية العظيمة".

ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ / رويترز/ أ.ف.ب)