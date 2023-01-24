 برلين تدعم أوكرانيا وتؤكد عدم سعيها للتصعيد بين الناتو وروسيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.01.2023

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أخبار

برلين تدعم أوكرانيا وتؤكد عدم سعيها للتصعيد بين الناتو وروسيا

أعلنت الحكومة الألمانية على لسان المستشار شولتس أن دعمها لأوكرانيا لا يعني رغبة في أي تصعيد بين روسيا وحلف الناتو. جاء ذلك بعد إعلان برلين موافقتها الرسمية على توريد دبابات ليوبارد الثقيلة للجيش الأوكراني.

المستشار الألماني أولاف شولتس في البرلمان الألماني (بوندستاغ) (25 ينيار 2023)

المستشار الألماني أولاف شولتس في البرلمان الألماني (بوندستاغ) (25 ينيار 2023)

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس (الأربعاء 25 يناير/ كانون الثاني 2023) أن ألمانياتفعل ما هو "ضروري" لدعم أوكرانيا من خلال الموافقة على إرسال دبابات ليوبارد، لكنها تريد منع "تصعيد" النزاع الذي قد يؤدي إلى اندلاع حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. وأكد المستشار الألماني أمام البرلمان الألماني (بوندستاغ) بعد إعطائه الموافقة على تسليم دبابات ليوبارد إلى كييف "نحن نفعل ما هو ضروري وممكن لدعم أوكرانيا، لكننا في الوقت نفسه نمنع تصعيد الحرب، باتجاه حرب بين روسيا وحلف الناتو".

من جهته، صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم بأن من الممكن وصول أول دفعة من دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا في غضون نحو ثلاثة شهور. وفي أعقاب جلسة للجنة الدفاع في البرلمان الألماني، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إنه سيتم البدء الآن في التدريب وتوضيح طرق الإمداد بسرعة كبيرة. ووصف بيستوريوس قرار حكومة بلاده بتوريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا بأنه قرار "تاريخي" لأنه تم بشكل منسق " في وضع متفجر للغاية في أوكرانيا".

وأضاف بيستوريوس "ليس هذا مدعاة للاحتفال" مشيرا إلى أن لديه تفهما كبيرا لهؤلاء الذين يساورهم القلق من هذه الخطوة "لكن الأمر الواضح هو أننا لن نكون طرفا في الحرب، نحن نعمل على هذا". كما أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت قبل وقت قصير اليوم. أن الهدف هو تجميع كتيبتي مدرعات بدبابات ليوبارد 2 مشيرا إلى أن هناك شركاء أوروبيين سيوفرون من جانبهم أيضا دبابات لهذا الغرض، وذكر أن الحكومة الألمانية ستصدر التصاريح الخاصة بذلك. يذكر أن كتيبة المدرعات الألمانية الرئيسية تضم في العادة 44 دبابة ليوبارد 2، ما يعني أن الأمر يدور حول توريد ما مجموعه نحو 90 دبابة إلى أوكرانيا.

مسائيةDW : تسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا، هل تبددت مخاوف ألمانيا؟

وفي رده على القرار الألماني، كتب أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تيليغرام "بضع مئات من الدبابات لطواقم الدبابات لدينا... ستكون هذه قوى ضاربة حقيقية من أجل الديمقراطية".

من جانبه، رحب الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ بالخطوة الألمانية، قائلاً إنها ستساعد كييف على هزم الغزاة الروس. وأضاف على تويتر "في لحظة حرجة من الحرب التي تشنها روسيا، يمكن للدبابات مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها والانتصار كدولة مستقلة".

أما السفارة الروسية في برلين، فانتقدت بشدة إعلان الحكومة الألمانية. ونقل بيان صحفي عن السفير الروسي في برلين سيرجي نيتشاييف اليوم الأربعاء قوله إن "قرار برلين بتوريد دبابات طراز ليوباردإلى كييف، خطير للغاية لأنه سيرفع الصراع إلى مستوى جديد من المواجهة". وأضاف الدبلوماسي الروسي أن القرار يتعارض مع إعلانات ساسة ألمان عدم رغبتهم في الانجرار إلى الصراع. ورأى نيتشاييف أن ألمانيا وشركاءها الغربيين ليسوا مهتمين بالتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بل إنهم يعولون على التصعيد. وتابع نيشتاييف (69 عاما) أن "قرار برلين يعني عدولا نهائيا لجمهورية ألمانيا الاتحادية عن إقرارها بالمسؤولية التاريخية حيال شعبنا عن الجرائم المروعة والتي لا تسقط بالتقادم التي ارتكبها النظام النازي في الحرب الوطنية العظيمة".

ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ / رويترز/ أ.ف.ب)

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

    قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو


مختارات

الاتحاد الأوروبي يخصص مبالغ إضافية لتسليح أوكرانيا

تزداد الضغوط على ألمانيا فيما يتعلق بتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2. وفيما قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص مبلغ إضافي لتسليح أوكرانيا، أعلنت بولندا أنها ستطلب موافقة ألمانيا على تزويد الأخيرة بدبابات ليوبارد.

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