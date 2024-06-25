برلين تخصص 19 مليون يورو إضافية للمساعدات الإنسانية في غزة

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تقديم مساعدات إضافية لغزة بقيمة 19 مليون يورو. في نفس الوقت انتقدت أطرافا في الحكومة الإسرائيلية بسبب أفعال قالت إنها تقوض أمن البلاد على المدى البعيد.

تعتزم ألمانيا تخصيص 19 مليون يورو إضافية للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة الفلسطيني، وذلك حسبما أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاء (25 يونيو/ حزيران 2024) خلال زيارتها الحالية لإسرائيل.

وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وبرنامج الأغذية العالمي يقومان في ظل ظروف تهدد الحياة بجلب "الدقيق والأرز إلى العائلات الجائعة في قطاع غزة لأن كل وجبة ولو كانت صغيرة تعتبر مهمة بالنسبة لبقاء الأطفال في غزة على قيد الحياة".

وأضافت بيربوك أن كل صندوق من المواد الطبية التابعة لمنظمات الصحة العالمية سيساعد في "إعادة توفير الحد الأدنى من الرعاية الطبية" في المستشفيات المدمرة في قطاع غزة. ومن المنتظر أن يتم استخدام الأموال في تمويل مواد غذائية تغطي 90 بالمئة من الاحتياجات اليومية من السعرات الحرارية، وتحتوي على مواد مثل الدقيق والأرز والسكر والزيت والحمص والحليب المجفف.

وبحسب ما تم إعلانه في أوائل نيسان/أبريل الماضي، ستستأنف وزارة الخارجية الألمانية دعمها لوكالة الأونروا بحيث سيتم في خطوة أولى توفير خمسة ملايين يورو للمساعدات الغذائية الطارئة في قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل الأونروا على الدفعة الأولى وقيمتها خمسة ملايين يورو من الإسهام الطوعي غير المقيد والذي تم إقراره من قبل البرلمان الألماني.

وكانت بيربوك ناقشت صباح اليوم مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في رام الله بالضفة الغربية، دور السلطة الفلسطينية المستقبلي. وترى بيربوك أن السلطة الفلسطينية يمكن أن تلعب دورا مهما في نظام ما بعد الحرب في قطاع غزة.

كما التقت الوزيرة بنظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس في القدس.

وفيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية المحتلة، قالت الوزيرة الألمانية "تزايد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون تنشر الخوف والرعب في الضفة الغربية مع تعميق الكراهية". وأضافت "تثير أطراف في ائتلاف الحكومة الإسرائيلية المشاكل وتعرض المصالح الأمنية الإسرائيلية على المدى الطويل للخطر من خلال سياستها الاستيطانية العدوانية".

نصف مليون شخص يعانون من الجوع "الكارثي" في غزة

وخلص تقييم مدعوم من الأمم المتحدة الثلاثاء إلى أن نحو نصف مليون شخص يعانون من الجوع "الكارثي" في غزة. وبينما لم تتحقق التحذيرات الصادرة في آذار/مارس من مجاعة وشيكة في شمال القطاع الفلسطيني، إلا أن "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" أفاد بأنه ما زال 495 ألف شخص، أي حوالي 22 في المئة من سكان غزة وفق الأمم المتحدة، يعانون من "مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد".

وأشار التقرير إلى أنقطاع غزة برمته لا يزال مهدداً بـ "خطر مرتفع ومتواصل" من المجاعة. وأوضح برنامج الأغذية العالمي في بيان "يشير التقرير الجديد إلى تحسن طفيف مقارنة بالنسخة السابقة التي نشرت في آذار/مارس، والتي حذرت من احتمال حدوث مجاعة في محافظات شمال غزة بحلول نهاية شهر أيار/مايو".

ع.ش/ ع.ج.م (د ب أ، رويترز، أ ف ب)