 برلين تختبر أول حافلة ذاتية القيادة في النقل العام | عالم المنوعات | DW | 16.08.2019

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منوعات

برلين تختبر أول حافلة ذاتية القيادة في النقل العام

يشهد حي تيغل في برلين اختبار أول حافلة ذاتية القيادة في اختبار سيستمر إلى نهاية العام الجاري. ولن يحتاج الركاب إلى شراء تذاكر خاصة لركوب الحافلة. فما هي الأهداف التي يروم هذا الاختبار تحقيقها؟

Deutschland Berlin | autonomer Minibus der BVG (picture-alliance/Bildagentur-online/Schöning)

تختبر العاصمة الألمانية برلين اعتبارا من اليوم الجمعة (16 أغسطس/آب 2019) أول حافلة ذاتية القيادة في النقل العام. ومن المقرر أن تجوب الحافلة الصغيرة، التي تحتوي على ستة مقاعد، شوارع حي تيغل البرليني. ولن يحتاج الركاب إلى شراء تذاكر خاصة لركوب الحافلة.

وسيستمر الاختبار حتى نهاية هذا العام بهدف الوقوف على أداء الحافلة خلال القيادة الذاتية ووقع ذلك على الركاب، حسبما أوضحت زيغريد نيكوتا رئيسة شركة "بي فاو غي" للنقل في برلين.

وبحسب البيانات، فإن أقصى سرعة ستسير بها الحافلة هي 15 كيلومترا في الساعة. وسيكون هناك مرافق على متن الحافلة لمراقبة عملية السير والتدخل حال حدوث أي طوارئ.

ع.ش/ز.أ.ب (د ب أ)

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    سيارة Mercedes FO15 في معرض بمدينة لنز النمساوية. لم تعد السيارة ذاتية القيادة حلما أو حصرا على أفلام الخيال العلمي، بل أضحت حقيقة وشركة مرسيدس من أولى الشركات التي صممت هذا النوع من السيارات.

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    ربما لن تحتاج مستقبلا إلى أن تقود السيارة بنفسك، بل هي التي ستذهب بك أينما تريد. بإمكانها أن تخاطبك وأن توجهها حسب طلبك. وكي تقوم بهذه المهام فقد تم تزويدها بأضواء خاصة ونظام اتصالات وأنظمة ملاحة متطورة تحدد المسافات التي تفصلها عن السيارات الأخرى.

  • Google Mobil

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    غوغل بدأت مشروعها لصناعة السيارات ذاتية القيادة منذ عام 2012. كان غرض الشركة دخول عالم صناعة السيارات بشكل مختلف. فهي لا تريد منافسة شركات صناعة السيارات التقليدية، بل جعلت المنافسة في مجال صناعة سيارات المستقبل ضمن أهدافها.

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    سيارة Chevrolet FNR الأميركية. سيارة كهربائية رياضية الطراز والتقنية. صممت السيارة في شنغهاي بالصين من قبل شركة بان آسيا لتقنية السيارات. ويبدو تصميمها مستوحى من أحج أفلام الخيال العلمي.

  • Mercedes Benz F015

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    كثير من السيارات الحديثة تمتلك تقنيات السيطرة الذاتية من خلال تنبيه السائق للخطر أو الابتعاد عن حافة الطريق تلقائيا. لكن الثورة في صناعة سيارات ذاتية القيادة تماما يعتبر تحديا كبيرا بالنسبة للتقنية. فمن يقود السيارة هو كومبيوتر خاص مرتبط مع شبكة اتصالات. ما الذي سيحدث لو حدث خلل في الكومبيوتر أو الشبكة إذن؟

    الكاتب: عباس الخشالي


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لم تدخل غمار صناعة السيارات ذاتية القيادة شركات كثيرة، بيد أن غوغول وشركة مرسيدس هما أهم شركتين صممتا مثل هذا النوع من السيارات وتعملان عن كثب على تطوير هذه التكنولوجيا. فكيف تعمل هذه السيارات؟ (15.09.2015)  

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