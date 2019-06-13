برلين تختبر أول حافلة ذاتية القيادة في النقل العام

تختبر العاصمة الألمانية برلين اعتبارا من اليوم الجمعة (16 أغسطس/آب 2019) أول حافلة ذاتية القيادة في النقل العام. ومن المقرر أن تجوب الحافلة الصغيرة، التي تحتوي على ستة مقاعد، شوارع حي تيغل البرليني. ولن يحتاج الركاب إلى شراء تذاكر خاصة لركوب الحافلة.
وسيستمر الاختبار حتى نهاية هذا العام بهدف الوقوف على أداء الحافلة خلال القيادة الذاتية ووقع ذلك على الركاب، حسبما أوضحت زيغريد نيكوتا رئيسة شركة "بي فاو غي" للنقل في برلين.
وبحسب البيانات، فإن أقصى سرعة ستسير بها الحافلة هي 15 كيلومترا في الساعة. وسيكون هناك مرافق على متن الحافلة لمراقبة عملية السير والتدخل حال حدوث أي طوارئ.
ع.ش/ز.أ.ب (د ب أ)
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سيارات ذاتية القيادة - عربات من عالم الخيال تجوب الطرقات
سيارة Mercedes FO15 في معرض بمدينة لنز النمساوية. لم تعد السيارة ذاتية القيادة حلما أو حصرا على أفلام الخيال العلمي، بل أضحت حقيقة وشركة مرسيدس من أولى الشركات التي صممت هذا النوع من السيارات.
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سيارات ذاتية القيادة - عربات من عالم الخيال تجوب الطرقات
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سيارات ذاتية القيادة - عربات من عالم الخيال تجوب الطرقات
غوغل بدأت مشروعها لصناعة السيارات ذاتية القيادة منذ عام 2012. كان غرض الشركة دخول عالم صناعة السيارات بشكل مختلف. فهي لا تريد منافسة شركات صناعة السيارات التقليدية، بل جعلت المنافسة في مجال صناعة سيارات المستقبل ضمن أهدافها.
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سيارات ذاتية القيادة - عربات من عالم الخيال تجوب الطرقات
دخلت شركة غوغل في صناعة السيارات ذاتية الحركة. نموذج لسيارة ذاتية القيادة من تصميم شركة غوغل أعلنت عنه نهاية العام الماضي. سيارة غوغل تستخدم نظام ملاحة خاص، ومجسات تتعرف على المشاة والسيارات الأخر وأيضا لتفادي المخاطر. كما تم تجهيز السيارة بجهاز كومبيوتر مصمم لها.
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سيارات ذاتية القيادة - عربات من عالم الخيال تجوب الطرقات
سيارة Chevrolet FNR الأميركية. سيارة كهربائية رياضية الطراز والتقنية. صممت السيارة في شنغهاي بالصين من قبل شركة بان آسيا لتقنية السيارات. ويبدو تصميمها مستوحى من أحج أفلام الخيال العلمي.
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سيارات ذاتية القيادة - عربات من عالم الخيال تجوب الطرقات
كثير من السيارات الحديثة تمتلك تقنيات السيطرة الذاتية من خلال تنبيه السائق للخطر أو الابتعاد عن حافة الطريق تلقائيا. لكن الثورة في صناعة سيارات ذاتية القيادة تماما يعتبر تحديا كبيرا بالنسبة للتقنية. فمن يقود السيارة هو كومبيوتر خاص مرتبط مع شبكة اتصالات. ما الذي سيحدث لو حدث خلل في الكومبيوتر أو الشبكة إذن؟
الكاتب: عباس الخشالي