برلين تحقق في "إعجاب" رئيس بعثتها برام الله بتعليقات معادية لإسرائيل

بدأت وزارة الخارجية الألمانية تحقيقاً بعد أن علمت أنّ رئيس بعثتها إلى السلطة الفلسطينية "أعجب" بالعديد من التغريدات المعادية لإسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة "بيلد" أمس الخميس.

وأفادت بيلد أنّ الدبلوماسي كريستيان كلاجس أبدى على حسابه على تويتر، الذي تمّ التحقق منه، إعجابه بالعديد من التغريدات، تتضمن إحداها ذكر زعيم "كو كلوكس كلان" السابق ديفيد ديوك المعادي للسامية، وذلك قبل إزالة هذه الإعجابات.

وكتبت إحدى التغريدات التي أعجبته "أرفع القبعة" لشريط فيديو عن هجوم على جنود إسرائيليين. وكان إعجاب آخر حول تغريدة لديوك عن مذبحة مزعومة ارتكبتها قوات يهودية قبل إعلان دولة إسرائيل عام 1948.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لصحيفة بيلد إن محتويات التغريدات "غير مقبولة". واضاف "لقد بدأنا على الفور تحقيقاً داخلياً لتحديد كيف يمكن أن تحدث مثل هذه "الإعجابات".

وقالت الخارجية الألمانية أن رئيس البعثة الألمانية لدى الفلسطينيين كريستيان كليغز قد تحفظ على محتوى التغريدات. يذكر أن الدبلوماسي الألماني البالغ من العمر 64 عاماً يترأس مكتب البعثة الدبلوماسية الألمانية في رام الله منذ آب/أغسطس 2018. وكان قبل ذلك يشغل منصب المفوض الخاص لدى مجموعة منطقة الساحل الأفريقي وذلك منذ 2015 وكان أيضاً منذ عام 2013 وحتى 2015 سفير ألمانيا في بيروت.

ح.ع.ح/خ.س(أي. ب. أ.، أ ف. ب.)