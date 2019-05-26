 برلين تحقق في ″إعجاب″ رئيس بعثتها برام الله بتعليقات معادية لإسرائيل | أخبار | DW | 19.07.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

برلين تحقق في "إعجاب" رئيس بعثتها برام الله بتعليقات معادية لإسرائيل

أعلنت الخارجية الألمانية أنها بدأت تحقيقاً داخلياً في معلومات تفيد بأن رئيس بعثتها الدبلوماسية في رام الله "أعجب" بالعديد من التغريدات المعادية لإسرائيل أو معادية للسامية، حسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية.

Westjordanland Deutsche Repräsentanz in Ramallah (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

الممثلية الألمانية في رام الله

بدأت وزارة الخارجية الألمانية تحقيقاً بعد أن علمت أنّ رئيس بعثتها إلى السلطة الفلسطينية "أعجب" بالعديد من التغريدات المعادية لإسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة "بيلد" أمس الخميس.

مختارات

عبر الرئيس الإسرائيلي عن "صدمته العميقة" من تحذير مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية لليهود من ارتداء قلنسوتهم في الأماكن العامة، معتبرا أنه "استسلام لمعادة السامية" ويؤكد أن اليهود باتوا غير آمنين في ألمانيا. (26.05.2019)

وسط أنباء عن اقتراب الإعلان عن تفاصيل "صفقة القرن"، وزيرا خارجية ألمانيا والأردن يعلنان التمسك بـ"حل الدولتين" كـ"سبيل وحيد" لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وعمّان تثمن دور برلين كثاني أكبر مانح بعد واشنطن. (09.06.2019)

وأفادت بيلد أنّ الدبلوماسي كريستيان كلاجس أبدى على حسابه على تويتر، الذي تمّ التحقق منه، إعجابه بالعديد من التغريدات، تتضمن إحداها ذكر زعيم "كو كلوكس كلان" السابق ديفيد ديوك المعادي للسامية، وذلك قبل إزالة هذه الإعجابات.

وكتبت إحدى التغريدات التي أعجبته "أرفع القبعة" لشريط فيديو عن هجوم على جنود إسرائيليين. وكان إعجاب آخر حول تغريدة لديوك عن مذبحة مزعومة ارتكبتها قوات يهودية قبل إعلان دولة إسرائيل عام 1948.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لصحيفة بيلد إن محتويات التغريدات "غير مقبولة". واضاف "لقد بدأنا على الفور تحقيقاً داخلياً لتحديد كيف يمكن أن تحدث مثل هذه "الإعجابات".

وقالت الخارجية الألمانية أن رئيس البعثة الألمانية لدى الفلسطينيين كريستيان كليغز قد تحفظ على محتوى التغريدات. يذكر أن الدبلوماسي الألماني البالغ من العمر 64 عاماً يترأس مكتب البعثة الدبلوماسية الألمانية في رام الله منذ آب/أغسطس 2018. وكان قبل ذلك يشغل منصب المفوض الخاص لدى مجموعة منطقة الساحل الأفريقي وذلك منذ 2015 وكان أيضاً منذ عام 2013 وحتى 2015 سفير ألمانيا في بيروت.

ح.ع.ح/خ.س(أي. ب. أ.، أ ف. ب.)

  • default

    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    سارة شتريكر

    تعيش الكاتبة سارة شتريكر في إسرائيل منذ 5 أعوم، وقد أنجزت أولى رواياتها هنا كما أنجزت للتو قصة قصيرة ستنشر في كتاب لمجموعة من الكتاب الألمان والإسرائيليين.

  • 28.04.2015 DW Doku Auf immer verbunden sarah 1

    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    سارة شتريكر

    تعيش الكاتبة سارة شتريكر في إسرائيل منذ 5 أعوم، وقد أنجزت أولى رواياتها هنا كما أنجزت للتو قصة قصيرة ستنشر في كتاب لمجموعة من الكتاب الألمان والإسرائيليين.

  • default

    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    القدس - حائط المبكى

    أقدس أماكن اليهود: حائط المبكى في القدس الشرقية.

  • default

    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    توم فرانتس

    فاز توم فرانتس في سنة 2013 بجائزة أفضل طاهٍ في البرنامج الإسرائيلي التلفزي "ماستر شيف"، وأصبح مذذاك مشهورًا في إسرائيل.

  • default

    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    توم فرانتس

    اعتنق توم فرانتس اليهودية قبل 8 أعوام، وهو يفضل الصلاة في كنيس يهودي صغير في القدس كان قد بناه جد زوجته على نفقته الخاصة.

  • default

    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    توم فرانتس

    تصوير في مطبخ عائلة فاديدا المؤلفة من طهاة منذ أجيال. يبحث توم فرانتس في المطبخ القدسي عن مواضيع لكتابه.

  • default

    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    ريلي فيلو

    المغنية الإسرائلية ريلي فيلو، 34 عاما، تريد أن تنجح كمغنية في برلين، المدينة التي كانت قد نجحت عمة والدها بها كمغنية قبل أن تقتل في أوشفيتس.

  • default

    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    ريلي فيلو

    ريلي فيلو وزوجها بنديكت بينفالد وأصدقاء إسرائيليين في مقهى في كرويتسبرغ. في هذا الحي البرليني وفي حي نويكولن المجاور يعيش شباب إسرائيليون كثر.

  • default

    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    ريلي فيلو وشاحاك شابيرا

    الإسرائيليان ريلي فيلو وشاحاك شابيرا متفقان على أنه يمكن تحمل تاريخ شعبهما عبر النكتة اليهودية والسخرية الإسرائيلية.

  • default

    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    شاحاك شابيرا

    استعداد للعمل كمراسل: يمثل شاحاك شابيرا دور المراسل بغية استطلاع آراء المارة بخصوص اللاسامية والكليشيهات عن اليهود.

  • 28.04.2015 DW Doku Auf immer verbunden Shahak mit Selfie Paar

    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    شاحاك شابيرا

    كثر ممن يزورون النصب التذكاري لضحايا النازية اليهود يأخذون صورًا شخصية بهواتفهم المحمولة. شاحاك شابيرا يواجههم بزعمه أن التقاط الصور الشخصية هنا ممنوع.


مختارات

العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

كراهية اليهود في أوروبا  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Antisemitismus l Israels Präsident Reuven Rivlin reagiert auf Kippa-Warnung

الرئيس الإسرائيلي قلق حيال أمن اليهود في ألمانيا 26.05.2019

عبر الرئيس الإسرائيلي عن "صدمته العميقة" من تحذير مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية لليهود من ارتداء قلنسوتهم في الأماكن العامة، معتبرا أنه "استسلام لمعادة السامية" ويؤكد أن اليهود باتوا غير آمنين في ألمانيا.

Veranstaltung Berlin trägt Kippa

على خلفية مسيرة "يوم القدس" ببرلين ـ تحذيرات من تنامي معاداة السامية 01.06.2019

تزامنا مع مسيرة "يوم القدس" في برلين حذر ساسة ألمان من تنامي معاداة السامية في ألمانيا وطالبوا بضرورة مكافحتها والتصدي لها، فيما دعا بعضهم إلى مظاهرة موازية ولبس "القلنسوة" لإظهار التضامن مع اليهود.

Demonstranten verbrennen Fahne mit Davidstern in Berlin

سفير إسرائيل في برلين يشبه حرق علم بلاده بما يحدث في طهران 15.12.2017

تعليقاً على إحراق علم بلاده في برلين احتجاجاً على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية، قال السفير الإسرائيلي في برلين إن ما حدث يمكن أن يحدث في طهران، حاثاً ألمانيا على اتخاذ مزيد من الخطوات للرد على ذلك.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  