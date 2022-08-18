 برلين تحقق بشبهات ″تحريض على العنف″ في حق محمود عباس | DW الأخبار | DW | 19.08.2022

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DW الأخبار

برلين تحقق بشبهات "تحريض على العنف" في حق محمود عباس

أعلنت شرطة برلين فتح تحقيق في شبهة "تحريض على العنف" تطال رئيس السلطة الفلسطينية الذي أدلى بتصريحات أثارت جدلا ذكر فيها محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، في مؤتمر صحافي في برلين.

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