برلين تحقق بشبهات "تحريض على العنف" في حق محمود عباس

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أعلنت شرطة برلين فتح تحقيق في شبهة "تحريض على العنف" تطال رئيس السلطة الفلسطينية الذي أدلى بتصريحات أثارت جدلا ذكر فيها محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، في مؤتمر صحافي في برلين.
أعلنت الشرطة الألمانية عن فتح تحقيق ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشبهة "التحريض" وذلك بعد تلقيها شكوى على خلفية تصريحات عن "الهولوكوست" أدلى بها عباس ببرلين وأثارت جدلا كبيرا. لكن هل يتمتع عباس بحصانة رئيس دولة؟
مقارنة الهولوكوست (بشئ آخر) يجب ألا تبقى دون معارضة ولو لثانية واحدة على الأراضي الألمانية، تقول سارة يوديت هوفمان. وترى أن رد فعل أولاف شولتس المتأخر على محمود عباس يظهر أن خطأ ما يقع في ثقافة تذكر المحرقة النازية.
رفضت وسائل الإعلام الألمانية بشدة تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بمؤتمره الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، المتعلقة بالهولوكوست والذكرى الخمسين للهجوم على الفريق الأولمبي الإسرائيلي في ميونيخ.
غضب شديد في ألمانيا وإسرائيل عقب اتهام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لإسرائيل بارتكاب "هولوكوست" ضد الفلسطينيين. المعارضة الألمانية انتقدت رد فعل شولتس وقالت إنه كان عليه مطالبة عباس بمغادرة ديوان المستشارية.
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