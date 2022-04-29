برلين تحظر مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين بمناسبة "يوم النكبة"

حظرت شرطة برلين العديد من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لإسرائيل كان من المقرر خروجها نهاية هذا الأسبوع. ويشمل الحظر ما مجموعه خمس تجمعات مؤيدة للفلسطينيين كانت ستنظم اليوم الجمعة (13 مايو/ أيار 2022) ويومي السبت والأحد بمناسبة ما يسمى بيوم "النكبة"، حسبما أعلنت الشرطة أمس الخميس في برلين.

وينطبق هذا الحظر أيضًا حسب الشرطة على كل حدث بديل حتى يوم الأحد (14 مايو/ أيار 2022). وبررت السلطات المختصة هذا المنع خشية رفع شعارات تحريضية وأخرى معادية للسامية أو وقوع أعمال عنف.

وقالت الشرطة الألمانية إنه "بناء على الخبرات، ومنها خبرات الماضي القريب أيضا فإن هناك "خطرا مباشرا لإطلاق دعوات معادية للسامية وتمجيد للعنف ووقوع أعمال عنف خلال هذه المظاهرة".

ورحب رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، جوزيف شوستر، بحظر التجمعات في ما يسمى بـ"يوم النكبة" من قبل شرطة برلين. وقال شوستر في تغريدة على تويتر إنه كان "قرارا صائبا وهاما"، لكن من خلال ذلك لن يختفي الفعالون، ولا التحريض ضد إسرائيل ومعاداة السامية".

وتحدثت بعض المواقع الإخبارية بأن منظمي التظاهرات سوف يلجئون للقضاء ضد الحظر.

وكانت شرطة العاصمة الألمانية قد منعت في نهاية أبريل/نيسان الماضي مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بمناسبة "يوم القدس" لوجود "خطر لإطلاق دعوات معادية للسامية وتمجيد للعنف".

ع.ش/ع.ج.م (إي بي دي)